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Підвищення ренти на газ поверне Україну на газову "голку" Росії, - нардеп

Підвищення ренти на газ поверне Україну на газову

Наміри уряду підвищити в чотири рази податки на видобуток українського газу мають на меті повернення України в повну залежність від російського природного газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.

"Влада робить все для того, щоб повернути Україну на газову голку Кремля. Для цього агенти російського впливу в українському уряді і в парламенті хочуть в 4 рази (!) підвищити податки на видобуток українського газу. Щоб жодна іноземна й вітчизняна компанії не вкладали кошти в розробку українських родовищ і пошук нових покладів газу", - заявив нардеп.

За його словами, це - кремлівський план, який реалізують в Україні проросійські сили у владі.

"Знищення власного видобутку українського газу - подарунок Путіну, який давно прагне повернути Україну в залежність від російського газу", - переконаний нардеп.

Він зазначив, що рішення про підвищення податків - удар по енергетичній незалежності України.

"Подібні ініціативи агентів російського впливу щодо зниження власного видобуту газу повинні отримати політичну і правову оцінку. Закликаю всі проукраїнські і прозахідні сили не допустити реалізації злочинного плану повернення України на газову голку Кремля", - наголосив екс-глава СБУ.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

В Асоціації газовидобувників попередили про ризик зупинки видобутку газу через різке підвищення податків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення ренти на газ погіршить інвестиційну привабливість України, - Concorde Capital

Автор: 

газ (10406) Наливайченко Валентин (100) рента (124)


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Топ коментарі
+13
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12.02.2022 11:01
+12
ПреЗЕдент не теряет надежды заглянуть в глаза Пукину......
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12.02.2022 10:59
+10
Для того, чтобы корова давала больше молока - ее нужно чаще доить. Это девиз тупоголовых имбицилов из моносброда. Откуда тупоголовому шуту знать, как работает экономика, когда он всю жизнь играл членом на рояле в московских саунах?!
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12.02.2022 11:04
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ПреЗЕдент не теряет надежды заглянуть в глаза Пукину......
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12.02.2022 10:59 Відповісти
Та уже скоро колоть будет некуда.
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12.02.2022 10:59 Відповісти
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12.02.2022 11:01 Відповісти
Ярослав переїхав:
Каже сусід: "Ярославе,не дивися канал 1+1,бо лапті на ногах виростуть"!
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12.02.2022 11:58 Відповісти
Арабские эмираты тому пример. За карамельку на цензоре ты готов отдать парашенкам, ахметовым и каламойшам все ресурсы Украины, не вдумываясь в суть закона. Хотя кому это я? Шыкаладнику? Там думать нечем
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12.02.2022 12:55 Відповісти
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12.02.2022 16:00 Відповісти
Для того, чтобы корова давала больше молока - ее нужно чаще доить. Это девиз тупоголовых имбицилов из моносброда. Откуда тупоголовому шуту знать, как работает экономика, когда он всю жизнь играл членом на рояле в московских саунах?!
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12.02.2022 11:04 Відповісти
Чаще доить и меньше кормить !
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12.02.2022 11:36 Відповісти
нардеп"на утриманні" газової компанії звичайно ж,відробляє гроші.....
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12.02.2022 11:06 Відповісти
Судячи з усього в Валентин Наливайченко чи його родини є бізнез повязанний з газом.
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12.02.2022 11:14 Відповісти
Судя по всему у тебя нет мозгов, чтобы понять простую вещь, что увеличение ренты повлечет за собой увеличение комуналки
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12.02.2022 11:19 Відповісти
Тупоголовий троль на зарплаті типу тебе, забув свої верески про ринкову вартість і що ціна не залежить від місця видобутку і газ маєькоштувати одинаково як в Лондоні так і у Жмеринці.
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12.02.2022 11:23 Відповісти
Чучело, иди туалеты испанские мой
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12.02.2022 12:07 Відповісти
Та ти повний дибіл, що напевно ні на що крім мити параші не здатен, ще по методичці г-ном плюватись,шлюха троляча.
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12.02.2022 13:57 Відповісти
Так пусть продадут компании если они убыточны.простоту нас хотят зарабатывать в 50 раз больше чем его себестоимость.пусть продают газ населению по 4-5 грн.но йух там продают за бугор по 40 а потом покупают назад вот вам и все замыслы наливайченок
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12.02.2022 11:28 Відповісти
Так а почему за последние 2.5 года добыча украинского газа уменьшилась, а покупка кацапского -увеличилась?
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12.02.2022 12:08 Відповісти
Еще раз если магазин не прибыльный он закрывается или продается. так и тут.они привыкли рубить сверхприбыль а тут нужно будет делится
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12.02.2022 12:26 Відповісти
Тобто, судячи з твоєї логіки, якщо ренту зробити рівною НУЛЬ, то комуналка буде безкоштовна.
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12.02.2022 11:32 Відповісти
С моей логики, ренту заплатит нищий народ, а не олигархи.
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12.02.2022 12:06 Відповісти
можно подумать народ не оплачивал всё.
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12.02.2022 13:48 Відповісти
За Гетьманцовім вже давно російський дух тягнеться, дуже йому ********** гроші милі, та він цього й не дуже скриває.
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12.02.2022 11:15 Відповісти
А можно подумать сейчас мы не на этой игле.Если и не на игле,то только в политическом плане.
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12.02.2022 11:16 Відповісти
Так а кто сделал иглу вместе в мае 2019-го?
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12.02.2022 12:04 Відповісти
На иглу нас посадил г Ющенко в 2006 ,с чьей подачи долгосрочный договор по 50 был отменён.
А в 2014 не мы отказались от рос газа,а нам его не продавали потому что у нас не было денег.
Такой ответ вас устроит?
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12.02.2022 12:13 Відповісти
69? Гетманцев знается на извращениях. Только нужна пара. Герус или не приведи Б-г сам солнцеликий?
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12.02.2022 11:17 Відповісти
Валентин Наливайченко розумна людина, а зараз вдає наївного парнягу. Ціни на газ суто політичні, бо собівартість там копійки (відносно ціни). Все це підвищення цін на газ було з однією метою - надприбутки від продажу газу не віддавати російським олігархам, а класти у власну кишеню.
Звичайно зелені постійно шукають способи припасти до чергового джерела грошей.
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12.02.2022 11:20 Відповісти
Дик таваріщ Путєн так і пріказал. Таваріщ Сівковіч в курсє
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12.02.2022 11:29 Відповісти
а разве халявная добыча за это время была преградой??? Просто теперь халявы с долбычи не будет,будут государству платить.И это не отразится на и без того завышенной цене на украинский газ.Просто уменьшится прибыль халявщиков.держава должна давно была взять под контроль всего,что добывается в её недрах.А цены не станут выше рыночных всё равно.Или тогда просто другим дадут лицензию на добычу.
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12.02.2022 11:39 Відповісти
порошенковским тролям и наливайченке ни очем не говорят цифры многократного увеличения ЭКСПОРТА УКРАИНСКОГО ГАЗА?!!_____
"Экспорт газа из Украины превысил импорт в 53 раза в ноябре 2021"
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12.02.2022 11:39 Відповісти
Анавіщо ми взагалі експортуєм газ, як нам не вистачає його???
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12.02.2022 13:01 Відповісти
По суті Наливайченко правий. Але як це не парадоксально - і Гєтманцев теж формально правий. Попереджаю - я вважаю Гєтманцева найбільшим шкідником для української економіки. Але тут є підводні камені. Якби справді весь український газ ішов лише населенню, а не використовувався для перепродажу, в тому числі і за клюордон з величезним наваром, то Наливпцченко був би абсолютно правий. А так маю підозри, що він якось лобіює Юлині газові інтереси. Якби Гєтманцев не був ворогом, то я вважав би, щовіе хоче прикрити схеми перепродажів газу українського видобутку, хоча і досить коряво і нерозумно. Але і Гєтманцеву віри нема після того, що він учудив з ігровим бізнесом, який взагалі податків не платить. Ну майже не платить.
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12.02.2022 11:45 Відповісти
а нельзя ли просто повысить пошлину на экспорт газа? до размеров, когда продавать в Украине станет выгодней, чем экспортировать?
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12.02.2022 11:51 Відповісти
У Польщі зараз рента на видобуток газу 0.4 відсотка. Тому там зростатиме видобуток.
В Україні зараз рента 29 відсотків. Третій рік, як прийшла зелена пліснява, видобуток газу знижується. Зробить гетьманцев 69 відсотків - видобуток ляже взагалі…
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12.02.2022 11:57 Відповісти
Не заважайте Володі виконувати наказа пуйла, які він отримує через Беню і єрмака. Переслідування опозиції, це також наказ із Московії і Володя їх виконує і навіть перевиконує, як колись його прадіди в часи голодоморів.
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12.02.2022 12:03 Відповісти
У нас і так за 2021 добули газу на 1,5 млрд. кубів менше, ніж в 2018-2019...
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12.02.2022 12:34 Відповісти
Можно купить права на добычу и быть как собака на сене. Более высокая рента стимулирует добычу.
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12.02.2022 12:47 Відповісти
Газ и нефть есть везде копните и найдёте. И кончится ваша нищета и заискивание перед сами знаете кем.
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12.02.2022 12:57 Відповісти
Начинайте бурить и не будьте вечно прибедняющимися придурками.
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12.02.2022 13:01 Відповісти
Мнение свинособаки под прокси очень важно для нас, продолжай, не сдерживай себя
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12.02.2022 13:20 Відповісти
Вовка будет ложить детям на счёт в банке деньги, как в Эмиратах! Скоро заживём! Ну если Пудинг не нападэ😁
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12.02.2022 13:01 Відповісти
3,14дав гетьманцев успешно продолжает выполнять задание бетоксной крысы, бо в стране 73% додбодятлов
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12.02.2022 13:21 Відповісти
Під час дискусії 99% українців погодилися,що оту падлу Гетьманцева потрібно посадити на палю. Єдине не вішене питання хто ,і як буде ту падлу садити на на палю.?
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12.02.2022 14:41 Відповісти
СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОВЛАСТНЫЕ КРЫСЫ ХОТЯТ ВЗЯТЬ ПОД СЕБЯ !!! НА ВРЕМЯ !)
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12.02.2022 20:13 Відповісти
 
 