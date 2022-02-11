Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов

Кількість членів територіальної оборони (ТрО) в Україні має становити два мільйони людей.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу в Харкові після завершення засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні, яке відбувалося у Харкові, головнокомандувач Збройних сил поставив завдання – кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби", - сказав він.

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