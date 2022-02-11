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Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области

Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства примет участие в работе Конгресса местных и региональных властей.

Зеленский также проведет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его результатам ожидается брифинг секретаря СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Харькове под председательством Зеленского состоится заседание Конгресса местных и региональных властей: будут обсуждаться вопросы национального сопротивления

В Херсонской области Президент пересмотрит демонстрацию действий подразделений МВД и отработку мероприятий по освобождению административных зданий.

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) Харьковщина (5577) Херсонская область (4709)


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Топ комментарии
+15
Боже борони ці області від лиха, бо біданосець поїхав
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11.02.2022 12:32
+9
в Київ повернись сцікун сраний!
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11.02.2022 12:31
+9
Поїхав підписувати Харківські угоди як Проффесор перед втечею?
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11.02.2022 12:35
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в Київ повернись сцікун сраний!
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11.02.2022 12:31 Ответить
Че орёте!? Он все на Квартал оставил. Там есть все президенты (если шо)
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11.02.2022 12:45 Ответить
Боже борони ці області від лиха, бо біданосець поїхав
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11.02.2022 12:32 Ответить
Ленка, на ряху его глянь. Если это называется "здоровым питанием", то могу себе представить, что такое физкультура, которой он тебя заставляет заниматься.
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11.02.2022 12:32 Ответить
Лєнка теж тягає блінчікі.
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11.02.2022 12:46 Ответить
А шо ты хотел? Ты понимаешь сколько на его зарплату можно жирной скумбрии купить...
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11.02.2022 12:47 Ответить
Поїхав підписувати Харківські угоди як Проффесор перед втечею?
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11.02.2022 12:35 Ответить
затримайте там його на віки.
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11.02.2022 12:35 Ответить
Наоборот, бо то есть диверсант по ковиду.
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11.02.2022 13:01 Ответить
Вто время , как Ермак зарезервировал все международные вояжи, что остается Зе, только по стране шарахаться.
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11.02.2022 12:38 Ответить
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11.02.2022 12:41 Ответить
Сказал, что в Херсон, а потом, как всегда, окажется что он уже на каком-то курорте...
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11.02.2022 12:43 Ответить
Понимаю так, что освобождать административные здания они тренируются не от российских захватчиков.
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11.02.2022 12:44 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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11.02.2022 12:46 Ответить
В Одесскую не едь,дегенерат..а то если в тех областях не обрыгают,то у нас даже вата тебя киздить полезет
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11.02.2022 12:48 Ответить
Едет клоун по стране, по дорогам золотым, выполнять указ ***** Украину ему сдать.
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11.02.2022 12:49 Ответить
перефразируя : ))))
***
Едет клоун по стране,
по дорогам золотым,
выполнять указ *****......
только хер ему сдадим )))
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11.02.2022 13:01 Ответить
поехал стричь активы Ярославского ??
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11.02.2022 12:51 Ответить
І де ж ті обіцяні данські стінгери? Як раз би згодились.
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11.02.2022 12:52 Ответить
Делегация по торжественной встрече...
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11.02.2022 12:54 Ответить
дополните образ труженика , хотя бы телефоном , а то как то не убедительно

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11.02.2022 13:00 Ответить
блеат, нйх здесь этот бедоносец!
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11.02.2022 13:00 Ответить
Что опять ждать наводнения, землетрясения? Бедонесец херов
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11.02.2022 13:01 Ответить
От не хотів коментувати цей клоунський ідіотизм - але доводиться.
Хай хоч хто небудь більш-менш адекватний розкаже, що має робити звичайна пересічна людина, пенсіонер, жінка, дитина, коли завиють сирени, або прилетить зверху... У Харкові взагалі нічого не робиться для цивільного захисту (від слова зовсім) - я не рахую в даному випадку тільки ветеранів війни з москалями та активних патріотів. Всякі шахраї, бандити та пройдохи типу колективний "Гєпа", та їх нащадки завжди займались тільки своєю "шкірою". А зараз влаштовують якусь дешеву показуху в стилі "95 квартал" для дурачків типу звільнення облради чи міськради від ********* і провокаторів. .... хоча для "вати" і так сойдьот...
От же повибирала "вата" собі на голову "начальничків" - шо ни "Допа" то "Гепа", шо ни "Гепа" то "Терехов"...
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11.02.2022 13:08 Ответить
Надо всем харьковчанам одеть управляемые ошейники , а пульты -видным членам Традиции и порядок,НК и ПС ЕС пусть дрессируют ходить и мыслить одностроем. Не правда ли удобно водить собственных граждан в ошейнике?
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11.02.2022 13:15 Ответить
Надо у бубочки узнать, как в Николаеве строятся корабли, в Херсоне доки.....
Оно же когда на выборах Зелень рекламировало обещало гос заказы на право и на лево
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11.02.2022 13:15 Ответить
а в Ростовскую?пора уже!
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11.02.2022 13:28 Ответить
ВОР И УБИЙЦА ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕСТУПАЕТ ЗАКОН ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ,ВОРУЕТ У СТАРИКОВ ПО 2600 ГРН ЕЖЕМЕСЯЧНО, ПОТОМУ ЧТО ПЕНСИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ 1800 ГРН, А 5400 ГРН СОГЛАСНО ИНФЛЯЦИИ!ЗА 3 ГОДА УКРАДЕНО ПЕНСИЙ НА 55 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН И УБИТО ГОЛОДОМ СОТНИ ТЫСЯЧ СТАРИКОВ, ПОТОМУ ЧТО МЕЖДУНАРОДНОПРИЗНАННАЯ ЧЕРТА БЕДНОСТИ-СМЕРТНОСТИ ООН 4300 ГРН($150),НИЖЕ КОТОРОЙ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ!
ВОР ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАЛ У УЧИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ 60 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН, ПОТОМУ ЧТО ПРЕСТУПИЛ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПО КОТОРОМУ УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 3 МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ=19500 ГРН, А ПОЛУЧАЕТ 8000 ГРН, ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ 10 000 ГРН ВОРВЮТ У КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО И ЗА ГОД УКРАЛИ ПО 120 000 ГРН У КАЖДОГО ИЗ 500 000 УЧИТЕЛЕЙ! РЕЦИДИВ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОСОБОКРУПНЫХ РАЗМЕРАХ СОВЕРШАЕТСЯ И В 2022 ГОДУ! ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ТЕБЯ ПОД НОГАМИ, ВОР И УБИЙЦА ЗЕЛЕНСКИЙ И ТЫ НЕ СКРОЕШЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ С ЭТИМИ НАГРАБЛЕННЫМИ МИЛЛИАРДАМИ!
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11.02.2022 13:32 Ответить
Тю , карабас уже перегнал.
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11.02.2022 13:36 Ответить
Там через сельхозпредприятия такая отмывка идет , шо мама не горюй - манипуляция урожайностью. Особенно вдоль р.Ингулец, всегда откаты шли наверх, Со каждой сменой власти Ингулец передается , как переходящее красное знамя. А бандюкам - ваапше лафа. Чего тока стоит корефан Паши Лазаренко ( по отмывке бабла), Редин Анатолий Сергеевич, бывший технический директор верхнеднепровского крахмало-паточного комбината, затем агрофирмы "Раст" у Ингульца, затем скупил пансионатную недвижуху в Крыму(на крохи, которые и ему перепали) да и переоборудовал под гостиницы. Одна из таких прямо над дачей лотозабавного Якубовича, в Крыму. А еще ранее , Редин работал в сибирских епенях главным инженером объединения по добыче нефти. Там хозяйство было на тысячи километров... Да вот по жизни Редину - непруха. Да хоть жене оставил в Верхнеднепровске Рыбстан, С магазинами, после того как его потрусили как технического директора Крахмало-паточного: в ту ночь, когда матюкливый кум-президент отпускал ночью П. Лазаренко в бега, к Редину завалили СБУ-шники(киевские). Но он выкрутился перекрыл недостачу на заводе, продав заработанное непосильным трудом все, шо тока можнобыло - магазины... даже жены тачилой-откупился... А бизнес был прост на завод пытались сдать председатели колхозо-созов кукурузу вне очереди понятно со взяткой. Взятка - кукуруза. Затем следующий бартер, через Львовскую кондфабрику, конфетный. Конфеты реализовывались в своих магазинах... И с молодухой то не очень пожил. Нагуляв дитинку, а в Александрии овладев в одноэтажном здании, старинного дизайна многими квартирами, сделал для молодухи шикарнейшие апартаменты. А молодуха то, селючка, но симпотная, бо ее татка-председателя соза лохонул. Дочь ушла прицепом...А Редин попользовался , да и подальше спрятал, бо селючка - ходила в свои 30 лет в нарядах и не из дешевых. Мабуть, в таких нарядах ходили жанчины с шагреневой кожей в бальзаковские времена.... Эх! судьба судьба... Пару лет назад Редин захлебнулся в собственной блевотине, много бухал... А скока еще таких судеб взрастил и взращивает ИНГУЛЕЦ.... Хтозна... Поди там ща разберись в приингулецких да примаячных всяких там "Вересах", с зарплатами в конвертиках.
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11.02.2022 14:13 Ответить
Кста , в сравнении с приингулецкими откатами, велике крадивництво в сторонке нервно курит.
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11.02.2022 14:15 Ответить
ЭгЭ-гЭх !!! гордость берет, мол не зря вдоль Ингульца стока скифских поселений(могил). Скифы-торгаши знали толк в бизнесе с греками-ольвийцами или еще с кем.
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11.02.2022 14:18 Ответить
Так, правильно, у мене пенсія залишилась 1963 грн
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11.02.2022 13:59 Ответить
Зеля з Харкова на Хер........сон.
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11.02.2022 13:44 Ответить
 
 