Гройсман - нардепу Шевченко: Їдьте в Білорусь та не повертайтесь
Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив нардепу Євгену Шевченку, який називає себе "другом Лукашенка", поїхати до Білорусі та не повертатися.
Це сталося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після подій 2020 року більше ніякої незалежної Білорусі, незалежного президента в Білорусі немає. "Батька" здувся, його немає. Він, на превеликий жаль, я дуже сумую від цього, – він став ґвалтівником білоруського братнього народу. Це правда", – сказав Гройсман.
Він нагадав, що Білорусь та Росія мають спільну військову доктрину. А це означає, "що більше немає жодних збройних сил Білорусі, все управління збройними силами Білорусі буде здійснюватися генеральним штабом РФ".
"Тому їдьте в Білорусь і не повертайтеся", - сказав Гройсман Шевченку.
Той у відповідь запропонував їхати до Білорусі разом.
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А посадити хотіли агента НАБУ - це інший Шевченко.
Шевченків у нас багато.
нет бы, просто сказать: трыздуй нафиг!
Но это для "элиты"!
Для остальных "В Бобруйск! Животное!"
он что, уже получил аттестат о среднем образовании?
ПроФФесор то аж книгу написал, пока по пенькам бегал.
Вы за ПроФФесора голосуйте, не прогадаете, потому что ПроФфесор за время пребывания в Ростове обучился говорить сложно-сочиненными предложениями.
Дурень -він у всьому дурень.
,вышиванки,шаравары ,сало,вареники -не главное в Украине....так можно дойти до того ,что не важно на каком языке говорят люди,а важно о чем.....но тогда чем прикрывать свое воровство...Очень вредное для чиновников предложение Гройсмана мочить фамилию Шевченко