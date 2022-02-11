Понад 62 тис. підлітків в Україні повністю щепилися від COVID-19, - МОЗ
Станом на 11 лютого більше ніж 73 тисячі дітей віком 12–17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тисячі мають повний захист від коронавірусу.
Про це заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Вона також повідомила, що з 7 лютого у банках, які працюють за програмою єПідтримка, було відкрито понад 39 тисяч рахунків особами віком від 14 до 17 років. Таким чином, програмою скористалися майже 64 % дітей, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.
"За кілька днів дії програми відомо, що на 1,2 млн грн було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тисяч грн – товари спортивного призначення та ще 153 тисячі грн витрачено на послуги у сфері освіти", - зазначила Карчевич.
В Україні діти віком від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вона на 93 % ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12–18 років.
Для того, щоб вакцинувати дитину від коронавірусної хвороби, батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення. Їхні адреси та контакти можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua або за номером – 800 60 20 19.
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а личное решение такое - у меня привитые знакомые проблемно болеют пачками