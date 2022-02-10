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Через "Дію" можно будет жениться онлайн, - Федоров

Через

Украинцы в ближайшее время смогут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения "Дія".

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоро уже можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга у нас в бета-тесте. Но лично все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи. Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака, как мы все это с вами делали. Теперь это можно сделать онлайн", - сообщил Федоров.

Он при этом отметил, что появление свидетельства о браке не является приоритетом для развития Дії.

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Остальные услуги находятся в фокусе разработчиков. В частности, то, как сделать, чтобы реестры обменивались данными между собой, и не нужно было делать множество разных справок.

"ДМС работает над тем, чтобы бумажная справка, которую вам выдали вместе с ID-картой, была не нужна. Чтобы государственный орган, который у вас потребует этот документ, уже сам смог проверить вашу "прописку", - пояснил вице-премьер-министр.

Отдельно он подчеркнул, что добавить в "Дію" свидетельство о заключении брака – это не проблема.

Когда именно оно появится – еще неизвестно.

Автор: 

брак (108) Федоров Михаил (502) Дія (419)


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Топ комментарии
+54
А коли через Дію можна буде дати по морді Зеленському? Це була б найзатребуваніша послуга!
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10.02.2022 20:35
+38
А можно через Дію купить скумбрию по 8
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10.02.2022 20:37
+17
Дебилизм высшей степени, главное не нажать неправильную кноаку!
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10.02.2022 20:33
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"Я хоч і бабуся, але ще *****!"©
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10.02.2022 21:32 Ответить
А їм ***** Головне не результат, а сам процес розвішення локшини на вуха лохторату .
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10.02.2022 21:37 Ответить
Не, статья говорит , шо по смарту можно будет сделать заявление , а роспись, свидетель - как обычно.
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10.02.2022 21:49 Ответить
А що 73% населення вже не вміють писати на папері?
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10.02.2022 21:54 Ответить
Та свят-свят-свят... Я шо - зладостанов-2?
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10.02.2022 22:13 Ответить
Через "дію" вас сделают недееспособным т,е. купят а потом продадут,но уже дороже
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10.02.2022 21:40 Ответить
На органи? Треба срочно добивати печінку цирозом!
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10.02.2022 21:50 Ответить
а дети делать?
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10.02.2022 21:42 Ответить
Женитьба по пьяне станет трендом...
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10.02.2022 21:50 Ответить
При Горбачові медіки казали, що від п'яного зачаття народжуються інваліди дитинства
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10.02.2022 21:52 Ответить
..... ЗЕ-льоного цвета
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10.02.2022 22:17 Ответить
А и не говорите. Таким счином можно и на жилье влететь. Бо кто видит в каком сотоянии вы ту заяву написали.
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10.02.2022 22:21 Ответить
Та завагітніти...
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10.02.2022 21:50 Ответить
как раздадут бабкам и дедкам ЗЕлькины *******, демография будет зашкаливать
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10.02.2022 22:15 Ответить
Подавали заяву в ел.вигляді через сайт чи то мін'юсту чи через сайт "загсу", але "це ж було вже". Заяву подали, наклали єцп.
Зручно це буде через дія? Можливо.
Чи буде воно працювати? Хз.
Реєстрація працює через Ж. Зареєструвавшись у Києві, дружину в Запоріжжі НЕ зняли з реєстрації. З військового обліку я теж не зміг по дії знятися і стати. Але гроші списували. І час гаявся на це. Бо кожен раз ти 2-3 дні чекаєш результату у Дія.
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10.02.2022 21:50 Ответить
А вмерти через Дію можно? Хоча б, як соціальна одиниця, бо нема бажання платити дефіктивним податки
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10.02.2022 21:56 Ответить
Скоро пенсионеры с новеньких айфонон ставки будут делать в казино
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10.02.2022 21:51 Ответить
Мужики не оставляйте свои смартфоны без контроля,женят без вас.
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10.02.2022 21:55 Ответить
Через Дию можно человека женить, переписать на жену квартиру, машину, и прочее имущество, затем снова развести, и ... наконец,- похоронить. При этом, ещё и его внутренние органы - продать.
Какой полёт фантазии для хакеров!
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10.02.2022 21:57 Ответить
"Матрица" атакует!
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10.02.2022 22:01 Ответить
А дітей теж через Дію робитимуть?
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10.02.2022 22:02 Ответить
Це вже зелебобіки Христа переплюнити зібрались.
Було єдине непорочне зачаття за всю історію людства.
Тепер "Дія"! - Біблія відпочиває
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10.02.2022 22:37 Ответить
А это будит точно. Нафиг в постели трудится, заказал и получил.
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10.02.2022 23:21 Ответить
у подписчиков д*я, алименты будут списываться автоматически онлайн
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10.02.2022 22:05 Ответить
тю, а что через гугл нельзя что-ли ?

этот Федоров дурак!
пусть откроет порнхаб и е-Бьотся по самые уши !
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10.02.2022 22:08 Ответить
или в "Дие" е-Батька будет еще и "брак" освящать ?
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10.02.2022 22:11 Ответить
КРЕТИНЫ !!!!!!!!!!!!

ну НЕ пройдет у вас е-голосование за з******* !!!!!
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10.02.2022 22:13 Ответить
Классно звучит - Е-брак.
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10.02.2022 22:22 Ответить
скоро і дітей через дію завести буде можливо, ось одне біда - в кращу сторону життя українців не змінюється
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10.02.2022 22:23 Ответить
Главное, шо с дiею, можно заяву и выбить, кто там это увидит.
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10.02.2022 22:24 Ответить
довбодзьоб... ситемами безпеки переймайся. ідіот.
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10.02.2022 22:25 Ответить
**** ты лучше бы пенсии старикам увеличил… ты в магазине давно был поц?
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10.02.2022 22:27 Ответить
Дия идет в один карман... Вон, недоколыханные морячки дострайковались, шо официально морские документы поднялись до 6-7 тысяч ЮСД. Раньше, когда было два потока на одного чела (официоз+левак) БЫЛО В 6-7 раз дешевле - уже уколыханные скыглять, зебуина клянут. Вот лошков, голосовавших за клоуна, подопустили и поделом , бо по их же дури.
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10.02.2022 22:31 Ответить
Ждем следующего революционно-цифрового шага от угашенных клоунов - рожать детей через Дию !
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10.02.2022 22:33 Ответить
Скоро зебики и до крюингов доберутся и по контрактным бумагам с зарплатой подопустят через дию, где будут засвечены выплаченые или нет все налоги с зарплаты за бугром. Не выплатившим - за бугор - зась (виза клоз) и судебные тяжбыщи....
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10.02.2022 22:35 Ответить
чего все так возбудились?? не хотите -не женитесь
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10.02.2022 22:59 Ответить
Щоразу ДіЯ викидає на помийку сотні чи навіть тисячі нікому не потрібних дармоїдів-нероб чиновників , яких ніколи не можливо застати на робочому місці і які тільки те й роблять , що беруть хабарі , прожирають державний бюджет і протирають штани в барах та ресторанах .
Нас в ДіЯ вже 14 млн. , друзі . Разом - сила 🇺🇦😎👍
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10.02.2022 23:00 Ответить
Этот зелёный подонок Федоров создаёт цифровой концлагерь! Люди скоро вообще будут под полным контролем у банды! За границей за такое садят в тюрьму на пожизненное! Федорова гнали отовсюду как бездомного вонючего пса пока оно не прибилось к зеленым! А как через ДИЮ дать ему по ехидной, продажной роже?
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10.02.2022 23:06 Ответить
Во зенаука шагает! А трахаться через дию можно?
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10.02.2022 23:06 Ответить
Не пройдёт у вас голосование за клоуна! Федоров пусть думает куда бежать будет скоро! Продажное животное.
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10.02.2022 23:09 Ответить
А брачную ночь через дию можно?
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10.02.2022 23:14 Ответить
скоро будет можно - *******.
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11.02.2022 07:48 Ответить
Звонок:
- Алло, это комиссар Жув? Говорит Фантамас! Сейчас вы будете сосать *** по телефону!
- Этого не может быть! Ням-ням-ням-ням...
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11.02.2022 00:02 Ответить
Гениально! А секс через дию когда можно будет осуществлять?
Эта дия совершенно ненадёжна, её уже российские хакеры ломали.
У меня там на пару дней, когда была хакерская атака, пропали все данные, правда потом восстановились.
Но кто и как будет использовать ваши данные, помещённые в это гениальное изобретение, пока не ясно.
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11.02.2022 00:50 Ответить
согласия у супруга можно не спрашивать.
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11.02.2022 07:45 Ответить
А можно через Дию убрать эту банду воров и стяжателей, издевающихся над украинцами?
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11.02.2022 10:54 Ответить
Дорогой Фёдор, а когда уже можно будет через Дию трахаться?
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11.02.2022 10:59 Ответить
Главное в этой Дии то, что она каждый день раскрывает насколько дегенерация может проникнуть в сознание и не одного человека, а в целую бригаду лжецов, подонков, воров и просто бандитов во власти. Бог все видит.
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11.02.2022 11:06 Ответить
Посцяти і посрати через ДІЮ можно?
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11.02.2022 16:28 Ответить
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