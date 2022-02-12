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МЗС РФ оптимізує штати представництв в Україні через побоювання провокацій, - Захарова

МЗС РФ оптимізує штати представництв в Україні через побоювання провокацій, - Захарова

Російська Федерація ухвалила рішення про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про йдеться у відповіді офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, опублікованій на сайті МЗС РФ в суботу зранку.

"Як ви пам'ятаєте, чутки про нібито здійснену "евакуацію" російських дипломатів з'явилися у низці західних видань, зокрема, у "The New York Times", майже місяць тому під час православних різдвяних канікул, коли кілька дітей російських дипломатів в Україні поїхали відвідати своїх бабусь та дідусів. Як ми тепер розуміємо, метою цих "вкидів" було створення інформаційного прикриття для початку евакуації США, Великою Британією, Австралією, Канадою та іншими країнами дипломатів та їхніх сімей зі своїх посольств в Україні. Вчора про евакуацію оголосив Ізраїль.

Враховуючи той значний вплив, який Вашингтон і Лондон мають на Київ, і загалом їхню роль в управлінні процесами в Україні (...) ми робимо висновок, що наші американські та британські колеги, мабуть, знають про якісь силові акції, що готуються в Україні, які здатні істотно ускладнити ситуацію у сфері безпеки.

У цій ситуації, побоюючись можливих провокацій київського режиму чи третіх країн, ми справді ухвалили рішення щодо певної оптимізації штатів російських закордонних установ на Україні. Звертаємо увагу на те, що наші посольство та консульства продовжать виконання своїх основних функцій", - говориться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ у Києві опрацьовує питання вивезення неосновного персоналу

Автор: 

МЗС рф (959) посольство рф (330) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+27
да валите нахер уже
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12.02.2022 11:26
+26
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12.02.2022 11:31
+23
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12.02.2022 11:34
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да валите нахер уже
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12.02.2022 11:26 Відповісти
Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ? Діти багатьох дітей зараз не вдома, хтось на Зах. Україні, подалі від можливої війни. Діти прекрасно займаються онлайн, це треба їхати повертатись через всю країну, наражати себе на небезпеку заразитись в поїзді вірусом? Наприклад, школа знаходитья поруч від військового літовища в Василькові, а аеродроми - це перша ціль ракет та бомб. Вже навіть російські дипломати покидають Київ. Це нагадує мені сталіна, коли його попереджували про війну, а він не вірив і в перший день німці знищили радянську непідготовлену армію. Де логіка?
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12.02.2022 11:35 Відповісти
Всьо прапала?
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12.02.2022 11:45 Відповісти
Якщо є навіть мізерний шанс небезпеки, то треба робити максимум, щоб зменшити ризик.
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12.02.2022 11:55 Відповісти
новиє фантазії падзаборнай сінявкі машкі-алкашкі...
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12.02.2022 11:28 Відповісти
Расєйскає Прєс-Алкаше уполномочєн заявіть.
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12.02.2022 14:01 Відповісти
Маньячелу правацируют мирные граждане.
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12.02.2022 11:28 Відповісти
...ага, "но сало лучше пєрєпрятать"..?
бо перспектива контрибуції уже не гіпотетична

Президент США Джо Байден підписав указ, який вивільнить близько 7 мільярдів доларів з афганських резервів, заморожених після того, як таліби взяли під свій контроль країну в середині серпня.

Найближчими місяцями Сполучені Штати створять трастовий фонд, щоб розмістити половину з цих коштів для розподілу між організаціями, які надають гуманітарну допомогу афганцям. Інші 3,5 мільярда доларів залишаться в Сполучених Штатах і будуть використані для фінансування судів, що тривають, з боку американських жертв тероризму, у тому числі для позовів до талібів від сімей жертв терактів 11 вересня, заявив 11 лютого представник Білого дому.

У заяві Білого дому йдеться, що указ «призначений для того, щоб надати коштам шлях до народу Афганістану, не допускаючи їх потрапляння до рук талібів і зловмисників».

Документ вимагає, щоб фінансові установи переказували кошти Центрального банку Афганістану на консолідований рахунок у Федеральній резервній системі Нью-Йорка. Офіційні особи США кажуть, що більшість заморожених афганських активів у США є доходами від допомоги, наданої протягом двох десятиліть США та іншими донорами.
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12.02.2022 11:29 Відповісти
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12.02.2022 11:31 Відповісти
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12.02.2022 11:38 Відповісти
Ваня иди домой в тюмень. От тебя щами воняет ванька
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12.02.2022 11:40 Відповісти
у нас не вечной мерзлоты для хранения этого материала .а вот у тебя -есть
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12.02.2022 11:42 Відповісти
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12.02.2022 11:34 Відповісти
сенсація!
МЗС РФ оптимізує Штати!
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12.02.2022 11:37 Відповісти
Якщо перекласти це на зрозумілу мову, то це означає негайне повернення працівників посольства в Росію. В посольстві залишиться яка небудь бригада сторожів, черговий персонал.
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12.02.2022 11:47 Відповісти
це ще один сигнал що навала таки запланована і вторгнення спробує відбутися : (
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12.02.2022 14:45 Відповісти
ты дывы...столько лет не боялись провокаций,а тут чего взбзднулось .
а шо такое?
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12.02.2022 11:40 Відповісти
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12.02.2022 11:41 Відповісти
надо сделать то, что не смог сделать трус порошенко(с маленькой буквы) - официально разорвать дипломатические отношения с росией и закрыть ее посольство и консульства в Украине.
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12.02.2022 11:43 Відповісти
виходить, твій обранець зеленський теж боягуз, якщо за три роки цього не зробив?
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12.02.2022 12:16 Відповісти
Я уже перестал удивляться БЕСПРИНЦИПНОСТИ и БАРЫЖНОСТИ современного мира(в перемешку с СЫТЫМ МЕЩАНСТВОМ большинства). На 8-й год окупации и непрекращающейся агрессии иметь не только ДИПОТНОШЕНИЯ, но еще и торговать с ВРАГОМ (деля с ним газовые деньги за транспортировку, тем самым финансируя войну и убийства собственного населения) это не просто ПРЕСТУПЛЕНИЕ, но и ГОСИЗМЕНА (за которую положен расстрел в военное время, а оно фактически такое)!
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12.02.2022 11:46 Відповісти
Просто ніхто не має воювати у 21-му столітті, глобалізація і все таке.
Ми всі - одне ціле, всі залежимо один від одного. Ми - люди, а люди - це частина Землі.
Якщо і "воювати", то на науковому рівні. Провести "війну" істориків. І перейменувати Росію в Московію.
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13.02.2022 03:55 Відповісти
Боже, какая ПРОПИТАЯ РОЖА! Надо признать она действительно является типичным представителем (алкашкой) населения паРашки!
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12.02.2022 13:21 Відповісти


Согласітес, єсть щто-то общее...
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12.02.2022 14:03 Відповісти
Яке горе на землі - московити, які себе у 1721 році назвали росіянами, вкравши історію у русинів, сьогоднішніх українців. Вірити не можна ні одному їхньому слову, можливо реально зроблять якусь провокація, а можливо просто лякають. Але на мій погляд час у пуйла спливає і не буде такої нагоди атакувати при такому президенту, як Зеля. Нагнали сотні тисяч гарматного м'яса, яке в любу хвилину може нападати, а далі підтягнуться інші з різних куточків іх перії зла. Сто відсотково, що створять якусь провокація на Донбасі і під прапорами "ДНР" і "ЛНР" підуть воювати на решту території України. Їм там головне відбити "Кримський канал" і перекрити вихід до моря. А стягування військ в напрямку Києва, Волині, з боку Білорусі, то чистий шантаж США і Західних країн. Іншої можливості у терориста і вбивці-маніяка пуйла більше не буде.
Інший спецарій, якщо вони полізуть зо всіх сторон - буде велика бойня, можливо на якийсь час вони захоплять велику території України, але втримати її не зможуть. Закінчаться ресурси, будуть великі санкці і імперія Зла розсипеться. Такод сто відсотково Китай поверне свої території, повстане Кавказ, не виключено і інші регіони. І тоді пітерському щуру прийде кінець і кінець їх імперії Зла. Це моя особиста точка зору.
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12.02.2022 12:02 Відповісти
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12.02.2022 12:07 Відповісти
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12.02.2022 12:08 Відповісти
А вот это кстати хреновый такой звоночек
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12.02.2022 12:08 Відповісти
Чем дальше, тем больше манька погружается в глубины затемнённого сознания. Что хотела сказатб-хрен её знает. Ясно лишь одно-во всем виноваты американцы.))
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12.02.2022 12:15 Відповісти
Да, да, а Скотобеева ремонтирует сливной бачок
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12.02.2022 12:19 Відповісти
Мы вернемся Грозный Тимур Муцураев

https://www.youtube.com/watch?v=75qEhp2HLSM
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12.02.2022 12:33 Відповісти
Машка має рацію. Нєфіг шпіонити за шпіонами в ОП
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12.02.2022 12:53 Відповісти
и у этих тварей ещё язык поворачивается заявлять что это мы провоцируем и собрались напасть на парашку (в киеве)
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12.02.2022 13:22 Відповісти
К ******** своим все пусть валят
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12.02.2022 13:35 Відповісти
Щоб там не робили американці з європейцями, чи китайці з ординцями - нам своє робить. Іншої країни в нас нема. як незахистимо зараз - то будемо поневірятися віками як євреї чи цигани по світу : (
треба давати відсіч орді. Іншого шляху залишитись самими собою немає!
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12.02.2022 14:49 Відповісти
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13.02.2022 00:24 Відповісти
ГЛАВНОЕ !!! НАХЙ С ПЛЯЖА !!!
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13.02.2022 00:58 Відповісти
 
 