РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13131 посетитель онлайн
Новости
5 017 66

Посольство РФ в Киеве прорабатывает вопросы вывоза неосновного персонала

Посольство РФ в Киеве прорабатывает вопросы вывоза неосновного персонала

Посольство РФ в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал диппредставительства на время покинул Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Представитель российского посольства отметил: "Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий в Украине на время вернуться в РФ после эвакуации дипломатов США, Великобритании и других стран.

Также читайте: Только три посольства сообщили о возможном выезде сотрудников с территории Украины, - Данилов

Автор: 

посольство РФ (452) россия (96481)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Почему только не основной персонал? Гнать всех этих лапотных репоедов сцанными тряпками пад радныя бярезки, что-бы и духа их небыло.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:03 Ответить
+18
Ще вісім років тому треба було підсрачниками виганяти те кодло.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:03 Ответить
+15
показать весь комментарий
10.02.2022 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему только не основной персонал? Гнать всех этих лапотных репоедов сцанными тряпками пад радныя бярезки, что-бы и духа их небыло.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:03 Ответить
Вони виконують дію перед нападом, на разі це цирк для люде з слабою психикою!!!!! КІШКА У них ТОНКА!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:07 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 15:39 Ответить
Саме таким чином (шляхом передачі нам ******** озброєнь)- Україна і підтягнеться та відповідатиме стандартам НАТО - за рівнем та стандартами озброєнь!

А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.

Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:52 Ответить
основний персонал бендерівці розвішають на Хрещатику -

на терористів міжнародні правила не поширюються
показать весь комментарий
10.02.2022 15:22 Ответить
тьху-ти. так ще ж дерев не насаджали.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:26 Ответить
Ну, половину можна й на кіл посадити, для різноматністі.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:51 Ответить
та хай всіх нахрін вивозять, нічого їм там робити
показать весь комментарий
10.02.2022 15:03 Ответить
Ні, основний персонал має залишитися. Хтось жеж має гівном плюватися
показать весь комментарий
10.02.2022 15:30 Ответить
Усе смердюче запарєбрікаве лайно повинно бути викинуте з України запарєбрік.Нехай смердить на родінє...
показать весь комментарий
10.02.2022 15:03 Ответить
Давайте тікайте, і заберіть з мого міста Львів всю свою босоту!!!!! І не забудьте також з Харкова і Одеси!!!!!!!!! Не ....уй шастать по нашій землі!!!!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:03 Ответить
Ще вісім років тому треба було підсрачниками виганяти те кодло.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:03 Ответить
та да . еще нужно было объявить военное положение в стране и признать ДЫРЫ оккупированной территорией ... но кое кому сильно хотелось вести тоговлю с ааагрессором и косить бабло. кто бы это мог быть?
показать весь комментарий
10.02.2022 16:16 Ответить
какой-нибудь кучерявый владелец НПЗ?
и его ручные сявки, которым не нравилось что Украины добывает уголь на своих шатхах Донбасса - и поэтому она стала его покупать в рашке напрямую?
показать весь комментарий
10.02.2022 18:04 Ответить
Йой, та невже всіх?
показать весь комментарий
10.02.2022 15:04 Ответить
Було значно краще, щоб основний і неосновний персонал диппредставництва Росії назавжди покинув Україну
показать весь комментарий
10.02.2022 15:04 Ответить
Спочатку щоб майно за інвентаризацією здали по акту. Здав-прийняв.
Бо інакше все ******** і лампочки повикручують
показать весь комментарий
10.02.2022 15:33 Ответить
Та йух їм у сраку, аби по скоріше.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:04 Ответить
ерьмака забирайте
показать весь комментарий
10.02.2022 15:04 Ответить
На дрезину, как в сев Корее и в родную говень. Пусть валят к себе в свинарник, а не загаживают своим присутствием Украину.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:06 Ответить
Лучше всего рефрижераторами вывозить)
показать весь комментарий
10.02.2022 16:05 Ответить
Чого тільки не основний? Звалюйте всі!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:06 Ответить
идите на йух, и не возвращайтесь!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:07 Ответить
Киньте их на подвал!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:09 Ответить
- Выгонять не собираетесь?
- Нет.
- Жалко. Придется самим уйти.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:10 Ответить
Грузіть їх в теплушки разом з усією ватою - і нах за Урал
показать весь комментарий
10.02.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 15:14 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 15:20 Ответить
Ніхто не на паде. Це яу кіно Блеф. С Челентано.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:22 Ответить
ПНХ всем скопом. и основные и полуосновные и неосновные.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:23 Ответить
Чудесная комедия.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:23 Ответить
и домик можете с собой забрать.
вы ж умеете, вместе с унитазами.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:24 Ответить
Макрон. Ті, обосрался. не будешь Президентом. Или на гране. Украину не поддержал.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:24 Ответить
А що і неосновний персонал завозили з Кацапстану? Що Києві мало вати?
Моя порада - прикладайте на Соломенькому кладовищі
показать весь комментарий
10.02.2022 15:25 Ответить
Та що там опрацьовувати. Валєнкі засунули у ватнік і піздуйте чим швидше
показать весь комментарий
10.02.2022 15:28 Ответить
******* "китайський дівайс".
Кацапи! ПРИКОПАЙТЕ, ваше завезене бидло на Соломенькому цвинтарі! Ферштейн? убогі браття
показать весь комментарий
10.02.2022 15:30 Ответить
На куя ви їх взагалі привозили? У Києві таких до 50% , за хороші гроші і окупанту отсосуть, а кацапи - ето братья Мона без денег. Сарказм
показать весь комментарий
10.02.2022 15:32 Ответить
та і хер на них
ми ті гебняві "хитрощі" добре знаєм
показать весь комментарий
10.02.2022 15:32 Ответить
пусть ехают на4ой!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:32 Ответить
А де це на4ой? Пише що вже : на чоловічій прутень!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:35 Ответить
Порошенко навязал минск.Пепень пушийстій. не говорите об прекращении. Тогда біло все. И больше не могло. По идее под новім наступлением.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:34 Ответить
Параша после не млгла подтянуть опять. Порох все сдал. А кто наступал?
показать весь комментарий
10.02.2022 15:35 Ответить
**** типорох. Сдал Украину.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:37 Ответить
Ти, що куриш ******?
показать весь комментарий
10.02.2022 15:37 Ответить
Вимагаю Захарову отправит на панель в Сибирь.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:38 Ответить
Що в павловці вайфай зробили, а підарок?
показать весь комментарий
10.02.2022 15:39 Ответить
Лучше сваливайте сразу все так как если что-то начнётся то может пострадать не только здание
показать весь комментарий
10.02.2022 15:40 Ответить
Вивчай кацап мудрість. Боягуз померає багато разів і весь час сниться під себе А ти вже мертве, як тільки почав писати на клаві.
У нас є такі люди, які не бояться смерті, вони її *******, вона їх наречена
показать весь комментарий
10.02.2022 15:48 Ответить
І чим більше козак її принесе подарунків, тім лагидніша буде посмішка дівчини без очей
показать весь комментарий
10.02.2022 15:53 Ответить
валите все и сразу
показать весь комментарий
10.02.2022 15:43 Ответить
Ніпанімаю! А решту кацабів, шо, бандерівцям на з*їдіння залишуть?!
показать весь комментарий
10.02.2022 16:01 Ответить
Перемога, а чого ти під кацапською шматою?
показать весь комментарий
10.02.2022 16:11 Ответить
Прикалуюсь. А шо, ніззя?!
показать весь комментарий
10.02.2022 17:30 Ответить
Живими не випускати, катрупити недоторкаючись, діпломати, однако...
показать весь комментарий
10.02.2022 19:03 Ответить
 
 