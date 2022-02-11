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Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов

Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов

Кількість членів територіальної оборони (ТрО) в Україні має становити два мільйони людей.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу в Харкові після завершення засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні, яке відбувалося у Харкові, головнокомандувач Збройних сил поставив завдання – кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби", - сказав він.

Дивіться: Масові вишколи резервістів та сил тероборони почнуться з березня, - Залужний. ВIДЕО

Автор: 

Данілов (1259) РНБО (2278) тероборона (383)


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Топ коментарі
+23
Як захищати країну то вона "наша", а як розкрадати країну, грабувати населення і надра то "корито не резинове"
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11.02.2022 19:38
+14
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 19:47
+9
экономика во время войны??? Что бы была экономика Украины, нужно для начала сохранить Украину.
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11.02.2022 19:59
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ДанілOff! Ти напевно безнадійний бовдур! Як ти можеш говорити про кількість, котра може залежати ТІЛЬКИ від реальних обставин у ЯКИЙСЬ момент? ...Але й керівничків собі безмізке бидло благословило!
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12.02.2022 00:15 Відповісти
Вот таким Макаром рашка вырастит из Украины второй Израиль- во первых вооружится каждый житель, во вторых будет лучшим другом США. Американцам надо только показать что мы умеем воевать, что все переданное не просрем как афганистанцы.
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12.02.2022 02:05 Відповісти
"
Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов Джерело в..."

Між висловами "буде налічувати " і "налічує на даний момент" прірва!
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12.02.2022 02:09 Відповісти
Це треба було почати робити принаймі з 2014....а то в носі колопалися...кожному хто приходив до влади треба було час , щоб зрозуміти хто Е Рашка..це як тормозити ...
судячи і сьогодні ті хто не вірить, що Рашка може напасти більшість..
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12.02.2022 05:47 Відповісти
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