Апеляційний суд залишив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання
Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань п'ятому президентові України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку у "вугільній справі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Таку ухвалу винесла у п'ятницю колегія суддів апеляційного суду, розглянувши апеляції прокуратури та захисту на рішення про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду.
"Визначення Печерського районного суду... про застосування щодо Порошенка... запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань... до 19 березня залишити без змін", - йдеться в ухвалі колегії суддів.
Таким чином апеляційні скарги залишені без задоволення.
"Прошу не аплодувати… це не перемога… але точно не поразка… Вони розпочали тактику затягування", - сказав Порошенко після оголошення ухвали суду.
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- Ну там згущонка, сигарети, чай.
Дивно, що не прийняли вимогу до подельника Пеці, дурачка Зельки, щоб він дав Пеці ордена...))