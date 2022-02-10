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В ОП хочуть поставити свого голову САП, - експерт-антихабарник Кос

В ОП хочуть поставити свого голову САП, - експерт-антихабарник Кос

Член комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та голова робочої групи боротьби з хабарництвом Організації Економічного співробітництва та розвитку Драго Кос вважає, що в Україні півтора року немає антикорупційного прокурора через відсутність політичної волі на призначення незалежного кандидата.

Про це він сказав в інтерв’ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здалося, що Офіс президента хоче, щоб були обрані власні кандидати, він хотів їх протягнути. Ці імена лунають час від часу, але ніхто з них не дійшов до фіналу [конкурсу]. Частина президентської адміністрації хотіла обрати свого кандидата, а інші (ми) хотіли обрати кращого. Але після всього цього часу, спроб уповільнити процес або зупинити його, після стількох обіцянок президента, публічних заяв, що Україна отримає голову САПу і досі його немає, [виникають питання]. <...> Чому ми не можемо призначити голову САПу, який був обраний? Чому хтось так наляканий, що САП може почати функціонувати? Мені здається, що це не лише ОП. Тут існує ще щось або хтось", - зазначив Кос.

Також член комісії розповів, що цей конкурс мав би тривати два-три місяці, а не півтора року.

Читайте: Ситник сподівається, що конкурс на директора НАБУ відбудеться без "неприємних речей" на відміну від обрання керівника САП

Автор: 

САП (2204) Кос Драго (5)


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Топ коментарі
+17
Ми в курсі. Беніного адвоката ВАЗеленський вже прилаштував в антимонопольний комітет, боротися з олігархами. Пліснява вже відверто знущається над нарідом.
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10.02.2022 20:53
+8
Нарид на счастье ЗЕ нихрена не понимает, что за коррупция, шо за САП, шо за НАБУ...

Если кум порешал, то это ж норм. И таких у нас большинство.

У меня за стенкой такй жук живет. Предлагает порешать, а на мое замечание, что это коррупция говорит "Я ж к Тебе, как к соседу, а тыч как на митинге".

Собственно, поэтому у нас ЗЕ. Эти люди при Порохе страдали. Некоторые даже без работы остались, а теперь им все снова привычно.
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10.02.2022 21:08
+7
Тут и к е-бабке не ходи...
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10.02.2022 21:09
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Порошенко винен.
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10.02.2022 20:47 Відповісти
Тут и к е-бабке не ходи...
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10.02.2022 21:09 Відповісти
в красном пиджаке все сделал, в последнее время этот пиджак много где засветился
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10.02.2022 22:06 Відповісти
"...експерт-антихабарник ..."
------------------------------
Вже й такі є?
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10.02.2022 20:48 Відповісти
А это на манер брежневского словоблудия, мол, экономика должна быть экономной...
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10.02.2022 20:53 Відповісти
Якби ти не був шлюхою портнова, чи зеленського, то в гуглі нагулив би про нього. Але ти ж 95квартал дивися - тому все ясно, з твоїми тупими питаннями.
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10.02.2022 21:29 Відповісти
Та йди ти в дупу, виродку!
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10.02.2022 21:35 Відповісти
Эта очкастая рожа давно напрашивается добавил Кос.
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10.02.2022 20:48 Відповісти
для таких выводов нужно однозначно быть экспертом
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10.02.2022 20:50 Відповісти
Ми в курсі. Беніного адвоката ВАЗеленський вже прилаштував в антимонопольний комітет, боротися з олігархами. Пліснява вже відверто знущається над нарідом.
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10.02.2022 20:53 Відповісти
Нарид на счастье ЗЕ нихрена не понимает, что за коррупция, шо за САП, шо за НАБУ...

Если кум порешал, то это ж норм. И таких у нас большинство.

У меня за стенкой такй жук живет. Предлагает порешать, а на мое замечание, что это коррупция говорит "Я ж к Тебе, как к соседу, а тыч как на митинге".

Собственно, поэтому у нас ЗЕ. Эти люди при Порохе страдали. Некоторые даже без работы остались, а теперь им все снова привычно.
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10.02.2022 21:08 Відповісти
Напоминает Грузию, где против их революции были воры в законе и клановые отношения. Теперь им норм, пусть они и одеваюстя в красивые пиджачки как и наши. Но разница в том, что Украина сложнее Грузии.
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10.02.2022 21:12 Відповісти
от же *******
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10.02.2022 21:15 Відповісти
Коррупцию нельзя победить, ее можно возглавить! Осел это и сделал 😂
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10.02.2022 21:20 Відповісти
Хто ці 73%, моя думка, основна маса це совки, хохли, та інші антиукраїнські елементи, і зараз вони не бачать загрози, через саботаж зеленським роботи САП, а Зе треба на мило, чи на нари
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10.02.2022 21:51 Відповісти
то же мне новость, 100% свой [подставить нужное], это же мафия и профанация всех систем государства!
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10.02.2022 22:01 Відповісти
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10.02.2022 22:01 Відповісти
це вже само по собі -хабар!
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10.02.2022 22:07 Відповісти
Суспільство повинно протистояти корупційній владі Зеленського !!! Ганьба Зеленьку !!!
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10.02.2022 22:48 Відповісти
такого же специалиста как этот

https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWoMbgzXDhTjAGnVIJ1REauUQADgGJSk2isYY-Ehn4y_Cn7s5T9tupIsj_LpczEHEVl-bNZ4kpBZ1gxrZzCpD__dSwwpfQkqByRvBqUmq4N6JjUxNiE9OiMEw9I13LyfHA&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7737944462898259?__cft__[0]=AZWoMbgzXDhTjAGnVIJ1REauUQADgGJSk2isYY-Ehn4y_Cn7s5T9tupIsj_LpczEHEVl-bNZ4kpBZ1gxrZzCpD__dSwwpfQkqByRvBqUmq4N6JjUxNiE9OiMEw9I13LyfHA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Это в десятку. Авторство https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZWoMbgzXDhTjAGnVIJ1REauUQADgGJSk2isYY-Ehn4y_Cn7s5T9tupIsj_LpczEHEVl-bNZ4kpBZ1gxrZzCpD__dSwwpfQkqByRvBqUmq4N6JjUxNiE9OiMEw9I13LyfHA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий . Клуб "Клозер" должен это на входе повесить. ))
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10.02.2022 23:53 Відповісти
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10.02.2022 23:54 Відповісти
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10.02.2022 23:59 Відповісти
 
 