Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов
Кількість членів територіальної оборони (ТрО) в Україні має становити два мільйони людей.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу в Харкові після завершення засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на засіданні, яке відбувалося у Харкові, головнокомандувач Збройних сил поставив завдання – кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби", - сказав він.
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Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов Джерело в..."
Між висловами "буде налічувати " і "налічує на даний момент" прірва!
судячи і сьогодні ті хто не вірить, що Рашка може напасти більшість..