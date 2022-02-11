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Апелляционный суд оставил Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств

Апелляционный суд оставил Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко по "угольному делу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Такое решение вынесла в пятницу коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев апелляции прокуратуры и защиту решения об избрании меры пресечения Порошенко в виде личных обязательств с ограничением выезда.

"Определение Печерского районного суда... о применении по Порошенко... меры пресечения в виде личных обязательств... до 19 марта оставить без изменений", - говорится в постановлении коллегии судей.

Таким образом, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

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"Прошу не аплодировать… это не победа… но точно не поражение… Они приступили к тактике затягивания", - сказал Порошенко после оглашения определения суда.

Автор: 

Порошенко (19587) Апелляционный суд (410) мера пресечения (449)


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Топ комментарии
+61
суд, так суд.. стадион, так стадион..
ну, что Вова, анализы сдавать будешь?
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11.02.2022 15:41
+53


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11.02.2022 15:46
+51
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11.02.2022 15:48
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Это вы о ком?
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11.02.2022 17:17 Ответить
Боже милостивий! Скільки ЗЕблювоти понабігало на сайт !Завоняли ,падли, всю гілку!
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11.02.2022 16:52 Ответить
Подоляцькі троллі важаютть що після їх висирів, увсі різко ********* кловуна.
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11.02.2022 17:00 Ответить
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11.02.2022 17:08 Ответить
- Петро Олексійович, наші телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там згущонка, сигарети, чай.
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11.02.2022 17:10 Ответить
. .
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11.02.2022 18:40 Ответить
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11.02.2022 17:16 Ответить
Шо ж це получаєцця? Тепер наш гетьман не зможе ні на яхті покататись, ні в Іспанії на віллі відпочити після втрати сил на захисті України?
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11.02.2022 17:22 Ответить
Це ти про Медведчука, Вася? Так він вже давно на яхті. Заслати тобі фотку яхти, бідося?
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11.02.2022 17:25 Ответить
Хто би сумнівався.
Дивно, що не прийняли вимогу до подельника Пеці, дурачка Зельки, щоб він дав Пеці ордена...))
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11.02.2022 17:28 Ответить
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11.02.2022 17:33 Ответить
судити 3елень
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11.02.2022 17:43 Ответить
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