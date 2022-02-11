Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области
Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства примет участие в работе Конгресса местных и региональных властей.
Зеленский также проведет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его результатам ожидается брифинг секретаря СНБО.
В Херсонской области Президент пересмотрит демонстрацию действий подразделений МВД и отработку мероприятий по освобождению административных зданий.
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+15 Орест #480098
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+9 саша паламарчук
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Едет клоун по стране,
по дорогам золотым,
выполнять указ *****......
только хер ему сдадим )))
Хай хоч хто небудь більш-менш адекватний розкаже, що має робити звичайна пересічна людина, пенсіонер, жінка, дитина, коли завиють сирени, або прилетить зверху... У Харкові взагалі нічого не робиться для цивільного захисту (від слова зовсім) - я не рахую в даному випадку тільки ветеранів війни з москалями та активних патріотів. Всякі шахраї, бандити та пройдохи типу колективний "Гєпа", та їх нащадки завжди займались тільки своєю "шкірою". А зараз влаштовують якусь дешеву показуху в стилі "95 квартал" для дурачків типу звільнення облради чи міськради від ********* і провокаторів. .... хоча для "вати" і так сойдьот...
От же повибирала "вата" собі на голову "начальничків" - шо ни "Допа" то "Гепа", шо ни "Гепа" то "Терехов"...
Оно же когда на выборах Зелень рекламировало обещало гос заказы на право и на лево
ВОР ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАЛ У УЧИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ 60 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН, ПОТОМУ ЧТО ПРЕСТУПИЛ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПО КОТОРОМУ УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 3 МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ=19500 ГРН, А ПОЛУЧАЕТ 8000 ГРН, ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ 10 000 ГРН ВОРВЮТ У КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО И ЗА ГОД УКРАЛИ ПО 120 000 ГРН У КАЖДОГО ИЗ 500 000 УЧИТЕЛЕЙ! РЕЦИДИВ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОСОБОКРУПНЫХ РАЗМЕРАХ СОВЕРШАЕТСЯ И В 2022 ГОДУ! ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ТЕБЯ ПОД НОГАМИ, ВОР И УБИЙЦА ЗЕЛЕНСКИЙ И ТЫ НЕ СКРОЕШЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ С ЭТИМИ НАГРАБЛЕННЫМИ МИЛЛИАРДАМИ!