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Апеляційний суд залишив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання

Апеляційний суд залишив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань п'ятому президентові України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку у "вугільній справі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таку ухвалу винесла у п'ятницю колегія суддів апеляційного суду, розглянувши апеляції прокуратури та захисту на рішення про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду.

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"Визначення Печерського районного суду... про застосування щодо Порошенка... запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань... до 19 березня залишити без змін", - йдеться в ухвалі колегії суддів.

Таким чином апеляційні скарги залишені без задоволення.

"Прошу не аплодувати… це не перемога… але точно не поразка… Вони розпочали тактику затягування", - сказав Порошенко після оголошення ухвали суду.

Автор: 

Порошенко (15159) Апеляційний суд (396) запобіжний захід (480)


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Топ коментарі
+61
суд, так суд.. стадион, так стадион..
ну, что Вова, анализы сдавать будешь?
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11.02.2022 15:41
+53


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11.02.2022 15:46
+51
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11.02.2022 15:48
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Это вы о ком?
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11.02.2022 17:17 Відповісти
Боже милостивий! Скільки ЗЕблювоти понабігало на сайт !Завоняли ,падли, всю гілку!
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11.02.2022 16:52 Відповісти
Подоляцькі троллі важаютть що після їх висирів, увсі різко ********* кловуна.
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11.02.2022 17:00 Відповісти
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11.02.2022 17:08 Відповісти
- Петро Олексійович, наші телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там згущонка, сигарети, чай.
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11.02.2022 17:10 Відповісти
. .
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11.02.2022 18:40 Відповісти
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11.02.2022 17:16 Відповісти
Шо ж це получаєцця? Тепер наш гетьман не зможе ні на яхті покататись, ні в Іспанії на віллі відпочити після втрати сил на захисті України?
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11.02.2022 17:22 Відповісти
Це ти про Медведчука, Вася? Так він вже давно на яхті. Заслати тобі фотку яхти, бідося?
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11.02.2022 17:25 Відповісти
Хто би сумнівався.
Дивно, що не прийняли вимогу до подельника Пеці, дурачка Зельки, щоб він дав Пеці ордена...))
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11.02.2022 17:28 Відповісти
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11.02.2022 17:33 Відповісти
судити 3елень
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11.02.2022 17:43 Відповісти
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