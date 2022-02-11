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Гройсман - нардепу Шевченко: Їдьте в Білорусь та не повертайтесь

Гройсман - нардепу Шевченко: Їдьте в Білорусь та не повертайтесь

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив нардепу Євгену Шевченку, який називає себе "другом Лукашенка", поїхати до Білорусі та не повертатися.

Це сталося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після подій 2020 року більше ніякої незалежної Білорусі, незалежного президента в Білорусі немає. "Батька" здувся, його немає. Він, на превеликий жаль, я дуже сумую від цього, – він став ґвалтівником білоруського братнього народу. Це правда", – сказав Гройсман.

Він нагадав, що Білорусь та Росія мають спільну військову доктрину. А це означає, "що більше немає жодних збройних сил Білорусі, все управління збройними силами Білорусі буде здійснюватися генеральним штабом РФ".

Читайте: Ризик локальної війни на Донбасі - найвищий з 2015 року, - нардеп "Голосу" Рахманін

"Тому їдьте в Білорусь і не повертайтеся", - сказав Гройсман Шевченку.

Той у відповідь запропонував їхати до Білорусі разом.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) шоу Шустера (309) Гройсман (5614) Шевченко Євген Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+13
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 23:51
+11
ооо!.. концепция "чюмадан - вокзал - Рассия", получила новую форму..
нет бы, просто сказать: трыздуй нафиг!
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11.02.2022 23:48
+10
як війною запахло, то зебіли вилізли з тік-тока і полізли новини читати) Тепер тут такі перли часто)
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12.02.2022 00:03
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А шевченко гройсману куда?
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11.02.2022 23:45 Відповісти
"Чукча не читатель - чукча писатель"?
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12.02.2022 06:33 Відповісти
Шо, в Израиль?
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12.02.2022 08:09 Відповісти
Питання повторить? Чи все-так статтю до кінця прочитаєш?
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12.02.2022 11:08 Відповісти
шевченко сидит в тюрьме, лукашенко, увы еще нет... Гройсман тоже пока на воле. О чем разговор в принципе?
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11.02.2022 23:46 Відповісти
який це Шевченко сидить в тюрмі?
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11.02.2022 23:49 Відповісти
ну ежели выпустили под залог, нужно гордиться и заниматься своими делами, а не лезть в политику
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11.02.2022 23:59 Відповісти
Бот дебильный, с тупорылым юмором из методички
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12.02.2022 00:02 Відповісти
Оно так разбирается в Украинской политике, шо попутало нардепа Евгена Шевченко с коллегой Семена Семенченка по ЧВК.
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12.02.2022 00:04 Відповісти
Бота Гордиенко сегодня выписали из палаты номер 6 , так что не удивляйтесь , господа
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12.02.2022 01:00 Відповісти
И откуда нардепа Евгена Шевченка выпустили под залог?
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12.02.2022 00:02 Відповісти
як війною запахло, то зебіли вилізли з тік-тока і полізли новини читати) Тепер тут такі перли часто)
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12.02.2022 00:03 Відповісти
Той Шевченко, що любитель Білорусі в тюрмі не сидів, він сидів в Трускавці з іншими політичними гегемонами.
А посадити хотіли агента НАБУ - це інший Шевченко.
Шевченків у нас багато.
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12.02.2022 00:03 Відповісти
действительно думал речь за агента Шевченко от Набу.. . мерзостью от партии слуга народа, в принципе не интересуюсь.
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12.02.2022 00:06 Відповісти
, якби тобі не написали, то ти б і далі не знало про кого пишеш. іди здоров'ям жиріка поцікався, кажуть здихає.
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12.02.2022 09:07 Відповісти
шмаркля, якби тобі не платили мізерні гроші за ті висери, що ти тут пишеш - ти б працювало грузчиком в АТБ.
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12.02.2022 11:53 Відповісти
ти звисало у якогось грузчика, що гандона забув вдіти і з'явилось ти скотина кацапська
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12.02.2022 12:28 Відповісти
це ти, мені розповідаєш свою біографію, жертва невдалого аборту?
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12.02.2022 12:47 Відповісти
кацапа , чому ви такі тупі, хоч щось можеш сам придумати, чи тільки як х..ло вчило? хоча, що з вас дебільних візьмеш, навіть перекладач і той кривий. мерзото кацапська тобі
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12.02.2022 18:28 Відповісти
ооо!.. концепция "чюмадан - вокзал - Рассия", получила новую форму..
нет бы, просто сказать: трыздуй нафиг!
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11.02.2022 23:48 Відповісти
"Чумадан-вакзал-Минск"
Но это для "элиты"!
Для остальных "В Бобруйск! Животное!"
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12.02.2022 00:21 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 23:51 Відповісти
amen!
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12.02.2022 00:38 Відповісти
halleluah!
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12.02.2022 01:04 Відповісти
А що більш цікавих подій нема? Гройсмана розкручують на рівному місці. Після цього вислову наші "соціологи" скажуть, що Гройсман вже на 4 місці з президентського рейтингу.
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11.02.2022 23:53 Відповісти
извесный винницкий вченый экономизд ося изрек...
он что, уже получил аттестат о среднем образовании?
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12.02.2022 00:02 Відповісти
Да куда уж Гройсману до ПроФФесора, верно?
ПроФФесор то аж книгу написал, пока по пенькам бегал.
Вы за ПроФФесора голосуйте, не прогадаете, потому что ПроФфесор за время пребывания в Ростове обучился говорить сложно-сочиненными предложениями.
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12.02.2022 06:46 Відповісти
Таких товарищей как Шевченко, после РБ, после Казахстана, нужно наказывать. Ненужно официально за это, нужно покопаться и найти факты коррупции или прочие нарушения закона в его биографии, и посадить товарища- выпросил.
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12.02.2022 00:04 Відповісти
На зустріч до Бузини піде. Концерт Кобзона і хора Александрова слухать.
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12.02.2022 00:08 Відповісти
А Бужанского?
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12.02.2022 00:12 Відповісти
Бужанский перешёл на правильную сторону и заткнулся.
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12.02.2022 00:14 Відповісти
На какую "правильную" ?
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12.02.2022 00:15 Відповісти
В его случае, просто заткнуться и не отсвечивать.
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12.02.2022 00:20 Відповісти
Евреи всегда перестают отсвечивать в момент приближения холокоста. Это не критерий их исправления. Это просто их страх парализует.
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12.02.2022 00:25 Відповісти
Не стоит сводить всё к вашим стереотипам и представлениям об конкретном этносе. Тем более, что эта ветка о Гройсмане изначально.
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12.02.2022 00:31 Відповісти
гройсман это не та ветка!)...вот бужинский, рабанович, прочая мелочь пузатая здешняя, волошин, кива, шевченко, мураев, курвалевская, балдаренка, герман и пр. это ветка евреев-наци...жирик, соловьев, казачков, сатинистский, сосновский, хазин... их там средь попагандонов московии- куча большая навозная насобралась уже, воняют так, что и у обитателей о-ва Пасхи слышно...
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12.02.2022 00:58 Відповісти
Ну так, иначе его Дерьмак пайки лишит. Вот оно и поет хором с русней и Хламидией (и Шевченкой, кстати) про то, как проклятый Запад раздувает истерию по поводу концентрации орд дикарей у Украинской границы.
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12.02.2022 00:26 Відповісти
Ну конечно раздувают. Об этом ж твои братухи из страны-помойки верещат, как же ты им не поверишь.
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12.02.2022 00:36 Відповісти
Они об этом начали говорить, когда им конкретными санкциями пригрозили. Т.е. совсем недавно, до этого пытались подыгрывать в серьёзность своих намерениях и выбить из НАТО "гарантии по безопасности" и прочие писульки. Впрочем, они и сейчас одной частью строят из себя планирующих нападать, другой частью это опровергают. А по факту хотят второе Приднестровья для Украины впендюрить, и чтобы все это приняли и согласились.
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12.02.2022 00:44 Відповісти
Ну, тебе лучше знать ход мыслей твоих братух, русский. Нормальные люди видят угрозу и на нее отвечают.
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12.02.2022 01:31 Відповісти
Дурачок Шевченко ще тут? Хто б йому розказав що з ним буде коли Фуйло перейде наш кордон.
Дурень -він у всьому дурень.
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12.02.2022 00:06 Відповісти
Это конечно суперновость 😀 - Гройсман сказал Шевченко куда то ехать 😀 Там они ещё семечки лузали и плевали друг другу на ботинки
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12.02.2022 00:24 Відповісти
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12.02.2022 00:41 Відповісти
сини України голови кладуть а зрадники в раді сидять
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12.02.2022 00:49 Відповісти
Садить этого ****** шевченко
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12.02.2022 00:49 Відповісти
коли будуть висіти тоді щось зміниться
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12.02.2022 00:49 Відповісти
я не фанат гройсмана, но сказонное им сегодня я поддерживаю - перед надвигающейся войной, порошенке нужно прекратить раскачивать власть, а зеленскому стоит прекратить преследовать оппозицию!
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12.02.2022 00:57 Відповісти
А я бы еще предупредил белорусов что в случае участия их военных в нападении на Украину белорусских солдат в плен брать не будут. Сразу под расстрел. Ибо они станут хуже кацапов. Те враги известные и давние. Беларусы же заявляя о дружбе норовят всадить сбоку в печень изподтишка. Да и от пленных козлорожих хоть число на обмен будет уже сидящих украинцев в тюрьмах расеи. А что от живых бульбашей, только расход на кормежку.
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12.02.2022 01:14 Відповісти
****** ти продажна, гройсман. З-за таких як ти і садові і Лещенко з наємами і заліщуками - підари ви зелепупінські
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12.02.2022 01:34 Відповісти
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12.02.2022 01:52 Відповісти
типа таракан до августа 2020 был президентом
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12.02.2022 03:10 Відповісти
Ого как замахнулся на знаменитую фамилию-Шевченко,так можно дойти и до того ,что
,вышиванки,шаравары ,сало,вареники -не главное в Украине....так можно дойти до того ,что не важно на каком языке говорят люди,а важно о чем.....но тогда чем прикрывать свое воровство...Очень вредное для чиновников предложение Гройсмана мочить фамилию Шевченко
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12.02.2022 07:39 Відповісти
Гройсман самый лучший премьер за 30 лет,,,
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12.02.2022 07:58 Відповісти
Якби не пєдік Гройша, та справжній Гетьман був би при владі.
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12.02.2022 08:15 Відповісти
Всяка колоборанська нечисть в цей вскладний час мають бути заарештовані (шевченко ,ківа ,рабінович ,медвечук ,кузьмін,бондаренко та інша наволоч.) вони чекають росію.
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12.02.2022 08:48 Відповісти
Гройсман - политик уровня Черчилля!
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12.02.2022 09:06 Відповісти
Даже повыше. Куда там Черчиллю.
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12.02.2022 09:53 Відповісти
У Подеревянського есть пьеса под названием «киздец» про мытцив. Вот собрать всех этих мытцив типа Шуфричей Рабиновичей мертвечуков Шевченок мураевых всяких блогеров которые не любят Украину и мову посадить в вагон и столкнуть этот вагон с горы в сторону мацквы…
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12.02.2022 10:12 Відповісти
Грося - молодец!
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12.02.2022 10:36 Відповісти
 
 