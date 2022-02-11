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Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей

Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Харкові Глава держави візьме участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зеленський також проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. За його результатами очікується брифінг секретаря РНБО.

На Херсонщині Президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель.

Також читайте: Сьогодні в Харкові під головуванням Зеленського відбудеться засідання Конгресу місцевих і регіональних влад: обговорюватимуть питання національного спротиву

Автор: 

Зеленський Володимир (23653) Харківщина (6054) Херсонська область (5697)


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Топ коментарі
+15
Боже борони ці області від лиха, бо біданосець поїхав
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11.02.2022 12:32
+9
в Київ повернись сцікун сраний!
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11.02.2022 12:31
+9
Поїхав підписувати Харківські угоди як Проффесор перед втечею?
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11.02.2022 12:35
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в Київ повернись сцікун сраний!
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11.02.2022 12:31 Відповісти
Че орёте!? Он все на Квартал оставил. Там есть все президенты (если шо)
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11.02.2022 12:45 Відповісти
Боже борони ці області від лиха, бо біданосець поїхав
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11.02.2022 12:32 Відповісти
Ленка, на ряху его глянь. Если это называется "здоровым питанием", то могу себе представить, что такое физкультура, которой он тебя заставляет заниматься.
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11.02.2022 12:32 Відповісти
Лєнка теж тягає блінчікі.
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11.02.2022 12:46 Відповісти
А шо ты хотел? Ты понимаешь сколько на его зарплату можно жирной скумбрии купить...
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11.02.2022 12:47 Відповісти
Поїхав підписувати Харківські угоди як Проффесор перед втечею?
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11.02.2022 12:35 Відповісти
затримайте там його на віки.
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11.02.2022 12:35 Відповісти
Наоборот, бо то есть диверсант по ковиду.
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11.02.2022 13:01 Відповісти
Вто время , как Ермак зарезервировал все международные вояжи, что остается Зе, только по стране шарахаться.
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11.02.2022 12:38 Відповісти
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11.02.2022 12:41 Відповісти
Сказал, что в Херсон, а потом, как всегда, окажется что он уже на каком-то курорте...
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11.02.2022 12:43 Відповісти
Понимаю так, что освобождать административные здания они тренируются не от российских захватчиков.
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11.02.2022 12:44 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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11.02.2022 12:46 Відповісти
В Одесскую не едь,дегенерат..а то если в тех областях не обрыгают,то у нас даже вата тебя киздить полезет
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11.02.2022 12:48 Відповісти
Едет клоун по стране, по дорогам золотым, выполнять указ ***** Украину ему сдать.
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11.02.2022 12:49 Відповісти
перефразируя : ))))
***
Едет клоун по стране,
по дорогам золотым,
выполнять указ *****......
только хер ему сдадим )))
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11.02.2022 13:01 Відповісти
поехал стричь активы Ярославского ??
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11.02.2022 12:51 Відповісти
І де ж ті обіцяні данські стінгери? Як раз би згодились.
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11.02.2022 12:52 Відповісти
Делегация по торжественной встрече...
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11.02.2022 12:54 Відповісти
дополните образ труженика , хотя бы телефоном , а то как то не убедительно

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11.02.2022 13:00 Відповісти
блеат, нйх здесь этот бедоносец!
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11.02.2022 13:00 Відповісти
Что опять ждать наводнения, землетрясения? Бедонесец херов
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11.02.2022 13:01 Відповісти
От не хотів коментувати цей клоунський ідіотизм - але доводиться.
Хай хоч хто небудь більш-менш адекватний розкаже, що має робити звичайна пересічна людина, пенсіонер, жінка, дитина, коли завиють сирени, або прилетить зверху... У Харкові взагалі нічого не робиться для цивільного захисту (від слова зовсім) - я не рахую в даному випадку тільки ветеранів війни з москалями та активних патріотів. Всякі шахраї, бандити та пройдохи типу колективний "Гєпа", та їх нащадки завжди займались тільки своєю "шкірою". А зараз влаштовують якусь дешеву показуху в стилі "95 квартал" для дурачків типу звільнення облради чи міськради від ********* і провокаторів. .... хоча для "вати" і так сойдьот...
От же повибирала "вата" собі на голову "начальничків" - шо ни "Допа" то "Гепа", шо ни "Гепа" то "Терехов"...
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11.02.2022 13:08 Відповісти
Надо всем харьковчанам одеть управляемые ошейники , а пульты -видным членам Традиции и порядок,НК и ПС ЕС пусть дрессируют ходить и мыслить одностроем. Не правда ли удобно водить собственных граждан в ошейнике?
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11.02.2022 13:15 Відповісти
Надо у бубочки узнать, как в Николаеве строятся корабли, в Херсоне доки.....
Оно же когда на выборах Зелень рекламировало обещало гос заказы на право и на лево
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11.02.2022 13:15 Відповісти
а в Ростовскую?пора уже!
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11.02.2022 13:28 Відповісти
ВОР И УБИЙЦА ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕСТУПАЕТ ЗАКОН ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ,ВОРУЕТ У СТАРИКОВ ПО 2600 ГРН ЕЖЕМЕСЯЧНО, ПОТОМУ ЧТО ПЕНСИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ 1800 ГРН, А 5400 ГРН СОГЛАСНО ИНФЛЯЦИИ!ЗА 3 ГОДА УКРАДЕНО ПЕНСИЙ НА 55 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН И УБИТО ГОЛОДОМ СОТНИ ТЫСЯЧ СТАРИКОВ, ПОТОМУ ЧТО МЕЖДУНАРОДНОПРИЗНАННАЯ ЧЕРТА БЕДНОСТИ-СМЕРТНОСТИ ООН 4300 ГРН($150),НИЖЕ КОТОРОЙ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ!
ВОР ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАЛ У УЧИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ 60 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН, ПОТОМУ ЧТО ПРЕСТУПИЛ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПО КОТОРОМУ УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 3 МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ=19500 ГРН, А ПОЛУЧАЕТ 8000 ГРН, ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ 10 000 ГРН ВОРВЮТ У КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО И ЗА ГОД УКРАЛИ ПО 120 000 ГРН У КАЖДОГО ИЗ 500 000 УЧИТЕЛЕЙ! РЕЦИДИВ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОСОБОКРУПНЫХ РАЗМЕРАХ СОВЕРШАЕТСЯ И В 2022 ГОДУ! ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ТЕБЯ ПОД НОГАМИ, ВОР И УБИЙЦА ЗЕЛЕНСКИЙ И ТЫ НЕ СКРОЕШЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ С ЭТИМИ НАГРАБЛЕННЫМИ МИЛЛИАРДАМИ!
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11.02.2022 13:32 Відповісти
Тю , карабас уже перегнал.
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11.02.2022 13:36 Відповісти
Там через сельхозпредприятия такая отмывка идет , шо мама не горюй - манипуляция урожайностью. Особенно вдоль р.Ингулец, всегда откаты шли наверх, Со каждой сменой власти Ингулец передается , как переходящее красное знамя. А бандюкам - ваапше лафа. Чего тока стоит корефан Паши Лазаренко ( по отмывке бабла), Редин Анатолий Сергеевич, бывший технический директор верхнеднепровского крахмало-паточного комбината, затем агрофирмы "Раст" у Ингульца, затем скупил пансионатную недвижуху в Крыму(на крохи, которые и ему перепали) да и переоборудовал под гостиницы. Одна из таких прямо над дачей лотозабавного Якубовича, в Крыму. А еще ранее , Редин работал в сибирских епенях главным инженером объединения по добыче нефти. Там хозяйство было на тысячи километров... Да вот по жизни Редину - непруха. Да хоть жене оставил в Верхнеднепровске Рыбстан, С магазинами, после того как его потрусили как технического директора Крахмало-паточного: в ту ночь, когда матюкливый кум-президент отпускал ночью П. Лазаренко в бега, к Редину завалили СБУ-шники(киевские). Но он выкрутился перекрыл недостачу на заводе, продав заработанное непосильным трудом все, шо тока можнобыло - магазины... даже жены тачилой-откупился... А бизнес был прост на завод пытались сдать председатели колхозо-созов кукурузу вне очереди понятно со взяткой. Взятка - кукуруза. Затем следующий бартер, через Львовскую кондфабрику, конфетный. Конфеты реализовывались в своих магазинах... И с молодухой то не очень пожил. Нагуляв дитинку, а в Александрии овладев в одноэтажном здании, старинного дизайна многими квартирами, сделал для молодухи шикарнейшие апартаменты. А молодуха то, селючка, но симпотная, бо ее татка-председателя соза лохонул. Дочь ушла прицепом...А Редин попользовался , да и подальше спрятал, бо селючка - ходила в свои 30 лет в нарядах и не из дешевых. Мабуть, в таких нарядах ходили жанчины с шагреневой кожей в бальзаковские времена.... Эх! судьба судьба... Пару лет назад Редин захлебнулся в собственной блевотине, много бухал... А скока еще таких судеб взрастил и взращивает ИНГУЛЕЦ.... Хтозна... Поди там ща разберись в приингулецких да примаячных всяких там "Вересах", с зарплатами в конвертиках.
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11.02.2022 14:13 Відповісти
Кста , в сравнении с приингулецкими откатами, велике крадивництво в сторонке нервно курит.
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11.02.2022 14:15 Відповісти
ЭгЭ-гЭх !!! гордость берет, мол не зря вдоль Ингульца стока скифских поселений(могил). Скифы-торгаши знали толк в бизнесе с греками-ольвийцами или еще с кем.
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11.02.2022 14:18 Відповісти
Так, правильно, у мене пенсія залишилась 1963 грн
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11.02.2022 13:59 Відповісти
Зеля з Харкова на Хер........сон.
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11.02.2022 13:44 Відповісти
 
 