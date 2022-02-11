Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Харкові Глава держави візьме участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зеленський також проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. За його результатами очікується брифінг секретаря РНБО.

На Херсонщині Президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель.

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