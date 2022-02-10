РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8106 посетителей онлайн
Новости
4 709 24

В ОП хотят поставить своего главу САП, - эксперт-антивзяточник Кос

В ОП хотят поставить своего главу САП, - эксперт-антивзяточник Кос

Член комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и глава рабочей группы по борьбе со взяточничеством Организации Экономического сотрудничества и развития Драго Кос считает, что в Украине полтора года нет антикоррупционного прокурора из-за отсутствия политической воли на назначение независимого кандидата.

Об этом он сказал в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне показалось, что Офис президента хочет, чтобы были избраны собственные кандидаты, он хотел их протащить. Эти имена звучат время от времени, но никто из них не дошел до финала [конкурса]. Часть президентской администрации хотела избрать своего кандидата, а другие (мы) хотели выбрать лучшего. Но после всего этого времени, попыток замедлить процесс или остановить его, после стольких обещаний президента, публичных заявлений, что Украина получит главу САП, и до сих пор его нет, возникают вопросы. <...> Почему мы не можем назначить избранного главу САП? Почему кто-то так напуган, что САП может начать функционировать? Мне кажется, что это не только ОП. Здесь существует что-то или кто-то", — отметил Кос.

Также член комиссии рассказал, что этот конкурс должен длиться два-три месяца, а не полтора года.

Читайте также: Кабмин затягивает назначение членов комиссии по избранию директора НАБУ, чтобы снести весь конкурс через ОАСК, - Шабунин

Автор: 

САП (2059) Кос Драго (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Ми в курсі. Беніного адвоката ВАЗеленський вже прилаштував в антимонопольний комітет, боротися з олігархами. Пліснява вже відверто знущається над нарідом.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:53
+8
Нарид на счастье ЗЕ нихрена не понимает, что за коррупция, шо за САП, шо за НАБУ...

Если кум порешал, то это ж норм. И таких у нас большинство.

У меня за стенкой такй жук живет. Предлагает порешать, а на мое замечание, что это коррупция говорит "Я ж к Тебе, как к соседу, а тыч как на митинге".

Собственно, поэтому у нас ЗЕ. Эти люди при Порохе страдали. Некоторые даже без работы остались, а теперь им все снова привычно.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:08
+7
Тут и к е-бабке не ходи...
показать весь комментарий
10.02.2022 21:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенко винен.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:47 Ответить
Тут и к е-бабке не ходи...
показать весь комментарий
10.02.2022 21:09 Ответить
в красном пиджаке все сделал, в последнее время этот пиджак много где засветился
показать весь комментарий
10.02.2022 22:06 Ответить
"...експерт-антихабарник ..."
------------------------------
Вже й такі є?
показать весь комментарий
10.02.2022 20:48 Ответить
А это на манер брежневского словоблудия, мол, экономика должна быть экономной...
показать весь комментарий
10.02.2022 20:53 Ответить
Якби ти не був шлюхою портнова, чи зеленського, то в гуглі нагулив би про нього. Але ти ж 95квартал дивися - тому все ясно, з твоїми тупими питаннями.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:29 Ответить
Та йди ти в дупу, виродку!
показать весь комментарий
10.02.2022 21:35 Ответить
Эта очкастая рожа давно напрашивается добавил Кос.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:48 Ответить
для таких выводов нужно однозначно быть экспертом
показать весь комментарий
10.02.2022 20:50 Ответить
Ми в курсі. Беніного адвоката ВАЗеленський вже прилаштував в антимонопольний комітет, боротися з олігархами. Пліснява вже відверто знущається над нарідом.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:53 Ответить
Нарид на счастье ЗЕ нихрена не понимает, что за коррупция, шо за САП, шо за НАБУ...

Если кум порешал, то это ж норм. И таких у нас большинство.

У меня за стенкой такй жук живет. Предлагает порешать, а на мое замечание, что это коррупция говорит "Я ж к Тебе, как к соседу, а тыч как на митинге".

Собственно, поэтому у нас ЗЕ. Эти люди при Порохе страдали. Некоторые даже без работы остались, а теперь им все снова привычно.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:08 Ответить
Напоминает Грузию, где против их революции были воры в законе и клановые отношения. Теперь им норм, пусть они и одеваюстя в красивые пиджачки как и наши. Но разница в том, что Украина сложнее Грузии.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:12 Ответить
от же *******
показать весь комментарий
10.02.2022 21:15 Ответить
Коррупцию нельзя победить, ее можно возглавить! Осел это и сделал 😂
показать весь комментарий
10.02.2022 21:20 Ответить
Хто ці 73%, моя думка, основна маса це совки, хохли, та інші антиукраїнські елементи, і зараз вони не бачать загрози, через саботаж зеленським роботи САП, а Зе треба на мило, чи на нари
показать весь комментарий
10.02.2022 21:51 Ответить
то же мне новость, 100% свой [подставить нужное], это же мафия и профанация всех систем государства!
показать весь комментарий
10.02.2022 22:01 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 22:01 Ответить
це вже само по собі -хабар!
показать весь комментарий
10.02.2022 22:07 Ответить
Суспільство повинно протистояти корупційній владі Зеленського !!! Ганьба Зеленьку !!!
показать весь комментарий
10.02.2022 22:48 Ответить
такого же специалиста как этот

https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWoMbgzXDhTjAGnVIJ1REauUQADgGJSk2isYY-Ehn4y_Cn7s5T9tupIsj_LpczEHEVl-bNZ4kpBZ1gxrZzCpD__dSwwpfQkqByRvBqUmq4N6JjUxNiE9OiMEw9I13LyfHA&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7737944462898259?__cft__[0]=AZWoMbgzXDhTjAGnVIJ1REauUQADgGJSk2isYY-Ehn4y_Cn7s5T9tupIsj_LpczEHEVl-bNZ4kpBZ1gxrZzCpD__dSwwpfQkqByRvBqUmq4N6JjUxNiE9OiMEw9I13LyfHA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Это в десятку. Авторство https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZWoMbgzXDhTjAGnVIJ1REauUQADgGJSk2isYY-Ehn4y_Cn7s5T9tupIsj_LpczEHEVl-bNZ4kpBZ1gxrZzCpD__dSwwpfQkqByRvBqUmq4N6JjUxNiE9OiMEw9I13LyfHA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий . Клуб "Клозер" должен это на входе повесить. ))
показать весь комментарий
10.02.2022 23:53 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 23:54 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 23:59 Ответить
 
 