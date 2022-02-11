Тероборона будет насчитывать 2 млн человек, - Данилов
Число членов территориальной обороны (ТРО) в Украине должно составлять два миллиона человек.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге в Харькове по завершении заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженными силами поставил задачу – количество членов территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан нашей страны, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", - сказал он.
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Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов Джерело в..."
Між висловами "буде налічувати " і "налічує на даний момент" прірва!
судячи і сьогодні ті хто не вірить, що Рашка може напасти більшість..