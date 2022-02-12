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Новости Агрессия России против Украины Война
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МИД РФ оптимизирует штаты представительств в Украине из-за опасений провокаций, - Захарова

МИД РФ оптимизирует штаты представительств в Украине из-за опасений провокаций, - Захарова

Российская Федерация приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу утром.

"Как вы помните, слухи о якобы проведенной "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times, почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов в Украине поехали проведать своих дедушек и бабушек. Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств в Украине. .

Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами в Украине (...) мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, по-видимому, знают о готовящихся в Украине силовых акциях, которые способны существенно усложнить ситуацию в сфере безопасности

В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о определенной оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине. Обращаем внимание, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в заявлении.

Читайте также: Посольство РФ в Киеве прорабатывает вопросы вывоза неосновного персонала

МИД РФ (1665) посольство РФ (450) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+27
да валите нахер уже
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12.02.2022 11:26
+26
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12.02.2022 11:31
+23
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12.02.2022 11:34
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да валите нахер уже
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12.02.2022 11:26 Ответить
Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ? Діти багатьох дітей зараз не вдома, хтось на Зах. Україні, подалі від можливої війни. Діти прекрасно займаються онлайн, це треба їхати повертатись через всю країну, наражати себе на небезпеку заразитись в поїзді вірусом? Наприклад, школа знаходитья поруч від військового літовища в Василькові, а аеродроми - це перша ціль ракет та бомб. Вже навіть російські дипломати покидають Київ. Це нагадує мені сталіна, коли його попереджували про війну, а він не вірив і в перший день німці знищили радянську непідготовлену армію. Де логіка?
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12.02.2022 11:35 Ответить
Всьо прапала?
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12.02.2022 11:45 Ответить
Якщо є навіть мізерний шанс небезпеки, то треба робити максимум, щоб зменшити ризик.
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12.02.2022 11:55 Ответить
новиє фантазії падзаборнай сінявкі машкі-алкашкі...
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12.02.2022 11:28 Ответить
Расєйскає Прєс-Алкаше уполномочєн заявіть.
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12.02.2022 14:01 Ответить
Маньячелу правацируют мирные граждане.
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12.02.2022 11:28 Ответить
...ага, "но сало лучше пєрєпрятать"..?
бо перспектива контрибуції уже не гіпотетична

Президент США Джо Байден підписав указ, який вивільнить близько 7 мільярдів доларів з афганських резервів, заморожених після того, як таліби взяли під свій контроль країну в середині серпня.

Найближчими місяцями Сполучені Штати створять трастовий фонд, щоб розмістити половину з цих коштів для розподілу між організаціями, які надають гуманітарну допомогу афганцям. Інші 3,5 мільярда доларів залишаться в Сполучених Штатах і будуть використані для фінансування судів, що тривають, з боку американських жертв тероризму, у тому числі для позовів до талібів від сімей жертв терактів 11 вересня, заявив 11 лютого представник Білого дому.

У заяві Білого дому йдеться, що указ «призначений для того, щоб надати коштам шлях до народу Афганістану, не допускаючи їх потрапляння до рук талібів і зловмисників».

Документ вимагає, щоб фінансові установи переказували кошти Центрального банку Афганістану на консолідований рахунок у Федеральній резервній системі Нью-Йорка. Офіційні особи США кажуть, що більшість заморожених афганських активів у США є доходами від допомоги, наданої протягом двох десятиліть США та іншими донорами.
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12.02.2022 11:29 Ответить
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12.02.2022 11:31 Ответить
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12.02.2022 11:38 Ответить
Ваня иди домой в тюмень. От тебя щами воняет ванька
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12.02.2022 11:40 Ответить
у нас не вечной мерзлоты для хранения этого материала .а вот у тебя -есть
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12.02.2022 11:42 Ответить
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12.02.2022 11:34 Ответить
сенсація!
МЗС РФ оптимізує Штати!
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12.02.2022 11:37 Ответить
Якщо перекласти це на зрозумілу мову, то це означає негайне повернення працівників посольства в Росію. В посольстві залишиться яка небудь бригада сторожів, черговий персонал.
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12.02.2022 11:47 Ответить
це ще один сигнал що навала таки запланована і вторгнення спробує відбутися : (
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12.02.2022 14:45 Ответить
ты дывы...столько лет не боялись провокаций,а тут чего взбзднулось .
а шо такое?
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12.02.2022 11:40 Ответить
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12.02.2022 11:41 Ответить
надо сделать то, что не смог сделать трус порошенко(с маленькой буквы) - официально разорвать дипломатические отношения с росией и закрыть ее посольство и консульства в Украине.
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12.02.2022 11:43 Ответить
виходить, твій обранець зеленський теж боягуз, якщо за три роки цього не зробив?
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12.02.2022 12:16 Ответить
Я уже перестал удивляться БЕСПРИНЦИПНОСТИ и БАРЫЖНОСТИ современного мира(в перемешку с СЫТЫМ МЕЩАНСТВОМ большинства). На 8-й год окупации и непрекращающейся агрессии иметь не только ДИПОТНОШЕНИЯ, но еще и торговать с ВРАГОМ (деля с ним газовые деньги за транспортировку, тем самым финансируя войну и убийства собственного населения) это не просто ПРЕСТУПЛЕНИЕ, но и ГОСИЗМЕНА (за которую положен расстрел в военное время, а оно фактически такое)!
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12.02.2022 11:46 Ответить
Просто ніхто не має воювати у 21-му столітті, глобалізація і все таке.
Ми всі - одне ціле, всі залежимо один від одного. Ми - люди, а люди - це частина Землі.
Якщо і "воювати", то на науковому рівні. Провести "війну" істориків. І перейменувати Росію в Московію.
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13.02.2022 03:55 Ответить
Боже, какая ПРОПИТАЯ РОЖА! Надо признать она действительно является типичным представителем (алкашкой) населения паРашки!
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12.02.2022 13:21 Ответить


Согласітес, єсть щто-то общее...
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12.02.2022 14:03 Ответить
Яке горе на землі - московити, які себе у 1721 році назвали росіянами, вкравши історію у русинів, сьогоднішніх українців. Вірити не можна ні одному їхньому слову, можливо реально зроблять якусь провокація, а можливо просто лякають. Але на мій погляд час у пуйла спливає і не буде такої нагоди атакувати при такому президенту, як Зеля. Нагнали сотні тисяч гарматного м'яса, яке в любу хвилину може нападати, а далі підтягнуться інші з різних куточків іх перії зла. Сто відсотково, що створять якусь провокація на Донбасі і під прапорами "ДНР" і "ЛНР" підуть воювати на решту території України. Їм там головне відбити "Кримський канал" і перекрити вихід до моря. А стягування військ в напрямку Києва, Волині, з боку Білорусі, то чистий шантаж США і Західних країн. Іншої можливості у терориста і вбивці-маніяка пуйла більше не буде.
Інший спецарій, якщо вони полізуть зо всіх сторон - буде велика бойня, можливо на якийсь час вони захоплять велику території України, але втримати її не зможуть. Закінчаться ресурси, будуть великі санкці і імперія Зла розсипеться. Такод сто відсотково Китай поверне свої території, повстане Кавказ, не виключено і інші регіони. І тоді пітерському щуру прийде кінець і кінець їх імперії Зла. Це моя особиста точка зору.
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12.02.2022 12:02 Ответить
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12.02.2022 12:07 Ответить
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12.02.2022 12:08 Ответить
А вот это кстати хреновый такой звоночек
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12.02.2022 12:08 Ответить
Чем дальше, тем больше манька погружается в глубины затемнённого сознания. Что хотела сказатб-хрен её знает. Ясно лишь одно-во всем виноваты американцы.))
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12.02.2022 12:15 Ответить
Да, да, а Скотобеева ремонтирует сливной бачок
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12.02.2022 12:19 Ответить
Мы вернемся Грозный Тимур Муцураев

https://www.youtube.com/watch?v=75qEhp2HLSM
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12.02.2022 12:33 Ответить
Машка має рацію. Нєфіг шпіонити за шпіонами в ОП
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12.02.2022 12:53 Ответить
и у этих тварей ещё язык поворачивается заявлять что это мы провоцируем и собрались напасть на парашку (в киеве)
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12.02.2022 13:22 Ответить
К ******** своим все пусть валят
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12.02.2022 13:35 Ответить
Щоб там не робили американці з європейцями, чи китайці з ординцями - нам своє робить. Іншої країни в нас нема. як незахистимо зараз - то будемо поневірятися віками як євреї чи цигани по світу : (
треба давати відсіч орді. Іншого шляху залишитись самими собою немає!
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12.02.2022 14:49 Ответить
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13.02.2022 00:24 Ответить
ГЛАВНОЕ !!! НАХЙ С ПЛЯЖА !!!
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13.02.2022 00:58 Ответить
 
 