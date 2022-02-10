Пригласил Лаврова провести серию встреч в рамках Совета НАТО – Россия, - Столтенберг

Североатлантический Альянс снова пригласил Россию к диалогу в формате Совета НАТО - Россия.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел (России) Лаврову и подтвердил наше приглашение России продолжить диалог, провести серию встреч в рамках Совета НАТО – Россия, чтобы найти дипломатический путь вперед. Мы готовы выслушать обеспокоенности России, обсуждать их, соблюдая фундаментальные принципы европейской безопасности, под которым мы все подписались", - сказал руководитель Альянса.

Столтенберг отметил, что среди мероприятий, которые НАТО предлагает России – проведение совместных брифингов относительно военных учений и ядерной политики, меры по увеличению прозрачности и уменьшению рисков военной деятельности, сокращению угроз в космосе и кибернетическом пространстве. Предложения Североатлантического союза также предполагают содержательные меры контроля над вооружением, включая ядерное оружие и ракеты среднего и меньшего радиуса действия наземного базирования.

"Эти сферы являются повесткой дня для содержательного диалога. Но НАТО не пойдет на компромиссы в ключевых принципах – в праве каждого государства выбирать собственный путь и в способности НАТО защитить и оборонить всех союзников", – подчеркнул Столтенберг.

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