Через "Дію" можна буде одружитися онлайн, - Федоров
Українці найближчим часом матимуть можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою застосунку "Дія".
Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Скоро вже можна буде подати онлайн-заяву на шлюб. Ця послуга у нас в бета-тесті. Але особисто все ж прийти треба буде, щоб поставити підписи. Але вже не треба особисто подавати заяву, обирати дату шлюбу, як ми всі це з вами робили. Тепер це можна буде зробити онлайн", - повідомив Федоров.
Він при цьому зазначив, що поява свідоцтва про шлюб не є пріоритетом для розвитку "Дії".
Інші послуги перебувають у фокусі розробників. Зокрема, те, як зробити, щоб реєстри обмінювалися даними між собою, і не треба було робити багато різних довідок.
"ДМС працює над тим, щоб паперова довідка, яку вам видали разом з ID-карткою, була не потрібна. Щоб державний орган, який у вас затребує цей документ, вже сам зміг перевірити вашу "прописку", - пояснив віцепрем’єр-міністр.
Окремо він наголосив, що додати в "Дію" свідоцтво про укладення шлюбу - це не проблема.
Коли саме воно з’явиться - ще невідомо.
Будь ласка, зачекайте...
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Зручно це буде через дія? Можливо.
Чи буде воно працювати? Хз.
Реєстрація працює через Ж. Зареєструвавшись у Києві, дружину в Запоріжжі НЕ зняли з реєстрації. З військового обліку я теж не зміг по дії знятися і стати. Але гроші списували. І час гаявся на це. Бо кожен раз ти 2-3 дні чекаєш результату у Дія.
Какой полёт фантазии для хакеров!
Було єдине непорочне зачаття за всю історію людства.
Тепер "Дія"! - Біблія відпочиває
этот Федоров дурак!
пусть откроет порнхаб и е-Бьотся по самые уши !
ну НЕ пройдет у вас е-голосование за з******* !!!!!
Нас в ДіЯ вже 14 млн. , друзі . Разом - сила 🇺🇦😎👍
- Алло, это комиссар Жув? Говорит Фантамас! Сейчас вы будете сосать *** по телефону!
- Этого не может быть! Ням-ням-ням-ням...
Эта дия совершенно ненадёжна, её уже российские хакеры ломали.
У меня там на пару дней, когда была хакерская атака, пропали все данные, правда потом восстановились.
Но кто и как будет использовать ваши данные, помещённые в это гениальное изобретение, пока не ясно.