Апелляционный суд оставил Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко по "угольному делу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Такое решение вынесла в пятницу коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев апелляции прокуратуры и защиту решения об избрании меры пресечения Порошенко в виде личных обязательств с ограничением выезда.

"Определение Печерского районного суда... о применении по Порошенко... меры пресечения в виде личных обязательств... до 19 марта оставить без изменений", - говорится в постановлении коллегии судей.

Таким образом, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

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"Прошу не аплодировать… это не победа… но точно не поражение… Они приступили к тактике затягивания", - сказал Порошенко после оглашения определения суда.