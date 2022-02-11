Апелляционный суд оставил Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко по "угольному делу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Такое решение вынесла в пятницу коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев апелляции прокуратуры и защиту решения об избрании меры пресечения Порошенко в виде личных обязательств с ограничением выезда.
"Определение Печерского районного суда... о применении по Порошенко... меры пресечения в виде личных обязательств... до 19 марта оставить без изменений", - говорится в постановлении коллегии судей.
Таким образом, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.
"Прошу не аплодировать… это не победа… но точно не поражение… Они приступили к тактике затягивания", - сказал Порошенко после оглашения определения суда.
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- Ну там згущонка, сигарети, чай.
Дивно, що не прийняли вимогу до подельника Пеці, дурачка Зельки, щоб він дав Пеці ордена...))