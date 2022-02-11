Лидер российских коммунистов Зюганов попал в больницу
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу на несколько дней для профилактики в связи с эпидемиологической ситуацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский РБК..
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в больнице. Как сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко, такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации.
"Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики", – сказал он.
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Leonidas 4503 #341111
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Олег Сорокин #429230
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Маленька історія з луганського села.
Є відомий вислів Винниченка, що «там, де починається українське питання, зникає російський демократ».
Ніхто ніколи не задавався питанням, а чому так?
Цікавий висновок з цього приводу я зробив після однієї розмови з хлопцем за освітою істориком, що слідував з АТО на побивку до Києва до дружини і маленькій дитині ...
Він мені розповів цікаву історію з одного села в Луганській області.
Він ходив купувати молоко в однієї дуже старої жінки, якій було далеко за 80 років.
Він ходив саме до неї спеціально, тому що вона з люттю ставилася до нашим військовим, але гроші все ж для неї були не зайвими, тому вона продавала молоко тим, кого насправді щиро ненавиділа.
Сама ця бабка родом з росії-московщини.
Привезли її ще зовсім маленькою дитиною в село батьки, яких туди цілеспрямовано переселила радянська влада.
Переселяли в село, де під час Голодомору загинуло від голоду понад 90 відсотків селян.
Селили росіян саме в ті будинки, де жили і вмирали від голоду українські селяни цілими сім'ями.
І ця стара жінка люто ненавиділа все українське, бо розуміла, що колись її батькам, віддали те, що належало українцям.
Зробили, як мародери.
Присвоїли цінності у вбитих ними ж.
Тому у цій старої жінки виникла така підсвідома ненависть до тих, хто може вважатися нащадками загиблих українських селян?
Ця ненависть заснована на страху викриття зробленого колись злочину.
Теж саме ми спостерігаємо на рівні підсвідомості у переважної більшості росіян.
Вони розуміють, що їхніми прапрадідами колись була вкрадена історія в українців, назва народу - все, що є основою нації.
А тому така ненависть до всього українського, неприйняття українських традицій, мови, культурної спадщини.
Адже якщо визнати, що все це вкрадено, тоді стане ясно, більшість з того, що росіяни оголошують «споконвічно російським», їм не належить.
Вони вкрали це з надзвичайним підступністю і жорстокістю у тих чи інших народів.
Це ненависть лиходіїв, які бояться, що колись прийдуть і назвуть злочин - злочином, а вкрадене - вкраденим.
Недарма так часто можна почути від цілком інтелігентних російських емоційна думка, що питання взагалі не в Україні і не в українцях, яких вони ніколи на підсвідомому рівні не визнавали окремою нацією.
Питання зараз у самій росії.
Визнавши Україну та українців, доведеться визнавати, що саме вони є нащадками тих, хто жив у Київській Русі - України.
А тоді вся концепція «рузького мира» розвалюється в прах.
Нічого дійсно свого у них немає.
Все було у когось з розбоєм відібрано.
Тому зараз дійсно вирішується доля російської імперії.
Якщо українці збережуть свою державність, тоді остаточний розпад цієї тюрми народів, це лише питання часу.
Причому, впевнений, що мова йде навіть не про десятиліттях.
Це питання лічених років.
* * *
Про це потрібно пам'ятати!
Статистика за 1933 рік свідчить:
З Горьківської області в Одеську область прибув 141 ешелон переселенців.
Із західних областей РРФСР в Дніпропетровську область привезли 125 ешелонів росіян.
З центрально-чорноземного регіону росії доставили і розселили в Харківській області пасажирів ста вісімдесяти восьми залізничних ешелонів.
З Івановської області на Донбас прибуло 147 ешелонів російськомовних переселенців.
Розміщували переселенців в Україну у порожні, але ще не остиглі будинку, господарі яких померли страшною смертю від голоду.
188 ешелонів прибуло на ПМЖ з росії-московщини в Харківську область.
І якщо врахувати, що кожна прибула сім'я привела на світ по двоє дітей, то цифра виглядає значною.
Тепер їх тягне додому, в ординський улус.