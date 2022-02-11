Гройсман – нардепу Шевченко: Езжайте в Беларусь и не возвращайтесь

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал нардепу Евгению Шевченко, называющему себя "другом Лукашенко", уехать в Беларусь и не возвращаться.

Это произошло в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"После событий 2020 года больше никакой независимой Беларуси, независимого президента в Беларуси нет. "Бацька" сдулся, его нет. Он, к большому сожалению, мне очень грустно от этого, – он стал насильником белорусского братского народа. Это правда", – сказал Гройсман.

Он напомнил, что у Беларуси и России есть общая военная доктрина. А это значит, что больше нет никаких вооруженных сил Беларуси, все управление вооруженными силами Беларуси будет осуществляться генеральным штабом РФ.

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"Поэтому езжайте в Беларусь и не возвращайтесь", - сказал Гройсман Шевченко.

Тот в ответ предложил ехать в Беларусь вместе.