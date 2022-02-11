Понад 62 тис. підлітків в Україні повністю щепилися від COVID-19, - МОЗ

Станом на 11 лютого більше ніж 73 тисячі дітей віком 12–17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тисячі мають повний захист від коронавірусу.

Про це заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також повідомила, що з 7 лютого у банках, які працюють за програмою єПідтримка, було відкрито понад 39 тисяч рахунків особами віком від 14 до 17 років. Таким чином, програмою скористалися майже 64 % дітей, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

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"За кілька днів дії програми відомо, що на 1,2 млн грн було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тисяч грн – товари спортивного призначення та ще 153 тисячі грн витрачено на послуги у сфері освіти", - зазначила Карчевич.

В Україні діти віком від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вона на 93 % ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12–18 років.

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Для того, щоб вакцинувати дитину від коронавірусної хвороби, батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення. Їхні адреси та контакти можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua або за номером – 800 60 20 19.