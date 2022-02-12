МЗС РФ оптимізує штати представництв в Україні через побоювання провокацій, - Захарова
Російська Федерація ухвалила рішення про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про йдеться у відповіді офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, опублікованій на сайті МЗС РФ в суботу зранку.
"Як ви пам'ятаєте, чутки про нібито здійснену "евакуацію" російських дипломатів з'явилися у низці західних видань, зокрема, у "The New York Times", майже місяць тому під час православних різдвяних канікул, коли кілька дітей російських дипломатів в Україні поїхали відвідати своїх бабусь та дідусів. Як ми тепер розуміємо, метою цих "вкидів" було створення інформаційного прикриття для початку евакуації США, Великою Британією, Австралією, Канадою та іншими країнами дипломатів та їхніх сімей зі своїх посольств в Україні. Вчора про евакуацію оголосив Ізраїль.
Враховуючи той значний вплив, який Вашингтон і Лондон мають на Київ, і загалом їхню роль в управлінні процесами в Україні (...) ми робимо висновок, що наші американські та британські колеги, мабуть, знають про якісь силові акції, що готуються в Україні, які здатні істотно ускладнити ситуацію у сфері безпеки.
У цій ситуації, побоюючись можливих провокацій київського режиму чи третіх країн, ми справді ухвалили рішення щодо певної оптимізації штатів російських закордонних установ на Україні. Звертаємо увагу на те, що наші посольство та консульства продовжать виконання своїх основних функцій", - говориться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо перспектива контрибуції уже не гіпотетична
Президент США Джо Байден підписав указ, який вивільнить близько 7 мільярдів доларів з афганських резервів, заморожених після того, як таліби взяли під свій контроль країну в середині серпня.
Найближчими місяцями Сполучені Штати створять трастовий фонд, щоб розмістити половину з цих коштів для розподілу між організаціями, які надають гуманітарну допомогу афганцям. Інші 3,5 мільярда доларів залишаться в Сполучених Штатах і будуть використані для фінансування судів, що тривають, з боку американських жертв тероризму, у тому числі для позовів до талібів від сімей жертв терактів 11 вересня, заявив 11 лютого представник Білого дому.
У заяві Білого дому йдеться, що указ «призначений для того, щоб надати коштам шлях до народу Афганістану, не допускаючи їх потрапляння до рук талібів і зловмисників».
Документ вимагає, щоб фінансові установи переказували кошти Центрального банку Афганістану на консолідований рахунок у Федеральній резервній системі Нью-Йорка. Офіційні особи США кажуть, що більшість заморожених афганських активів у США є доходами від допомоги, наданої протягом двох десятиліть США та іншими донорами.
МЗС РФ оптимізує Штати!
а шо такое?
Ми всі - одне ціле, всі залежимо один від одного. Ми - люди, а люди - це частина Землі.
Якщо і "воювати", то на науковому рівні. Провести "війну" істориків. І перейменувати Росію в Московію.
Согласітес, єсть щто-то общее...
Інший спецарій, якщо вони полізуть зо всіх сторон - буде велика бойня, можливо на якийсь час вони захоплять велику території України, але втримати її не зможуть. Закінчаться ресурси, будуть великі санкці і імперія Зла розсипеться. Такод сто відсотково Китай поверне свої території, повстане Кавказ, не виключено і інші регіони. І тоді пітерському щуру прийде кінець і кінець їх імперії Зла. Це моя особиста точка зору.
https://www.youtube.com/watch?v=75qEhp2HLSM
треба давати відсіч орді. Іншого шляху залишитись самими собою немає!