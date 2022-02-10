Посольство РФ в Киеве прорабатывает вопросы вывоза неосновного персонала

Посольство РФ в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал диппредставительства на время покинул Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Представитель российского посольства отметил: "Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий в Украине на время вернуться в РФ после эвакуации дипломатов США, Великобритании и других стран.

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