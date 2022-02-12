Посольства еще пяти стран призвали своих граждан покинуть Украину

Финляндия, Новая Зеландия, Черногория, Северная Македония и Австралия советуют своим гражданам немедленно покинуть Украину из-за ситуации по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на официальные сообщения ряда посольств - посольство Финляндии, МИД Новой Зеландии, МИД Северной Македонии, МИД Черногории, посольство Австралии в Украине, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

Посольство Финляндии: "Призываем немедленно покинуть страну из-за дальнейшей напряженной и непредсказуемой ситуации в области безопасности в Украине".

МИД Северной Македонии: "Всем гражданам Северной Македонии, которые планируют посетить Украину в будущий период, рекомендуется воздержаться от поездок в страну и, кроме того, если разрешают обстоятельства, всем гражданам Северной Македонии, которые сейчас находятся в Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть страну".

МИД Черногории: "В связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью МИД информирует проживающих в Украине граждан Черногории рассмотреть возможность временного выезда с территории этой страны".

МИД Новой Зеландии: "Мы советуем новозеландцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Новозеландцы, которые сейчас находятся в Украине, должны немедленно поехать коммерческим путем, если это безопасно".

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