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Пригласил Лаврова провести серию встреч в рамках Совета НАТО – Россия, - Столтенберг

Пригласил Лаврова провести серию встреч в рамках Совета НАТО – Россия, - Столтенберг

Североатлантический Альянс снова пригласил Россию к диалогу в формате Совета НАТО - Россия.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел (России) Лаврову и подтвердил наше приглашение России продолжить диалог, провести серию встреч в рамках Совета НАТО – Россия, чтобы найти дипломатический путь вперед. Мы готовы выслушать обеспокоенности России, обсуждать их, соблюдая фундаментальные принципы европейской безопасности, под которым мы все подписались", - сказал руководитель Альянса.

Столтенберг отметил, что среди мероприятий, которые НАТО предлагает России – проведение совместных брифингов относительно военных учений и ядерной политики, меры по увеличению прозрачности и уменьшению рисков военной деятельности, сокращению угроз в космосе и кибернетическом пространстве. Предложения Североатлантического союза также предполагают содержательные меры контроля над вооружением, включая ядерное оружие и ракеты среднего и меньшего радиуса действия наземного базирования.

"Эти сферы являются повесткой дня для содержательного диалога. Но НАТО не пойдет на компромиссы в ключевых принципах – в праве каждого государства выбирать собственный путь и в способности НАТО защитить и оборонить всех союзников", – подчеркнул Столтенберг.

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Автор: 

Лавров (2290) НАТО (9931) россия (95308) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+3
Вівса з Аргентини замовили? Або хочаб сіна з Афганістану? Інакше - ніяк!
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10.02.2022 20:11
+3
Норм, аби тягнули час та робили вигляд, шо може підуть на поступки

А там і весна вже)
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10.02.2022 20:12
+3
Напрасно.
Потерянное время

Винтороги невменяемые, их нужно тупо гнобить.
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10.02.2022 20:14
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Маладес
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10.02.2022 20:11 Ответить
Вівса з Аргентини замовили? Або хочаб сіна з Афганістану? Інакше - ніяк!
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10.02.2022 20:11 Ответить
Норм, аби тягнули час та робили вигляд, шо може підуть на поступки

А там і весна вже)
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10.02.2022 20:12 Ответить
давайте, примите их в НАТу, чтоб они вас всех распустили нах!
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10.02.2022 20:13 Ответить
Напрасно.
Потерянное время

Винтороги невменяемые, их нужно тупо гнобить.
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10.02.2022 20:14 Ответить
Chto naprasno? Vedj zavtra Ukraina budet siljneje chem segodnja i za eto mi tochno postorajemsia, kazjdij denj siljneje i siljneje, i eto horosho. Budet nam siljnij partnjor.
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10.02.2022 23:07 Ответить
Avot odno iz dokozateljstv:
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10.02.2022 23:55 Ответить
Запросив лаврошадь, на хрена???
А маньку захерову, що слабо? Вона б "Лебедине озеро" сплясала!

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10.02.2022 20:32 Ответить
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10.02.2022 21:00 Ответить
нато якщо ви кацапів раком не поставите то вони з китаєм поставлять вас отака х..ня малята
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10.02.2022 21:24 Ответить
Da, vot kakaja raznica, v stranah, v Norge. prizemlilsia poslednij raz F-16, v predj toljo v razi modernei istrebiteli, vedj zhiznj idjot v perjod.

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10.02.2022 23:04 Ответить
Епоха скінчилася. Останній F-16 приземлився сьогодні в К'єллері Ось відео-резюме у зображенні та не в останню чергу в звукі
Тож дякую тобі наша дорога «КОРОЛЕВА», на службі нашій вільній і чудовій країні
En epoke er over De siste F-16 landet i dag på Kjeller Her er et videosammendrag i bilde og ikke minst lyd
Så takk kjære «DRONNINGA» vår, i tjeneste for vårt frie og fantastiske land
https://www.facebook.com/per.johan.92/videos/530501074645135
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10.02.2022 23:12 Ответить
Chutj udivilsia, eto chto na hvoste narisovanno, net eto ne fotoshop, mozhet taki vashi diplomati o chom to dogovorilis s Norge.
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10.02.2022 23:14 Ответить
Все правильно Столтенберг говорит.
Побольше всяких брифингов, встречь, переливаний с пустого в порожнее, так же как это кацапы делают. А там гляди и в Украине побольше оружия появится , а может и путин сдохнет
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10.02.2022 23:20 Ответить
Йенс сена и водки захвати для коня и его спутницы....
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10.02.2022 23:22 Ответить
Путин свою парадигму еще ни разу не менял. Общаться и трясти руки всякой фашистской сволочи - это не поможет. Столтенберг в 1945 году лазал бы по бункеру Гитлера и тряс бы ему руку. Фюрер бы уже с ядом в зубах и пистолетом у виска - Йенс, отвали ты уже.....
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11.02.2022 06:49 Ответить
 
 