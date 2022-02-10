Через "Дію" можна буде одружитися онлайн, - Федоров

Українці найближчим часом матимуть можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою застосунку "Дія".

Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро вже можна буде подати онлайн-заяву на шлюб. Ця послуга у нас в бета-тесті. Але особисто все ж прийти треба буде, щоб поставити підписи. Але вже не треба особисто подавати заяву, обирати дату шлюбу, як ми всі це з вами робили. Тепер це можна буде зробити онлайн", - повідомив Федоров.

Він при цьому зазначив, що поява свідоцтва про шлюб не є пріоритетом для розвитку "Дії".

Інші послуги перебувають у фокусі розробників. Зокрема, те, як зробити, щоб реєстри обмінювалися даними між собою, і не треба було робити багато різних довідок.

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"ДМС працює над тим, щоб паперова довідка, яку вам видали разом з ID-карткою, була не потрібна. Щоб державний орган, який у вас затребує цей документ, вже сам зміг перевірити вашу "прописку", - пояснив віцепрем’єр-міністр.

Окремо він наголосив, що додати в "Дію" свідоцтво про укладення шлюбу - це не проблема.

Коли саме воно з’явиться - ще невідомо.