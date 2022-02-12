МИД РФ оптимизирует штаты представительств в Украине из-за опасений провокаций, - Захарова
Российская Федерация приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу утром.
"Как вы помните, слухи о якобы проведенной "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times, почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов в Украине поехали проведать своих дедушек и бабушек. Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств в Украине. .
Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами в Украине (...) мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, по-видимому, знают о готовящихся в Украине силовых акциях, которые способны существенно усложнить ситуацию в сфере безопасности
В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о определенной оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине. Обращаем внимание, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в заявлении.
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бо перспектива контрибуції уже не гіпотетична
Президент США Джо Байден підписав указ, який вивільнить близько 7 мільярдів доларів з афганських резервів, заморожених після того, як таліби взяли під свій контроль країну в середині серпня.
Найближчими місяцями Сполучені Штати створять трастовий фонд, щоб розмістити половину з цих коштів для розподілу між організаціями, які надають гуманітарну допомогу афганцям. Інші 3,5 мільярда доларів залишаться в Сполучених Штатах і будуть використані для фінансування судів, що тривають, з боку американських жертв тероризму, у тому числі для позовів до талібів від сімей жертв терактів 11 вересня, заявив 11 лютого представник Білого дому.
У заяві Білого дому йдеться, що указ «призначений для того, щоб надати коштам шлях до народу Афганістану, не допускаючи їх потрапляння до рук талібів і зловмисників».
Документ вимагає, щоб фінансові установи переказували кошти Центрального банку Афганістану на консолідований рахунок у Федеральній резервній системі Нью-Йорка. Офіційні особи США кажуть, що більшість заморожених афганських активів у США є доходами від допомоги, наданої протягом двох десятиліть США та іншими донорами.
МЗС РФ оптимізує Штати!
а шо такое?
Ми всі - одне ціле, всі залежимо один від одного. Ми - люди, а люди - це частина Землі.
Якщо і "воювати", то на науковому рівні. Провести "війну" істориків. І перейменувати Росію в Московію.
Согласітес, єсть щто-то общее...
Інший спецарій, якщо вони полізуть зо всіх сторон - буде велика бойня, можливо на якийсь час вони захоплять велику території України, але втримати її не зможуть. Закінчаться ресурси, будуть великі санкці і імперія Зла розсипеться. Такод сто відсотково Китай поверне свої території, повстане Кавказ, не виключено і інші регіони. І тоді пітерському щуру прийде кінець і кінець їх імперії Зла. Це моя особиста точка зору.
https://www.youtube.com/watch?v=75qEhp2HLSM
треба давати відсіч орді. Іншого шляху залишитись самими собою немає!