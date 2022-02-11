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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 62 тис. підлітків в Україні повністю щепилися від COVID-19, - МОЗ

Понад 62 тис. підлітків в Україні повністю щепилися від COVID-19, - МОЗ

Станом на 11 лютого більше ніж 73 тисячі дітей віком 12–17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тисячі мають повний захист від коронавірусу.

Про це заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також повідомила, що з 7 лютого у банках, які працюють за програмою єПідтримка, було відкрито понад 39 тисяч рахунків особами віком від 14 до 17 років. Таким чином, програмою скористалися майже 64 % дітей, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

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"За кілька днів дії програми відомо, що на 1,2 млн грн було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тисяч грн – товари спортивного призначення та ще 153 тисячі грн витрачено на послуги у сфері освіти", - зазначила Карчевич.

В Україні діти віком від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вона на 93 % ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12–18 років.

Також читайте: Кожен другий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, - Ляшко

Для того, щоб вакцинувати дитину від коронавірусної хвороби, батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення. Їхні адреси та контакти можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua або за номером – 800 60 20 19.

вакцина (4418) діти (5037) МОЗ (5389) щеплення (174)


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Топ коментарі
+3
Нахіба...?
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11.02.2022 12:08
+3
я своїм хлопцям сказав - дівка вакценута - не майте серйозних справ, краще взагалі обходити. невідомо чим це вилізе у дітей
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11.02.2022 12:34
+2
Сочувствую! Ни семьи ни будущего у этих подростков нет. Жаль что эти ребята стали заложниками фармкоорпораций и корумпированного правительства Украины.
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11.02.2022 20:06
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Нахіба...?
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11.02.2022 12:08 Відповісти
я своїм хлопцям сказав - дівка вакценута - не майте серйозних справ, краще взагалі обходити. невідомо чим це вилізе у дітей
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11.02.2022 12:34 Відповісти
То ти їх лякаєш вакценою, а щеплення роблять вакциною.
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11.02.2022 13:46 Відповісти
А з того, що відомо Ви їм хоч щось розказали?
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11.02.2022 15:00 Відповісти
матко, ти мені до лампади. Це я пишу, щоб ти іншим людям мозги не засирав.
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11.02.2022 16:10 Відповісти
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11.02.2022 19:54 Відповісти
шлюшко преступник, почему своих детей не вакцинировало?
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11.02.2022 12:54 Відповісти
Штамом "омикрон" переболеют ВСЕ (против него нынешние вакцины неэффективны), насколько они уменьшают тяжелое тяжение болезни говорить сейчас нельзя, это индивидуально и спорно. Можно сделать прививки (на всякий случай, а вдруг действительно поможет)!
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11.02.2022 12:59 Відповісти
а вдруг действительно навредит организму?
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11.02.2022 13:18 Відповісти
и такое может быть (даже точно известно по статистике, но на для кого именно - это уже трудно заранее предугадать). нужно оценивать риски и решать для себя, что более опаснее!
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11.02.2022 13:26 Відповісти
оценивать? а кто их оценивал? до поголовной вакцинации были всесторонне исследованы риски.
а личное решение такое - у меня привитые знакомые проблемно болеют пачками
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12.02.2022 08:34 Відповісти
Вакцина несет инфу части вирусной РНК, а вирус - всю. Вакцинная РНК не может самовоспроизводиться, а вирусная - может. Так что симптомы и последствия от вакцин не могут превышать симптомы и последствия от вируса.
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11.02.2022 13:50 Відповісти
https://thecovidworld.com/comedian-heather-mcdonald-collapses-on-stage-fractures-skull-after-saying-im-vaxxed-******-vaxxed-boosted-and-flu-shot/ Комик Хизер Макдональд рухнула на сцене, сломала череп после того, как сказала: «Я привита, дважды привита, усилена и прививка от гриппа»
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11.02.2022 16:25 Відповісти
А вот видео,как это произошло. https://www.bitchute.com/video/Wqe87Qfdo3aa/
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11.02.2022 16:26 Відповісти
Сочувствую! Ни семьи ни будущего у этих подростков нет. Жаль что эти ребята стали заложниками фармкоорпораций и корумпированного правительства Украины.
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11.02.2022 20:06 Відповісти
 
 