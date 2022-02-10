Посольство РФ у Києві опрацьовує питання вивезення неосновного персоналу

Посольство РФ у Києві опрацьовує питання про те, щоб неосновний персонал диппредставництва на деякий час покинув Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Представник російського посольства зазначив: "Питання про те, щоб неосновний персонал посольства на деякий час покинув Україну, перебуває в активному опрацюванні".

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва може порадити неосновному персоналу російських дипмісій в Україні на якийсь час повернутися в РФ після евакуації дипломатів США, Великої Британії та інших країн.

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