Тероборона будет насчитывать 2 млн человек, - Данилов

Число членов территориальной обороны (ТРО) в Украине должно составлять два миллиона человек.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге в Харькове по завершении заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженными силами поставил задачу – количество членов территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан нашей страны, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", - сказал он.

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