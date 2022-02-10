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Через "Дію" можна буде одружитися онлайн, - Федоров

Через

Українці найближчим часом матимуть можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою застосунку "Дія".

Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро вже можна буде подати онлайн-заяву на шлюб. Ця послуга у нас в бета-тесті. Але особисто все ж прийти треба буде, щоб поставити підписи. Але вже не треба особисто подавати заяву, обирати дату шлюбу, як ми всі це з вами робили. Тепер це можна буде зробити онлайн", - повідомив Федоров.

Він при цьому зазначив, що поява свідоцтва про шлюб не є пріоритетом для розвитку "Дії".

Інші послуги перебувають у фокусі розробників. Зокрема, те, як зробити, щоб реєстри обмінювалися даними між собою, і не треба було робити багато різних довідок.

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"ДМС працює над тим, щоб паперова довідка, яку вам видали разом з ID-карткою, була не потрібна. Щоб державний орган, який у вас затребує цей документ, вже сам зміг перевірити вашу "прописку", - пояснив віцепрем’єр-міністр.

Окремо він наголосив, що додати в "Дію" свідоцтво про укладення шлюбу - це не проблема.

Коли саме воно з’явиться - ще невідомо.

Автор: 

одруження (80) Федоров Михайло (871) Дія (1114)


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Топ коментарі
+54
А коли через Дію можна буде дати по морді Зеленському? Це була б найзатребуваніша послуга!
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10.02.2022 20:35
+38
А можно через Дію купить скумбрию по 8
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10.02.2022 20:37
+17
Дебилизм высшей степени, главное не нажать неправильную кноаку!
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10.02.2022 20:33
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"Я хоч і бабуся, але ще *****!"©
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10.02.2022 21:32 Відповісти
А їм ***** Головне не результат, а сам процес розвішення локшини на вуха лохторату .
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10.02.2022 21:37 Відповісти
Не, статья говорит , шо по смарту можно будет сделать заявление , а роспись, свидетель - как обычно.
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10.02.2022 21:49 Відповісти
А що 73% населення вже не вміють писати на папері?
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10.02.2022 21:54 Відповісти
Та свят-свят-свят... Я шо - зладостанов-2?
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10.02.2022 22:13 Відповісти
Через "дію" вас сделают недееспособным т,е. купят а потом продадут,но уже дороже
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10.02.2022 21:40 Відповісти
На органи? Треба срочно добивати печінку цирозом!
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10.02.2022 21:50 Відповісти
а дети делать?
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10.02.2022 21:42 Відповісти
Женитьба по пьяне станет трендом...
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10.02.2022 21:50 Відповісти
При Горбачові медіки казали, що від п'яного зачаття народжуються інваліди дитинства
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10.02.2022 21:52 Відповісти
..... ЗЕ-льоного цвета
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10.02.2022 22:17 Відповісти
А и не говорите. Таким счином можно и на жилье влететь. Бо кто видит в каком сотоянии вы ту заяву написали.
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10.02.2022 22:21 Відповісти
Та завагітніти...
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10.02.2022 21:50 Відповісти
как раздадут бабкам и дедкам ЗЕлькины *******, демография будет зашкаливать
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10.02.2022 22:15 Відповісти
Подавали заяву в ел.вигляді через сайт чи то мін'юсту чи через сайт "загсу", але "це ж було вже". Заяву подали, наклали єцп.
Зручно це буде через дія? Можливо.
Чи буде воно працювати? Хз.
Реєстрація працює через Ж. Зареєструвавшись у Києві, дружину в Запоріжжі НЕ зняли з реєстрації. З військового обліку я теж не зміг по дії знятися і стати. Але гроші списували. І час гаявся на це. Бо кожен раз ти 2-3 дні чекаєш результату у Дія.
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10.02.2022 21:50 Відповісти
А вмерти через Дію можно? Хоча б, як соціальна одиниця, бо нема бажання платити дефіктивним податки
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10.02.2022 21:56 Відповісти
Скоро пенсионеры с новеньких айфонон ставки будут делать в казино
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10.02.2022 21:51 Відповісти
Мужики не оставляйте свои смартфоны без контроля,женят без вас.
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10.02.2022 21:55 Відповісти
Через Дию можно человека женить, переписать на жену квартиру, машину, и прочее имущество, затем снова развести, и ... наконец,- похоронить. При этом, ещё и его внутренние органы - продать.
Какой полёт фантазии для хакеров!
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10.02.2022 21:57 Відповісти
"Матрица" атакует!
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10.02.2022 22:01 Відповісти
А дітей теж через Дію робитимуть?
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10.02.2022 22:02 Відповісти
Це вже зелебобіки Христа переплюнити зібрались.
Було єдине непорочне зачаття за всю історію людства.
Тепер "Дія"! - Біблія відпочиває
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10.02.2022 22:37 Відповісти
А это будит точно. Нафиг в постели трудится, заказал и получил.
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10.02.2022 23:21 Відповісти
у подписчиков д*я, алименты будут списываться автоматически онлайн
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10.02.2022 22:05 Відповісти
тю, а что через гугл нельзя что-ли ?

этот Федоров дурак!
пусть откроет порнхаб и е-Бьотся по самые уши !
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10.02.2022 22:08 Відповісти
или в "Дие" е-Батька будет еще и "брак" освящать ?
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10.02.2022 22:11 Відповісти
КРЕТИНЫ !!!!!!!!!!!!

ну НЕ пройдет у вас е-голосование за з******* !!!!!
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10.02.2022 22:13 Відповісти
Классно звучит - Е-брак.
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10.02.2022 22:22 Відповісти
скоро і дітей через дію завести буде можливо, ось одне біда - в кращу сторону життя українців не змінюється
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10.02.2022 22:23 Відповісти
Главное, шо с дiею, можно заяву и выбить, кто там это увидит.
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10.02.2022 22:24 Відповісти
довбодзьоб... ситемами безпеки переймайся. ідіот.
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10.02.2022 22:25 Відповісти
**** ты лучше бы пенсии старикам увеличил… ты в магазине давно был поц?
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10.02.2022 22:27 Відповісти
Дия идет в один карман... Вон, недоколыханные морячки дострайковались, шо официально морские документы поднялись до 6-7 тысяч ЮСД. Раньше, когда было два потока на одного чела (официоз+левак) БЫЛО В 6-7 раз дешевле - уже уколыханные скыглять, зебуина клянут. Вот лошков, голосовавших за клоуна, подопустили и поделом , бо по их же дури.
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10.02.2022 22:31 Відповісти
Ждем следующего революционно-цифрового шага от угашенных клоунов - рожать детей через Дию !
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10.02.2022 22:33 Відповісти
Скоро зебики и до крюингов доберутся и по контрактным бумагам с зарплатой подопустят через дию, где будут засвечены выплаченые или нет все налоги с зарплаты за бугром. Не выплатившим - за бугор - зась (виза клоз) и судебные тяжбыщи....
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10.02.2022 22:35 Відповісти
чего все так возбудились?? не хотите -не женитесь
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10.02.2022 22:59 Відповісти
Щоразу ДіЯ викидає на помийку сотні чи навіть тисячі нікому не потрібних дармоїдів-нероб чиновників , яких ніколи не можливо застати на робочому місці і які тільки те й роблять , що беруть хабарі , прожирають державний бюджет і протирають штани в барах та ресторанах .
Нас в ДіЯ вже 14 млн. , друзі . Разом - сила 🇺🇦😎👍
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10.02.2022 23:00 Відповісти
Этот зелёный подонок Федоров создаёт цифровой концлагерь! Люди скоро вообще будут под полным контролем у банды! За границей за такое садят в тюрьму на пожизненное! Федорова гнали отовсюду как бездомного вонючего пса пока оно не прибилось к зеленым! А как через ДИЮ дать ему по ехидной, продажной роже?
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10.02.2022 23:06 Відповісти
Во зенаука шагает! А трахаться через дию можно?
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10.02.2022 23:06 Відповісти
Не пройдёт у вас голосование за клоуна! Федоров пусть думает куда бежать будет скоро! Продажное животное.
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10.02.2022 23:09 Відповісти
А брачную ночь через дию можно?
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10.02.2022 23:14 Відповісти
скоро будет можно - *******.
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11.02.2022 07:48 Відповісти
Звонок:
- Алло, это комиссар Жув? Говорит Фантамас! Сейчас вы будете сосать *** по телефону!
- Этого не может быть! Ням-ням-ням-ням...
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11.02.2022 00:02 Відповісти
Гениально! А секс через дию когда можно будет осуществлять?
Эта дия совершенно ненадёжна, её уже российские хакеры ломали.
У меня там на пару дней, когда была хакерская атака, пропали все данные, правда потом восстановились.
Но кто и как будет использовать ваши данные, помещённые в это гениальное изобретение, пока не ясно.
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11.02.2022 00:50 Відповісти
согласия у супруга можно не спрашивать.
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11.02.2022 07:45 Відповісти
А можно через Дию убрать эту банду воров и стяжателей, издевающихся над украинцами?
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11.02.2022 10:54 Відповісти
Дорогой Фёдор, а когда уже можно будет через Дию трахаться?
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11.02.2022 10:59 Відповісти
Главное в этой Дии то, что она каждый день раскрывает насколько дегенерация может проникнуть в сознание и не одного человека, а в целую бригаду лжецов, подонков, воров и просто бандитов во власти. Бог все видит.
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11.02.2022 11:06 Відповісти
Посцяти і посрати через ДІЮ можно?
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11.02.2022 16:28 Відповісти
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