Посольства ще п'яти країн закликали своїх громадян покинути Україну
Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія та Австралія радять своїм громадянам негайно залишити Україну через безпекову ситуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на офіційні повідомлення низки посольств - посольство Фінляндії, МЗС Нової Зеландії, МЗС Північної Македонії, МЗС Чорногорії, посольство Австралії в Україні, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.
Посольство Фінляндії: "Закликаємо негайно залишити країну через подальшу напружену і непередбачувану ситуацію в галузі безпеки в Україні".
МЗС Північної Македонії: "Усім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в майбутній період, рекомендується утриматися від поїздок до країни і, крім того, якщо дозволяють обставини, усім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якнайшвидше залишити країну".
МЗС Чорногорії: "У зв'язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, розглянути можливість тимчасового виїзду з території цієї країни".
МЗС Нової Зеландії: "Ми радимо новозеландцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Новозеландці, які зараз перебувають в Україні, повинні негайно поїхати комерційним шляхом, якщо це безпечно".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ефективно дозволяє будь-кому, хто має підключення до Інтернету, відстежувати, коли і де розгортаються певні військові радарні системи.
Ви можете отримати доступ до інструмента https://ollielballinger.users.earthengine.app/view/bellingcat-radar-interference-tracker тут і його вихідного коду https://code.earthengine.google.com/9324be725bfd7b93a16be6b042eaeadd тут , а повний посібник із використання інструмента докладно описано далі в цій статті. https://www.bellingcat.com/resources/2022/02/11/radar-interference-tracker-a-new-open-source-tool-to-locate-active-military-radar-systems/
Інструмент RIT вже виявився корисним у наданні підказок щодо потенційного переміщення військ і техніки на заході Росії, де відбулося величезне нарощування сил, оскільки перспектива війни з сусідньою Україною стала очевидною.
Наприклад, у вересні минулого року він виявив, схоже, два сильних сигнали https://www.google.com/maps/@51.4979528,39.1684263,1597m/data=!3m1!1e3 поблизу російських міст Погоново та Ліски.
За останніх два тижні величезний табір поблизу Єльні практично спорожнів. Техніку, що там була, перекидають ближче до кордонів України. Сьогодні ввечері буде оновлення нашого проєкту.
а раз ты не нужен-не надо путаться под ногами.
Ну не торгуются так долго, если действительно имеют намерения выполнить все свои угрозы. Не цепляются так долго за каждую возможность выменять хоть какие-то для себя побрякушки.
Кстати, давно пришло время не просто верить, но и проверять. На поверку та же Эстония, отдавшая нам вооружение, уже доказала делом свое величие. Польша, пробивающая свою позицию по этой войне, уже превзошла всех балаболов, только заявляющих о своей крутости. Британия, блестящая, мощная, последовательная Британия, показывает решительность там, где другие только виляют хвостом перед Путиным.
Говорят, Макрон шел в тоненьких туфлях по заснеженному летному полю к машине, в Москве - возможно, его сразу захотели унизить. Этот белый длинный стол, высмеянный в сети... Орбан, по ту сторону ковра, в пяти метрах от тушки Путина, приехавший просить... Просящие - изначально проигрывают.
У меня ребенок в младшей школе. Я поначалу пыталась научить его дипломатии с теми, кто может его обидеть. А он без разговоров бьёт. Ни черта не боится. Сегодня я ему говорю: не понимают, так действительно бей на звук. К черту дипломатию. Я тебя поддержу, потому что кому-то дипломатией без толку что-то доказывать. Они сами доказали, что понимают только тогда, когда повозишь их мордой по асфальту.
Мне обидно за то, что нас наше недоразумение на посту президента не защищает подобным образом. Не возит обидчика мордой по асфальту. Что за нас макроны что-то кому-то обещают - хотя, безусловно, будут посланы к черту украинским народом. Мы не просили помогать нам капитулировать.
Это ведь им страшно. Это они загнали себя в угол. У них не осталось иных козырей, кроме как хвастаться военной дубинкой. И что-то мне подсказывает, что реалии покажут нам другую Россию. Можно сколько угодно придумывать себе репутацию второй армии мира, непобедимых и отчаянных, но я повторюсь: таким вещам хватит верить. Их надо проверять. Как их спортсменов на допинг, проверять и разочаровываться.
Возможное вторжение в Украину - это та самая проверка на допинг для российской "армии". Уверена, мы сделаем множество интересных открытий.
Dear Americans and UK nationals, please, don't leave Ukraine within 48 hours. You have an unique chance to watch how Budapest Memorandum and security guarantees given to Ukraine in 1994 works.
Уважаемые граждане США и Великобритании, пожалуйста, не покидайте Украину в течение 48 часов. У вас есть уникальная возможность увидеть, как работает Будапештский меморандум и гарантии безопасности, данные Украине в 1994 году.
США пугают Украину: Нападение России «начнется с воздушной атаки»
Джо Байден призвал американцев срочно покинуть Украину. Затем советник президента США по национальной безопасности призвал всех американцев покинуть Украину в течение ближайших 24 - 48 часов. Ранее с аналогичным призывом выступил госдеп США.
Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие часы, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд.
По его словам, российское вторжение «может начаться в любое время», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом, по словам Салливана, остается неясным, отдал ли Путин окончательный приказ о начале вторжения или нет.
«Мы пока не получали каких-либо документов, говорящих о том, что Путин отдал приказ о вторжении в Украину», - сказал он.
«Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено более 100 000 солдат, российское вторжение может привести к захвату больших участков Украины, в том числе Киева», - нагнал страху Салливан.
Укажем в этой связи, что опыт человечества учит тому, что война, как и стихийное бедствие не зависят от воли людей. Ни от Путина, ни от Байдена, ни от другого. Она может начаться, вопреки нежеланию всего мира, а может и нет, даже если кремлевский крысеныш этого очень сильно захочет. Просто не сможет, например из-за того, что неожиданно сдохнет.
Еще в середине 2000-х годов в Пентагоне прошла научная конференция, на которой один из американских генералов в своем докладе отметил, что за всю свою историю США не участвовали ни в одной заранее запланированной войне. Все войны случались от сложившихся обстоятельств, которые и заставляли предпринимать военные шаги.
Это видно и на примере Украины. Все время поднимая ставки в надежде взять Украину без войны, делая упор на шантаж и доведя своими ультиматумами ситуацию до крайней точки, при этом не получив желаемого, Путин фактически загнал себя в капкан.
Теперь, хочет он того или не хочет, нужно сделать шаг - или война, или придется отползти с позором обратно в нору. На ситуацию теперь влияет не столько воля отдельных личностей, сколько сама динамика событий и складывающиеся обстоятельства.
Со своей стороны отметим, что пораженческие, запугивающие заявления со стороны США ничем не помогают Украине, а наоборот, усиливают насаждаемое Москвой чувство безысходности.
Украина очень большая страна с 50 миллионным населением. Украина обладает армией и весьма эффективным вооружением. Украинцев поддерживает НАТО, США и Европа.
С таким запасом прочности пугать, что 100 тысячная группировка агрессоров может захватить за 48 часов Киев - это по меньшей мере несерьезно, а по большом счету - преступно.
Чечня, не имея и сотой доли того оружия (ПВО вообще не было), что имеется у Украины, с населением в 50 раз меньшем чем в Украине, без какой-либо помощи из вне, смогла разгромить 100 тысячную группировку российских войск в ходе штурма Джохара (Грозного).
В маленькую Чечню (16 тыс. кв. км.) вторглось более 120 тысяч российских солдат и 6 тысяч единиц бронетехники. В дальнейшем Россия нарастила свою группировку в Чечне до 240 тысяч. И несмотря на это, плохо вооруженные чеченские ополчены смогли выиграть войну.
У армии и народа Украины есть все средства и возможности сломать хребет русской орде. Есть человеческий ресурс, есть мировая поддержка, есть оружие, есть армия. Имея все это, заранее планировать поражение и готовится к партизанской войне - преступление и пораженчество.
Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»
Еще один опыт. Русские плохо выдерживают плотный контактный бой. Нельзя сидеть под ракетами и бомбами. Если нет возможности нейтрализовать ракетные и артиллерийские позиции врага надо сближать расстояние и атаковать.
Ни в коем случае нельзя сдавать города. Город самое удобное место для войны и разгрома противника. Разрушенные здания можно отстроить, но отвоевать город будет очень трудно.
Если Россия начнет вторжение ни в коем случае нельзя ограничивать себя границами. Нужно убрать границы как в своих головах, так и на театре военных действий. Ведь речь идет о самом существовании государства.
Если враг вторгся на твою территорию, то надо перенести войну на территорию России. Нельзя играть по правилам диктуемым врагом. Если русские бомбят украинские города, то удары должны быть нанесены по российским городам. Если русские захватывает украинские города, то украинские войска имеют полное право сделать то же самое с российскими.
Ни в коем случае нельзя играть с русскими в джентльменов. Они воспринимают такое поведение как слабость и это их только раззадоривает.
Нужно понять одну простую вещь. Как украинские солдаты и генералы нарисуют войну в своей голове, так они и будут воевать. Поэтому в голове должна быть победа и уверенность в разгроме врага, а не мысли о том, мол, «вот русские сейчас захватят Киев, и мы будет вести партизанскую войну».
Все эти пассажи Байдена, американских генералов и разного рода экспертов о безусловном превосходстве мощи российской армии - преступление. И без этой болтовни понятно, что у русских больше металлолома.
Когда русские уже вот-вот готовились напасть на Чечню, многие наши бойцы выражали сомнению в способности противостоять танкам. Тогда Джохар сказал свои знаменитые слова - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»
Так и произошло сначала 26 ноября 1994 года, а затем 31 декабря, а затем еще много раз.
Уже в ходе военных действий, на один из вопросов журналиста о том, что российских войск очень много для маленькой Чечни, Джохар ответил «У нас много хорошего леса, из которых можно изготовить качественные гробы для русских оккупантов. Они нам присылают солдат, а мы им гробы».
Украина может победить в этой войне, если вооружится прежде всего уверенностью и проявит стойкость, выдержку и дерзость.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/12/120488/ssha-pugayut-ukrainu-napadenie-rossii-nachnetsya-s-vozdushnoj-ataki.shtml