Посольства ще п'яти країн закликали своїх громадян покинути Україну

Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія та Австралія радять своїм громадянам негайно залишити Україну через безпекову ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на офіційні повідомлення низки посольств - посольство Фінляндії, МЗС Нової Зеландії, МЗС Північної Македонії, МЗС Чорногорії, посольство Австралії в Україні, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

Посольство Фінляндії: "Закликаємо негайно залишити країну через подальшу напружену і непередбачувану ситуацію в галузі безпеки в Україні".

МЗС Північної Македонії: "Усім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в майбутній період, рекомендується утриматися від поїздок до країни і, крім того, якщо дозволяють обставини, усім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якнайшвидше залишити країну".

МЗС Чорногорії: "У зв'язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, розглянути можливість тимчасового виїзду з території цієї країни".

МЗС Нової Зеландії: "Ми радимо новозеландцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Новозеландці, які зараз перебувають в Україні, повинні негайно поїхати комерційним шляхом, якщо це безпечно".

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