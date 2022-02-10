УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11112 відвідувачів онлайн
Новини
5 017 66

Посольство РФ у Києві опрацьовує питання вивезення неосновного персоналу

Посольство РФ у Києві опрацьовує питання вивезення неосновного персоналу

Посольство РФ у Києві опрацьовує питання про те, щоб неосновний персонал диппредставництва на деякий час покинув Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Представник російського посольства зазначив: "Питання про те, щоб неосновний персонал посольства на деякий час покинув Україну, перебуває в активному опрацюванні".

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва може порадити неосновному персоналу російських дипмісій в Україні на якийсь час повернутися в РФ після евакуації дипломатів США, Великої Британії та інших країн.

Читайте: Агресія РФ проти України призведе до великих санкцій, НАТО має протистояти "булінгу" з боку Кремля, - прем'єрка Литви Шимоніте

Автор: 

посольство рф (332) росія (66520)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Почему только не основной персонал? Гнать всех этих лапотных репоедов сцанными тряпками пад радныя бярезки, что-бы и духа их небыло.
показати весь коментар
10.02.2022 15:03 Відповісти
+18
Ще вісім років тому треба було підсрачниками виганяти те кодло.
показати весь коментар
10.02.2022 15:03 Відповісти
+15
показати весь коментар
10.02.2022 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему только не основной персонал? Гнать всех этих лапотных репоедов сцанными тряпками пад радныя бярезки, что-бы и духа их небыло.
показати весь коментар
10.02.2022 15:03 Відповісти
Вони виконують дію перед нападом, на разі це цирк для люде з слабою психикою!!!!! КІШКА У них ТОНКА!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.02.2022 15:07 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 15:39 Відповісти
Саме таким чином (шляхом передачі нам ******** озброєнь)- Україна і підтягнеться та відповідатиме стандартам НАТО - за рівнем та стандартами озброєнь!

А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.

Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
показати весь коментар
10.02.2022 15:52 Відповісти
основний персонал бендерівці розвішають на Хрещатику -

на терористів міжнародні правила не поширюються
показати весь коментар
10.02.2022 15:22 Відповісти
тьху-ти. так ще ж дерев не насаджали.
показати весь коментар
10.02.2022 15:26 Відповісти
Ну, половину можна й на кіл посадити, для різноматністі.
показати весь коментар
10.02.2022 15:51 Відповісти
та хай всіх нахрін вивозять, нічого їм там робити
показати весь коментар
10.02.2022 15:03 Відповісти
Ні, основний персонал має залишитися. Хтось жеж має гівном плюватися
показати весь коментар
10.02.2022 15:30 Відповісти
Усе смердюче запарєбрікаве лайно повинно бути викинуте з України запарєбрік.Нехай смердить на родінє...
показати весь коментар
10.02.2022 15:03 Відповісти
Давайте тікайте, і заберіть з мого міста Львів всю свою босоту!!!!! І не забудьте також з Харкова і Одеси!!!!!!!!! Не ....уй шастать по нашій землі!!!!!!
показати весь коментар
10.02.2022 15:03 Відповісти
Ще вісім років тому треба було підсрачниками виганяти те кодло.
показати весь коментар
10.02.2022 15:03 Відповісти
та да . еще нужно было объявить военное положение в стране и признать ДЫРЫ оккупированной территорией ... но кое кому сильно хотелось вести тоговлю с ааагрессором и косить бабло. кто бы это мог быть?
показати весь коментар
10.02.2022 16:16 Відповісти
какой-нибудь кучерявый владелец НПЗ?
и его ручные сявки, которым не нравилось что Украины добывает уголь на своих шатхах Донбасса - и поэтому она стала его покупать в рашке напрямую?
показати весь коментар
10.02.2022 18:04 Відповісти
Йой, та невже всіх?
показати весь коментар
10.02.2022 15:04 Відповісти
Було значно краще, щоб основний і неосновний персонал диппредставництва Росії назавжди покинув Україну
показати весь коментар
10.02.2022 15:04 Відповісти
Спочатку щоб майно за інвентаризацією здали по акту. Здав-прийняв.
Бо інакше все ******** і лампочки повикручують
показати весь коментар
10.02.2022 15:33 Відповісти
Та йух їм у сраку, аби по скоріше.
показати весь коментар
10.02.2022 15:04 Відповісти
ерьмака забирайте
показати весь коментар
10.02.2022 15:04 Відповісти
На дрезину, как в сев Корее и в родную говень. Пусть валят к себе в свинарник, а не загаживают своим присутствием Украину.
показати весь коментар
10.02.2022 15:06 Відповісти
Лучше всего рефрижераторами вывозить)
показати весь коментар
10.02.2022 16:05 Відповісти
Чого тільки не основний? Звалюйте всі!
показати весь коментар
10.02.2022 15:06 Відповісти
идите на йух, и не возвращайтесь!
показати весь коментар
10.02.2022 15:07 Відповісти
Киньте их на подвал!!!
показати весь коментар
10.02.2022 15:09 Відповісти
- Выгонять не собираетесь?
- Нет.
- Жалко. Придется самим уйти.
показати весь коментар
10.02.2022 15:10 Відповісти
Грузіть їх в теплушки разом з усією ватою - і нах за Урал
показати весь коментар
10.02.2022 15:12 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 15:14 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 15:20 Відповісти
Ніхто не на паде. Це яу кіно Блеф. С Челентано.
показати весь коментар
10.02.2022 15:22 Відповісти
ПНХ всем скопом. и основные и полуосновные и неосновные.
показати весь коментар
10.02.2022 15:23 Відповісти
Чудесная комедия.
показати весь коментар
10.02.2022 15:23 Відповісти
и домик можете с собой забрать.
вы ж умеете, вместе с унитазами.
показати весь коментар
10.02.2022 15:24 Відповісти
Макрон. Ті, обосрался. не будешь Президентом. Или на гране. Украину не поддержал.
показати весь коментар
10.02.2022 15:24 Відповісти
А що і неосновний персонал завозили з Кацапстану? Що Києві мало вати?
Моя порада - прикладайте на Соломенькому кладовищі
показати весь коментар
10.02.2022 15:25 Відповісти
Та що там опрацьовувати. Валєнкі засунули у ватнік і піздуйте чим швидше
показати весь коментар
10.02.2022 15:28 Відповісти
******* "китайський дівайс".
Кацапи! ПРИКОПАЙТЕ, ваше завезене бидло на Соломенькому цвинтарі! Ферштейн? убогі браття
показати весь коментар
10.02.2022 15:30 Відповісти
На куя ви їх взагалі привозили? У Києві таких до 50% , за хороші гроші і окупанту отсосуть, а кацапи - ето братья Мона без денег. Сарказм
показати весь коментар
10.02.2022 15:32 Відповісти
та і хер на них
ми ті гебняві "хитрощі" добре знаєм
показати весь коментар
10.02.2022 15:32 Відповісти
пусть ехают на4ой!
показати весь коментар
10.02.2022 15:32 Відповісти
А де це на4ой? Пише що вже : на чоловічій прутень!
показати весь коментар
10.02.2022 15:35 Відповісти
Порошенко навязал минск.Пепень пушийстій. не говорите об прекращении. Тогда біло все. И больше не могло. По идее под новім наступлением.
показати весь коментар
10.02.2022 15:34 Відповісти
Параша после не млгла подтянуть опять. Порох все сдал. А кто наступал?
показати весь коментар
10.02.2022 15:35 Відповісти
**** типорох. Сдал Украину.
показати весь коментар
10.02.2022 15:37 Відповісти
Ти, що куриш ******?
показати весь коментар
10.02.2022 15:37 Відповісти
Вимагаю Захарову отправит на панель в Сибирь.
показати весь коментар
10.02.2022 15:38 Відповісти
Що в павловці вайфай зробили, а підарок?
показати весь коментар
10.02.2022 15:39 Відповісти
Лучше сваливайте сразу все так как если что-то начнётся то может пострадать не только здание
показати весь коментар
10.02.2022 15:40 Відповісти
Вивчай кацап мудрість. Боягуз померає багато разів і весь час сниться під себе А ти вже мертве, як тільки почав писати на клаві.
У нас є такі люди, які не бояться смерті, вони її *******, вона їх наречена
показати весь коментар
10.02.2022 15:48 Відповісти
І чим більше козак її принесе подарунків, тім лагидніша буде посмішка дівчини без очей
показати весь коментар
10.02.2022 15:53 Відповісти
валите все и сразу
показати весь коментар
10.02.2022 15:43 Відповісти
Ніпанімаю! А решту кацабів, шо, бандерівцям на з*їдіння залишуть?!
показати весь коментар
10.02.2022 16:01 Відповісти
Перемога, а чого ти під кацапською шматою?
показати весь коментар
10.02.2022 16:11 Відповісти
Прикалуюсь. А шо, ніззя?!
показати весь коментар
10.02.2022 17:30 Відповісти
Живими не випускати, катрупити недоторкаючись, діпломати, однако...
показати весь коментар
10.02.2022 19:03 Відповісти
 
 