Лідер російських комуністів Зюганов потрапив до лікарні

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов ліг у лікарню на кілька днів для профілактики в зв'язку з епідеміологічною ситуацією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський РБК.

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов перебуває у лікарні. Як повідомив голова прес-служби партії Олександр Ющенко, таке рішення було ухвалено з урахуванням епідеміологічної ситуації.

"Геннадій Зюганов на кілька днів ліг у лікарню для профілактики", - сказав він.

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