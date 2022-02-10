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Запросив Лаврова провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО - Росія, - Столтенберг

Запросив Лаврова провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО - Росія, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс знову запросив Росію до діалогу у форматі Ради НАТО-Росія.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього ранку я надіслав листа до міністра закордонних справ РФ Лаврова та підтвердив наше запрошення Росії продовжити діалог, провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО - Росія, щоб знайти дипломатичний шлях вперед. Ми готові вислухати занепокоєння Росії, обговорювати їх, дотримуючись фундаментальних принципів європейської безпеки, під яким ми всі підписалися", - сказав керівник Альянсу.

Столтенберг зауважив, що серед заходів, які НАТО пропонує Росії – проведення спільних брифінгів щодо військових навчань та ядерної політики, заходи із збільшення прозорості та зменшення ризиків військової діяльності, скорочення загроз у космосі та у кібернетичному просторі. Пропозиції Альянсу також передбачають змістовні заходи контролю над озброєнням, включаючи ядерну зброю та ракети середнього та малого радіусу дії наземного базування.

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"Ці сфери є порядком денним для змістовного діалогу. Але НАТО не піде на компроміси у ключових принципах - у праві кожної держави обирати власний шлях і у здатності НАТО захистити та оборонити всіх союзників", - наголосив Столтенберг.

Автор: 

Лавров (1574) НАТО (6392) росія (64846) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+3
Вівса з Аргентини замовили? Або хочаб сіна з Афганістану? Інакше - ніяк!
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10.02.2022 20:11
+3
Норм, аби тягнули час та робили вигляд, шо може підуть на поступки

А там і весна вже)
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10.02.2022 20:12
+3
Напрасно.
Потерянное время

Винтороги невменяемые, их нужно тупо гнобить.
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10.02.2022 20:14
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Маладес
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10.02.2022 20:11 Відповісти
Вівса з Аргентини замовили? Або хочаб сіна з Афганістану? Інакше - ніяк!
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10.02.2022 20:11 Відповісти
Норм, аби тягнули час та робили вигляд, шо може підуть на поступки

А там і весна вже)
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10.02.2022 20:12 Відповісти
давайте, примите их в НАТу, чтоб они вас всех распустили нах!
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10.02.2022 20:13 Відповісти
Напрасно.
Потерянное время

Винтороги невменяемые, их нужно тупо гнобить.
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10.02.2022 20:14 Відповісти
Chto naprasno? Vedj zavtra Ukraina budet siljneje chem segodnja i za eto mi tochno postorajemsia, kazjdij denj siljneje i siljneje, i eto horosho. Budet nam siljnij partnjor.
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10.02.2022 23:07 Відповісти
Avot odno iz dokozateljstv:
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10.02.2022 23:55 Відповісти
Запросив лаврошадь, на хрена???
А маньку захерову, що слабо? Вона б "Лебедине озеро" сплясала!

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10.02.2022 20:32 Відповісти
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10.02.2022 21:00 Відповісти
нато якщо ви кацапів раком не поставите то вони з китаєм поставлять вас отака х..ня малята
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10.02.2022 21:24 Відповісти
Da, vot kakaja raznica, v stranah, v Norge. prizemlilsia poslednij raz F-16, v predj toljo v razi modernei istrebiteli, vedj zhiznj idjot v perjod.

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10.02.2022 23:04 Відповісти
Епоха скінчилася. Останній F-16 приземлився сьогодні в К'єллері Ось відео-резюме у зображенні та не в останню чергу в звукі
Тож дякую тобі наша дорога «КОРОЛЕВА», на службі нашій вільній і чудовій країні
En epoke er over De siste F-16 landet i dag på Kjeller Her er et videosammendrag i bilde og ikke minst lyd
Så takk kjære «DRONNINGA» vår, i tjeneste for vårt frie og fantastiske land
https://www.facebook.com/per.johan.92/videos/530501074645135
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10.02.2022 23:12 Відповісти
Chutj udivilsia, eto chto na hvoste narisovanno, net eto ne fotoshop, mozhet taki vashi diplomati o chom to dogovorilis s Norge.
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10.02.2022 23:14 Відповісти
Все правильно Столтенберг говорит.
Побольше всяких брифингов, встречь, переливаний с пустого в порожнее, так же как это кацапы делают. А там гляди и в Украине побольше оружия появится , а может и путин сдохнет
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10.02.2022 23:20 Відповісти
Йенс сена и водки захвати для коня и его спутницы....
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10.02.2022 23:22 Відповісти
Путин свою парадигму еще ни разу не менял. Общаться и трясти руки всякой фашистской сволочи - это не поможет. Столтенберг в 1945 году лазал бы по бункеру Гитлера и тряс бы ему руку. Фюрер бы уже с ядом в зубах и пистолетом у виска - Йенс, отвали ты уже.....
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11.02.2022 06:49 Відповісти
 
 