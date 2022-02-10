В ОП хочуть поставити свого голову САП, - експерт-антихабарник Кос

Член комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та голова робочої групи боротьби з хабарництвом Організації Економічного співробітництва та розвитку Драго Кос вважає, що в Україні півтора року немає антикорупційного прокурора через відсутність політичної волі на призначення незалежного кандидата.

Про це він сказав в інтерв’ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здалося, що Офіс президента хоче, щоб були обрані власні кандидати, він хотів їх протягнути. Ці імена лунають час від часу, але ніхто з них не дійшов до фіналу [конкурсу]. Частина президентської адміністрації хотіла обрати свого кандидата, а інші (ми) хотіли обрати кращого. Але після всього цього часу, спроб уповільнити процес або зупинити його, після стількох обіцянок президента, публічних заяв, що Україна отримає голову САПу і досі його немає, [виникають питання]. <...> Чому ми не можемо призначити голову САПу, який був обраний? Чому хтось так наляканий, що САП може почати функціонувати? Мені здається, що це не лише ОП. Тут існує ще щось або хтось", - зазначив Кос.

Також член комісії розповів, що цей конкурс мав би тривати два-три місяці, а не півтора року.

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