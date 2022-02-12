МИД РФ оптимизирует штаты представительств в Украине из-за опасений провокаций, - Захарова

Российская Федерация приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу утром.

"Как вы помните, слухи о якобы проведенной "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times, почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов в Украине поехали проведать своих дедушек и бабушек. Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств в Украине. .

Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами в Украине (...) мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, по-видимому, знают о готовящихся в Украине силовых акциях, которые способны существенно усложнить ситуацию в сфере безопасности

В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о определенной оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине. Обращаем внимание, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в заявлении.

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