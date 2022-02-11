Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей
Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У Харкові Глава держави візьме участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад.
Зеленський також проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. За його результатами очікується брифінг секретаря РНБО.
На Херсонщині Президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель.
Топ коментарі
+15 Орест #480098
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+9 саша паламарчук
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Едет клоун по стране,
по дорогам золотым,
выполнять указ *****......
только хер ему сдадим )))
Хай хоч хто небудь більш-менш адекватний розкаже, що має робити звичайна пересічна людина, пенсіонер, жінка, дитина, коли завиють сирени, або прилетить зверху... У Харкові взагалі нічого не робиться для цивільного захисту (від слова зовсім) - я не рахую в даному випадку тільки ветеранів війни з москалями та активних патріотів. Всякі шахраї, бандити та пройдохи типу колективний "Гєпа", та їх нащадки завжди займались тільки своєю "шкірою". А зараз влаштовують якусь дешеву показуху в стилі "95 квартал" для дурачків типу звільнення облради чи міськради від ********* і провокаторів. .... хоча для "вати" і так сойдьот...
От же повибирала "вата" собі на голову "начальничків" - шо ни "Допа" то "Гепа", шо ни "Гепа" то "Терехов"...
Оно же когда на выборах Зелень рекламировало обещало гос заказы на право и на лево
ВОР ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАЛ У УЧИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ 60 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН, ПОТОМУ ЧТО ПРЕСТУПИЛ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПО КОТОРОМУ УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 3 МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ=19500 ГРН, А ПОЛУЧАЕТ 8000 ГРН, ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ 10 000 ГРН ВОРВЮТ У КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО И ЗА ГОД УКРАЛИ ПО 120 000 ГРН У КАЖДОГО ИЗ 500 000 УЧИТЕЛЕЙ! РЕЦИДИВ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОСОБОКРУПНЫХ РАЗМЕРАХ СОВЕРШАЕТСЯ И В 2022 ГОДУ! ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ТЕБЯ ПОД НОГАМИ, ВОР И УБИЙЦА ЗЕЛЕНСКИЙ И ТЫ НЕ СКРОЕШЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ С ЭТИМИ НАГРАБЛЕННЫМИ МИЛЛИАРДАМИ!