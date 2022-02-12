МЗС РФ оптимізує штати представництв в Україні через побоювання провокацій, - Захарова

Російська Федерація ухвалила рішення про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про йдеться у відповіді офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, опублікованій на сайті МЗС РФ в суботу зранку.

"Як ви пам'ятаєте, чутки про нібито здійснену "евакуацію" російських дипломатів з'явилися у низці західних видань, зокрема, у "The New York Times", майже місяць тому під час православних різдвяних канікул, коли кілька дітей російських дипломатів в Україні поїхали відвідати своїх бабусь та дідусів. Як ми тепер розуміємо, метою цих "вкидів" було створення інформаційного прикриття для початку евакуації США, Великою Британією, Австралією, Канадою та іншими країнами дипломатів та їхніх сімей зі своїх посольств в Україні. Вчора про евакуацію оголосив Ізраїль.

Враховуючи той значний вплив, який Вашингтон і Лондон мають на Київ, і загалом їхню роль в управлінні процесами в Україні (...) ми робимо висновок, що наші американські та британські колеги, мабуть, знають про якісь силові акції, що готуються в Україні, які здатні істотно ускладнити ситуацію у сфері безпеки.

У цій ситуації, побоюючись можливих провокацій київського режиму чи третіх країн, ми справді ухвалили рішення щодо певної оптимізації штатів російських закордонних установ на Україні. Звертаємо увагу на те, що наші посольство та консульства продовжать виконання своїх основних функцій", - говориться у заяві.

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