РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11184 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
711 17

Более 62 тыс. подростков в Украине полностью привились от COVID-19, - Минздрав

Более 62 тыс. подростков в Украине полностью привились от COVID-19, - Минздрав

По состоянию на 11 февраля более 73 тысяч детей в возрасте 12–17 лет получили одну дозу прививки против COVID-19 и еще более 62 тысяч имеют полную защиту от коронавируса.

Об этом заместитель министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич заявила сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Она также сообщила, что с 7 февраля в банках, работающих по программе "єПідтримка", было открыто более 39 тысяч счетов лицами в возрасте от 14 до 17 лет. Таким образом, программой воспользовались почти 64% детей, получивших полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

"За несколько дней действия программы известно, что на 1,2 млн грн были куплены школьные принадлежности и канцелярские изделия, на почти 400 тысяч грн – товары спортивного назначения и еще 153 тысяч грн потрачены на услуги в сфере образования", - отметила Карчевич.

Также читайте: За сутки в Украине зафиксировано 41 229 новых случаев заболевания коронавирусом. 236 человек умерли, 20 850 - выздоровели, - Минздрав

В Украине дети от 12 лет могут прививаться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Для того чтобы вакцинировать ребенка от коронавирусной болезни, родителям достаточно записать его в любой прививочный центр. Их адреса и контакты можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua или по номеру – 800 60 20 19.

Автор: 

вакцина (3814) дети (6465) Минздрав (4898) прививка (191)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Нахіба...?
показать весь комментарий
11.02.2022 12:08
+3
я своїм хлопцям сказав - дівка вакценута - не майте серйозних справ, краще взагалі обходити. невідомо чим це вилізе у дітей
показать весь комментарий
11.02.2022 12:34
+2
Сочувствую! Ни семьи ни будущего у этих подростков нет. Жаль что эти ребята стали заложниками фармкоорпораций и корумпированного правительства Украины.
показать весь комментарий
11.02.2022 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нахіба...?
показать весь комментарий
11.02.2022 12:08 Ответить
я своїм хлопцям сказав - дівка вакценута - не майте серйозних справ, краще взагалі обходити. невідомо чим це вилізе у дітей
показать весь комментарий
11.02.2022 12:34 Ответить
То ти їх лякаєш вакценою, а щеплення роблять вакциною.
показать весь комментарий
11.02.2022 13:46 Ответить
А з того, що відомо Ви їм хоч щось розказали?
показать весь комментарий
11.02.2022 15:00 Ответить
матко, ти мені до лампади. Це я пишу, щоб ти іншим людям мозги не засирав.
показать весь комментарий
11.02.2022 16:10 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2022 19:54 Ответить
шлюшко преступник, почему своих детей не вакцинировало?
показать весь комментарий
11.02.2022 12:54 Ответить
Штамом "омикрон" переболеют ВСЕ (против него нынешние вакцины неэффективны), насколько они уменьшают тяжелое тяжение болезни говорить сейчас нельзя, это индивидуально и спорно. Можно сделать прививки (на всякий случай, а вдруг действительно поможет)!
показать весь комментарий
11.02.2022 12:59 Ответить
а вдруг действительно навредит организму?
показать весь комментарий
11.02.2022 13:18 Ответить
и такое может быть (даже точно известно по статистике, но на для кого именно - это уже трудно заранее предугадать). нужно оценивать риски и решать для себя, что более опаснее!
показать весь комментарий
11.02.2022 13:26 Ответить
оценивать? а кто их оценивал? до поголовной вакцинации были всесторонне исследованы риски.
а личное решение такое - у меня привитые знакомые проблемно болеют пачками
показать весь комментарий
12.02.2022 08:34 Ответить
Вакцина несет инфу части вирусной РНК, а вирус - всю. Вакцинная РНК не может самовоспроизводиться, а вирусная - может. Так что симптомы и последствия от вакцин не могут превышать симптомы и последствия от вируса.
показать весь комментарий
11.02.2022 13:50 Ответить
https://thecovidworld.com/comedian-heather-mcdonald-collapses-on-stage-fractures-skull-after-saying-im-vaxxed-******-vaxxed-boosted-and-flu-shot/ Комик Хизер Макдональд рухнула на сцене, сломала череп после того, как сказала: «Я привита, дважды привита, усилена и прививка от гриппа»
показать весь комментарий
11.02.2022 16:25 Ответить
А вот видео,как это произошло. https://www.bitchute.com/video/Wqe87Qfdo3aa/
показать весь комментарий
11.02.2022 16:26 Ответить
Сочувствую! Ни семьи ни будущего у этих подростков нет. Жаль что эти ребята стали заложниками фармкоорпораций и корумпированного правительства Украины.
показать весь комментарий
11.02.2022 20:06 Ответить
 
 