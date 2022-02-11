Лидер российских коммунистов Зюганов попал в больницу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу на несколько дней для профилактики в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский РБК..

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в больнице. Как сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко, такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации.

"Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики", – сказал он.

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