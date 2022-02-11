Гройсман – нардепу Шевченко: Езжайте в Беларусь и не возвращайтесь
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал нардепу Евгению Шевченко, называющему себя "другом Лукашенко", уехать в Беларусь и не возвращаться.
Это произошло в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"После событий 2020 года больше никакой независимой Беларуси, независимого президента в Беларуси нет. "Бацька" сдулся, его нет. Он, к большому сожалению, мне очень грустно от этого, – он стал насильником белорусского братского народа. Это правда", – сказал Гройсман.
Он напомнил, что у Беларуси и России есть общая военная доктрина. А это значит, что больше нет никаких вооруженных сил Беларуси, все управление вооруженными силами Беларуси будет осуществляться генеральным штабом РФ.
"Поэтому езжайте в Беларусь и не возвращайтесь", - сказал Гройсман Шевченко.
Тот в ответ предложил ехать в Беларусь вместе.
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А посадити хотіли агента НАБУ - це інший Шевченко.
Шевченків у нас багато.
нет бы, просто сказать: трыздуй нафиг!
Но это для "элиты"!
Для остальных "В Бобруйск! Животное!"
он что, уже получил аттестат о среднем образовании?
ПроФФесор то аж книгу написал, пока по пенькам бегал.
Вы за ПроФФесора голосуйте, не прогадаете, потому что ПроФфесор за время пребывания в Ростове обучился говорить сложно-сочиненными предложениями.
Дурень -він у всьому дурень.
,вышиванки,шаравары ,сало,вареники -не главное в Украине....так можно дойти до того ,что не важно на каком языке говорят люди,а важно о чем.....но тогда чем прикрывать свое воровство...Очень вредное для чиновников предложение Гройсмана мочить фамилию Шевченко