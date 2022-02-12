Повышение ренты на газ вернет Украину на газовую "иглу" России, - нардеп
Намерения правительства повысить в четыре раза налоги на добычу украинского газа преследуют цель возвращения Украины в полную зависимость от российского природного газа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.
"Власть делает все для того, чтобы вернуть Украину на газовую иглу Кремля. Для этого агенты российского влияния в украинском правительстве и в парламенте хотят в 4 раза (!) повысить налоги на добычу украинского газа. Чтобы ни одна иностранная и отечественная компании не вкладывала средства в разработку украинских месторождений и поиск новых залежей газа", - заявил нардеп.
По его словам, это – кремлевский план, который реализуют в Украине пророссийские силы во власти.
"Уничтожение собственной добычи украинского газа – подарок Путину, который давно стремится вернуть Украину в зависимость от российского газа", – убежден нардеп.
Он отметил, что решение о повышении налогов – удар по энергетической независимости Украины.
"Подобные инициативы агентов российского влияния по снижению собственной добычи газа должны получить политическую и правовую оценку. Призываю все проукраинские и прозападные силы не допустить реализации преступного плана возвращения Украины на газовую иглу Кремля", - подчеркнул экс-глава СБУ.
Напомним, 9 февраля в Раде депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Каже сусід: "Ярославе,не дивися канал 1+1,бо лапті на ногах виростуть"!
А в 2014 не мы отказались от рос газа,а нам его не продавали потому что у нас не было денег.
Такой ответ вас устроит?
Звичайно зелені постійно шукають способи припасти до чергового джерела грошей.
"Экспорт газа из Украины превысил импорт в 53 раза в ноябре 2021"
В Україні зараз рента 29 відсотків. Третій рік, як прийшла зелена пліснява, видобуток газу знижується. Зробить гетьманцев 69 відсотків - видобуток ляже взагалі…