Посольство РФ у Києві опрацьовує питання вивезення неосновного персоналу
Посольство РФ у Києві опрацьовує питання про те, щоб неосновний персонал диппредставництва на деякий час покинув Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Представник російського посольства зазначив: "Питання про те, щоб неосновний персонал посольства на деякий час покинув Україну, перебуває в активному опрацюванні".
Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва може порадити неосновному персоналу російських дипмісій в Україні на якийсь час повернутися в РФ після евакуації дипломатів США, Великої Британії та інших країн.
Топ коментарі
+20 Кот Бегемот #477582
показати весь коментар10.02.2022 15:03 Відповісти Посилання
+18 Василь Діжка
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+15 Eispickel
показати весь коментар10.02.2022 15:39 Відповісти Посилання
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А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.
Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
на терористів міжнародні правила не поширюються
и его ручные сявки, которым не нравилось что Украины добывает уголь на своих шатхах Донбасса - и поэтому она стала его покупать в рашке напрямую?
Бо інакше все ******** і лампочки повикручують
- Нет.
- Жалко. Придется самим уйти.
вы ж умеете, вместе с унитазами.
Моя порада - прикладайте на Соломенькому кладовищі
Кацапи! ПРИКОПАЙТЕ, ваше завезене бидло на Соломенькому цвинтарі! Ферштейн? убогі браття
ми ті гебняві "хитрощі" добре знаєм
У нас є такі люди, які не бояться смерті, вони її *******, вона їх наречена