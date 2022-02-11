Гройсман - нардепу Шевченко: Їдьте в Білорусь та не повертайтесь

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив нардепу Євгену Шевченку, який називає себе "другом Лукашенка", поїхати до Білорусі та не повертатися.

Це сталося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після подій 2020 року більше ніякої незалежної Білорусі, незалежного президента в Білорусі немає. "Батька" здувся, його немає. Він, на превеликий жаль, я дуже сумую від цього, – він став ґвалтівником білоруського братнього народу. Це правда", – сказав Гройсман.

Він нагадав, що Білорусь та Росія мають спільну військову доктрину. А це означає, "що більше немає жодних збройних сил Білорусі, все управління збройними силами Білорусі буде здійснюватися генеральним штабом РФ".

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"Тому їдьте в Білорусь і не повертайтеся", - сказав Гройсман Шевченку.

Той у відповідь запропонував їхати до Білорусі разом.