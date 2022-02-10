Запросив Лаврова провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО - Росія, - Столтенберг
Північноатлантичний Альянс знову запросив Росію до діалогу у форматі Ради НАТО-Росія.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цього ранку я надіслав листа до міністра закордонних справ РФ Лаврова та підтвердив наше запрошення Росії продовжити діалог, провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО - Росія, щоб знайти дипломатичний шлях вперед. Ми готові вислухати занепокоєння Росії, обговорювати їх, дотримуючись фундаментальних принципів європейської безпеки, під яким ми всі підписалися", - сказав керівник Альянсу.
Столтенберг зауважив, що серед заходів, які НАТО пропонує Росії – проведення спільних брифінгів щодо військових навчань та ядерної політики, заходи із збільшення прозорості та зменшення ризиків військової діяльності, скорочення загроз у космосі та у кібернетичному просторі. Пропозиції Альянсу також передбачають змістовні заходи контролю над озброєнням, включаючи ядерну зброю та ракети середнього та малого радіусу дії наземного базування.
"Ці сфери є порядком денним для змістовного діалогу. Але НАТО не піде на компроміси у ключових принципах - у праві кожної держави обирати власний шлях і у здатності НАТО захистити та оборонити всіх союзників", - наголосив Столтенберг.
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А там і весна вже)
Потерянное время
Винтороги невменяемые, их нужно тупо гнобить.
А маньку захерову, що слабо? Вона б "Лебедине озеро" сплясала!
Тож дякую тобі наша дорога «КОРОЛЕВА», на службі нашій вільній і чудовій країні
En epoke er over De siste F-16 landet i dag på Kjeller Her er et videosammendrag i bilde og ikke minst lyd
Så takk kjære «DRONNINGA» vår, i tjeneste for vårt frie og fantastiske land
https://www.facebook.com/per.johan.92/videos/530501074645135
Побольше всяких брифингов, встречь, переливаний с пустого в порожнее, так же как это кацапы делают. А там гляди и в Украине побольше оружия появится , а может и путин сдохнет