Підвищення ренти на газ поверне Україну на газову "голку" Росії, - нардеп
Наміри уряду підвищити в чотири рази податки на видобуток українського газу мають на меті повернення України в повну залежність від російського природного газу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.
"Влада робить все для того, щоб повернути Україну на газову голку Кремля. Для цього агенти російського впливу в українському уряді і в парламенті хочуть в 4 рази (!) підвищити податки на видобуток українського газу. Щоб жодна іноземна й вітчизняна компанії не вкладали кошти в розробку українських родовищ і пошук нових покладів газу", - заявив нардеп.
За його словами, це - кремлівський план, який реалізують в Україні проросійські сили у владі.
"Знищення власного видобутку українського газу - подарунок Путіну, який давно прагне повернути Україну в залежність від російського газу", - переконаний нардеп.
Він зазначив, що рішення про підвищення податків - удар по енергетичній незалежності України.
"Подібні ініціативи агентів російського впливу щодо зниження власного видобуту газу повинні отримати політичну і правову оцінку. Закликаю всі проукраїнські і прозахідні сили не допустити реалізації злочинного плану повернення України на газову голку Кремля", - наголосив екс-глава СБУ.
Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.
В Асоціації газовидобувників попередили про ризик зупинки видобутку газу через різке підвищення податків.
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Каже сусід: "Ярославе,не дивися канал 1+1,бо лапті на ногах виростуть"!
А в 2014 не мы отказались от рос газа,а нам его не продавали потому что у нас не было денег.
Такой ответ вас устроит?
Звичайно зелені постійно шукають способи припасти до чергового джерела грошей.
"Экспорт газа из Украины превысил импорт в 53 раза в ноябре 2021"
В Україні зараз рента 29 відсотків. Третій рік, як прийшла зелена пліснява, видобуток газу знижується. Зробить гетьманцев 69 відсотків - видобуток ляже взагалі…