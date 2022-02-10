Посольство РФ в Киеве прорабатывает вопросы вывоза неосновного персонала
Посольство РФ в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал диппредставительства на время покинул Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Представитель российского посольства отметил: "Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий в Украине на время вернуться в РФ после эвакуации дипломатов США, Великобритании и других стран.
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+20 Кот Бегемот #477582
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+18 Василь Діжка
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+15 Eispickel
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А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.
Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
на терористів міжнародні правила не поширюються
и его ручные сявки, которым не нравилось что Украины добывает уголь на своих шатхах Донбасса - и поэтому она стала его покупать в рашке напрямую?
Бо інакше все ******** і лампочки повикручують
- Нет.
- Жалко. Придется самим уйти.
вы ж умеете, вместе с унитазами.
Моя порада - прикладайте на Соломенькому кладовищі
Кацапи! ПРИКОПАЙТЕ, ваше завезене бидло на Соломенькому цвинтарі! Ферштейн? убогі браття
ми ті гебняві "хитрощі" добре знаєм
У нас є такі люди, які не бояться смерті, вони її *******, вона їх наречена