В ОП хотят поставить своего главу САП, - эксперт-антивзяточник Кос

Член комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и глава рабочей группы по борьбе со взяточничеством Организации Экономического сотрудничества и развития Драго Кос считает, что в Украине полтора года нет антикоррупционного прокурора из-за отсутствия политической воли на назначение независимого кандидата.

Об этом он сказал в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне показалось, что Офис президента хочет, чтобы были избраны собственные кандидаты, он хотел их протащить. Эти имена звучат время от времени, но никто из них не дошел до финала [конкурса]. Часть президентской администрации хотела избрать своего кандидата, а другие (мы) хотели выбрать лучшего. Но после всего этого времени, попыток замедлить процесс или остановить его, после стольких обещаний президента, публичных заявлений, что Украина получит главу САП, и до сих пор его нет, возникают вопросы. <...> Почему мы не можем назначить избранного главу САП? Почему кто-то так напуган, что САП может начать функционировать? Мне кажется, что это не только ОП. Здесь существует что-то или кто-то", — отметил Кос.

Также член комиссии рассказал, что этот конкурс должен длиться два-три месяца, а не полтора года.

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