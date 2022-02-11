Более 62 тыс. подростков в Украине полностью привились от COVID-19, - Минздрав

По состоянию на 11 февраля более 73 тысяч детей в возрасте 12–17 лет получили одну дозу прививки против COVID-19 и еще более 62 тысяч имеют полную защиту от коронавируса.

Об этом заместитель министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич заявила сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Она также сообщила, что с 7 февраля в банках, работающих по программе "єПідтримка", было открыто более 39 тысяч счетов лицами в возрасте от 14 до 17 лет. Таким образом, программой воспользовались почти 64% детей, получивших полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

"За несколько дней действия программы известно, что на 1,2 млн грн были куплены школьные принадлежности и канцелярские изделия, на почти 400 тысяч грн – товары спортивного назначения и еще 153 тысяч грн потрачены на услуги в сфере образования", - отметила Карчевич.

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В Украине дети от 12 лет могут прививаться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Для того чтобы вакцинировать ребенка от коронавирусной болезни, родителям достаточно записать его в любой прививочный центр. Их адреса и контакты можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua или по номеру – 800 60 20 19.