Через "Дію" можно будет жениться онлайн, - Федоров
Украинцы в ближайшее время смогут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения "Дія".
Об этом в интервью ТСН.ua сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Скоро уже можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга у нас в бета-тесте. Но лично все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи. Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака, как мы все это с вами делали. Теперь это можно сделать онлайн", - сообщил Федоров.
Он при этом отметил, что появление свидетельства о браке не является приоритетом для развития Дії.
Остальные услуги находятся в фокусе разработчиков. В частности, то, как сделать, чтобы реестры обменивались данными между собой, и не нужно было делать множество разных справок.
"ДМС работает над тем, чтобы бумажная справка, которую вам выдали вместе с ID-картой, была не нужна. Чтобы государственный орган, который у вас потребует этот документ, уже сам смог проверить вашу "прописку", - пояснил вице-премьер-министр.
Отдельно он подчеркнул, что добавить в "Дію" свидетельство о заключении брака – это не проблема.
Когда именно оно появится – еще неизвестно.
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Зручно це буде через дія? Можливо.
Чи буде воно працювати? Хз.
Реєстрація працює через Ж. Зареєструвавшись у Києві, дружину в Запоріжжі НЕ зняли з реєстрації. З військового обліку я теж не зміг по дії знятися і стати. Але гроші списували. І час гаявся на це. Бо кожен раз ти 2-3 дні чекаєш результату у Дія.
Какой полёт фантазии для хакеров!
Було єдине непорочне зачаття за всю історію людства.
Тепер "Дія"! - Біблія відпочиває
этот Федоров дурак!
пусть откроет порнхаб и е-Бьотся по самые уши !
ну НЕ пройдет у вас е-голосование за з******* !!!!!
Нас в ДіЯ вже 14 млн. , друзі . Разом - сила 🇺🇦😎👍
- Алло, это комиссар Жув? Говорит Фантамас! Сейчас вы будете сосать *** по телефону!
- Этого не может быть! Ням-ням-ням-ням...
Эта дия совершенно ненадёжна, её уже российские хакеры ломали.
У меня там на пару дней, когда была хакерская атака, пропали все данные, правда потом восстановились.
Но кто и как будет использовать ваши данные, помещённые в это гениальное изобретение, пока не ясно.