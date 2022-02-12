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Повышение ренты на газ вернет Украину на газовую "иглу" России, - нардеп

Повышение ренты на газ вернет Украину на газовую

Намерения правительства повысить в четыре раза налоги на добычу украинского газа преследуют цель возвращения Украины в полную зависимость от российского природного газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Власть делает все для того, чтобы вернуть Украину на газовую иглу Кремля. Для этого агенты российского влияния в украинском правительстве и в парламенте хотят в 4 раза (!) повысить налоги на добычу украинского газа. Чтобы ни одна иностранная и отечественная компании не вкладывала средства в разработку украинских месторождений и поиск новых залежей газа", - заявил нардеп.

По его словам, это – кремлевский план, который реализуют в Украине пророссийские силы во власти.

"Уничтожение собственной добычи украинского газа – подарок Путину, который давно стремится вернуть Украину в зависимость от российского газа", – убежден нардеп.

Он отметил, что решение о повышении налогов – удар по энергетической независимости Украины.

"Подобные инициативы агентов российского влияния по снижению собственной добычи газа должны получить политическую и правовую оценку. Призываю все проукраинские и прозападные силы не допустить реализации преступного плана возвращения Украины на газовую иглу Кремля", - подчеркнул экс-глава СБУ.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов.

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Газ (10223) Наливайченко Валентин (894) рента (45)


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Топ комментарии
+13
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12.02.2022 11:01
+12
ПреЗЕдент не теряет надежды заглянуть в глаза Пукину......
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12.02.2022 10:59
+10
Для того, чтобы корова давала больше молока - ее нужно чаще доить. Это девиз тупоголовых имбицилов из моносброда. Откуда тупоголовому шуту знать, как работает экономика, когда он всю жизнь играл членом на рояле в московских саунах?!
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12.02.2022 11:04
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ПреЗЕдент не теряет надежды заглянуть в глаза Пукину......
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12.02.2022 10:59 Ответить
Та уже скоро колоть будет некуда.
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12.02.2022 10:59 Ответить
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12.02.2022 11:01 Ответить
Ярослав переїхав:
Каже сусід: "Ярославе,не дивися канал 1+1,бо лапті на ногах виростуть"!
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12.02.2022 11:58 Ответить
Арабские эмираты тому пример. За карамельку на цензоре ты готов отдать парашенкам, ахметовым и каламойшам все ресурсы Украины, не вдумываясь в суть закона. Хотя кому это я? Шыкаладнику? Там думать нечем
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12.02.2022 12:55 Ответить
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12.02.2022 16:00 Ответить
Для того, чтобы корова давала больше молока - ее нужно чаще доить. Это девиз тупоголовых имбицилов из моносброда. Откуда тупоголовому шуту знать, как работает экономика, когда он всю жизнь играл членом на рояле в московских саунах?!
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12.02.2022 11:04 Ответить
Чаще доить и меньше кормить !
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12.02.2022 11:36 Ответить
нардеп"на утриманні" газової компанії звичайно ж,відробляє гроші.....
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12.02.2022 11:06 Ответить
Судячи з усього в Валентин Наливайченко чи його родини є бізнез повязанний з газом.
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12.02.2022 11:14 Ответить
Судя по всему у тебя нет мозгов, чтобы понять простую вещь, что увеличение ренты повлечет за собой увеличение комуналки
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12.02.2022 11:19 Ответить
Тупоголовий троль на зарплаті типу тебе, забув свої верески про ринкову вартість і що ціна не залежить від місця видобутку і газ маєькоштувати одинаково як в Лондоні так і у Жмеринці.
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12.02.2022 11:23 Ответить
Чучело, иди туалеты испанские мой
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12.02.2022 12:07 Ответить
Та ти повний дибіл, що напевно ні на що крім мити параші не здатен, ще по методичці г-ном плюватись,шлюха троляча.
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12.02.2022 13:57 Ответить
Так пусть продадут компании если они убыточны.простоту нас хотят зарабатывать в 50 раз больше чем его себестоимость.пусть продают газ населению по 4-5 грн.но йух там продают за бугор по 40 а потом покупают назад вот вам и все замыслы наливайченок
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12.02.2022 11:28 Ответить
Так а почему за последние 2.5 года добыча украинского газа уменьшилась, а покупка кацапского -увеличилась?
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12.02.2022 12:08 Ответить
Еще раз если магазин не прибыльный он закрывается или продается. так и тут.они привыкли рубить сверхприбыль а тут нужно будет делится
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12.02.2022 12:26 Ответить
Тобто, судячи з твоєї логіки, якщо ренту зробити рівною НУЛЬ, то комуналка буде безкоштовна.
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12.02.2022 11:32 Ответить
С моей логики, ренту заплатит нищий народ, а не олигархи.
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12.02.2022 12:06 Ответить
можно подумать народ не оплачивал всё.
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12.02.2022 13:48 Ответить
За Гетьманцовім вже давно російський дух тягнеться, дуже йому ********** гроші милі, та він цього й не дуже скриває.
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12.02.2022 11:15 Ответить
А можно подумать сейчас мы не на этой игле.Если и не на игле,то только в политическом плане.
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12.02.2022 11:16 Ответить
Так а кто сделал иглу вместе в мае 2019-го?
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12.02.2022 12:04 Ответить
На иглу нас посадил г Ющенко в 2006 ,с чьей подачи долгосрочный договор по 50 был отменён.
А в 2014 не мы отказались от рос газа,а нам его не продавали потому что у нас не было денег.
Такой ответ вас устроит?
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12.02.2022 12:13 Ответить
69? Гетманцев знается на извращениях. Только нужна пара. Герус или не приведи Б-г сам солнцеликий?
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12.02.2022 11:17 Ответить
Валентин Наливайченко розумна людина, а зараз вдає наївного парнягу. Ціни на газ суто політичні, бо собівартість там копійки (відносно ціни). Все це підвищення цін на газ було з однією метою - надприбутки від продажу газу не віддавати російським олігархам, а класти у власну кишеню.
Звичайно зелені постійно шукають способи припасти до чергового джерела грошей.
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12.02.2022 11:20 Ответить
Дик таваріщ Путєн так і пріказал. Таваріщ Сівковіч в курсє
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12.02.2022 11:29 Ответить
а разве халявная добыча за это время была преградой??? Просто теперь халявы с долбычи не будет,будут государству платить.И это не отразится на и без того завышенной цене на украинский газ.Просто уменьшится прибыль халявщиков.держава должна давно была взять под контроль всего,что добывается в её недрах.А цены не станут выше рыночных всё равно.Или тогда просто другим дадут лицензию на добычу.
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12.02.2022 11:39 Ответить
порошенковским тролям и наливайченке ни очем не говорят цифры многократного увеличения ЭКСПОРТА УКРАИНСКОГО ГАЗА?!!_____
"Экспорт газа из Украины превысил импорт в 53 раза в ноябре 2021"
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12.02.2022 11:39 Ответить
Анавіщо ми взагалі експортуєм газ, як нам не вистачає його???
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12.02.2022 13:01 Ответить
По суті Наливайченко правий. Але як це не парадоксально - і Гєтманцев теж формально правий. Попереджаю - я вважаю Гєтманцева найбільшим шкідником для української економіки. Але тут є підводні камені. Якби справді весь український газ ішов лише населенню, а не використовувався для перепродажу, в тому числі і за клюордон з величезним наваром, то Наливпцченко був би абсолютно правий. А так маю підозри, що він якось лобіює Юлині газові інтереси. Якби Гєтманцев не був ворогом, то я вважав би, щовіе хоче прикрити схеми перепродажів газу українського видобутку, хоча і досить коряво і нерозумно. Але і Гєтманцеву віри нема після того, що він учудив з ігровим бізнесом, який взагалі податків не платить. Ну майже не платить.
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12.02.2022 11:45 Ответить
а нельзя ли просто повысить пошлину на экспорт газа? до размеров, когда продавать в Украине станет выгодней, чем экспортировать?
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12.02.2022 11:51 Ответить
У Польщі зараз рента на видобуток газу 0.4 відсотка. Тому там зростатиме видобуток.
В Україні зараз рента 29 відсотків. Третій рік, як прийшла зелена пліснява, видобуток газу знижується. Зробить гетьманцев 69 відсотків - видобуток ляже взагалі…
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12.02.2022 11:57 Ответить
Не заважайте Володі виконувати наказа пуйла, які він отримує через Беню і єрмака. Переслідування опозиції, це також наказ із Московії і Володя їх виконує і навіть перевиконує, як колись його прадіди в часи голодоморів.
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12.02.2022 12:03 Ответить
У нас і так за 2021 добули газу на 1,5 млрд. кубів менше, ніж в 2018-2019...
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12.02.2022 12:34 Ответить
Можно купить права на добычу и быть как собака на сене. Более высокая рента стимулирует добычу.
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12.02.2022 12:47 Ответить
Газ и нефть есть везде копните и найдёте. И кончится ваша нищета и заискивание перед сами знаете кем.
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12.02.2022 12:57 Ответить
Начинайте бурить и не будьте вечно прибедняющимися придурками.
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12.02.2022 13:01 Ответить
Мнение свинособаки под прокси очень важно для нас, продолжай, не сдерживай себя
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12.02.2022 13:20 Ответить
Вовка будет ложить детям на счёт в банке деньги, как в Эмиратах! Скоро заживём! Ну если Пудинг не нападэ😁
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12.02.2022 13:01 Ответить
3,14дав гетьманцев успешно продолжает выполнять задание бетоксной крысы, бо в стране 73% додбодятлов
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12.02.2022 13:21 Ответить
Під час дискусії 99% українців погодилися,що оту падлу Гетьманцева потрібно посадити на палю. Єдине не вішене питання хто ,і як буде ту падлу садити на на палю.?
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12.02.2022 14:41 Ответить
СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОВЛАСТНЫЕ КРЫСЫ ХОТЯТ ВЗЯТЬ ПОД СЕБЯ !!! НА ВРЕМЯ !)
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12.02.2022 20:13 Ответить
 
 