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Тероборона будет насчитывать 2 млн человек, - Данилов

Тероборона будет насчитывать 2 млн человек, - Данилов

Число членов территориальной обороны (ТРО) в Украине должно составлять два миллиона человек.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге в Харькове по завершении заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженными силами поставил задачу – количество членов территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан нашей страны, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", - сказал он.

Смотрите также: Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Данилов (1066) СНБО (4430) тероборона (337)


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Топ комментарии
+23
Як захищати країну то вона "наша", а як розкрадати країну, грабувати населення і надра то "корито не резинове"
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11.02.2022 19:38
+14
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 19:47
+9
экономика во время войны??? Что бы была экономика Украины, нужно для начала сохранить Украину.
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11.02.2022 19:59
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ДанілOff! Ти напевно безнадійний бовдур! Як ти можеш говорити про кількість, котра може залежати ТІЛЬКИ від реальних обставин у ЯКИЙСЬ момент? ...Але й керівничків собі безмізке бидло благословило!
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12.02.2022 00:15 Ответить
Вот таким Макаром рашка вырастит из Украины второй Израиль- во первых вооружится каждый житель, во вторых будет лучшим другом США. Американцам надо только показать что мы умеем воевать, что все переданное не просрем как афганистанцы.
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12.02.2022 02:05 Ответить
"
Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов Джерело в..."

Між висловами "буде налічувати " і "налічує на даний момент" прірва!
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12.02.2022 02:09 Ответить
Це треба було почати робити принаймі з 2014....а то в носі колопалися...кожному хто приходив до влади треба було час , щоб зрозуміти хто Е Рашка..це як тормозити ...
судячи і сьогодні ті хто не вірить, що Рашка може напасти більшість..
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12.02.2022 05:47 Ответить
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