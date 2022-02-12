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Посольства ще п'яти країн закликали своїх громадян покинути Україну

Посольства ще п'яти країн закликали своїх громадян покинути Україну

Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія та Австралія радять своїм громадянам негайно залишити Україну через безпекову ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на офіційні повідомлення низки посольств  - посольство Фінляндії, МЗС Нової Зеландії, МЗС Північної Македонії, МЗС Чорногорії, посольство Австралії в Україні, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

Посольство Фінляндії: "Закликаємо негайно залишити країну через подальшу напружену і непередбачувану ситуацію в галузі безпеки в Україні".

МЗС Північної Македонії: "Усім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в майбутній період, рекомендується утриматися від поїздок до країни і, крім того, якщо дозволяють обставини, усім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якнайшвидше залишити країну".

МЗС Чорногорії: "У зв'язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, розглянути можливість тимчасового виїзду з території цієї країни".

МЗС Нової Зеландії: "Ми радимо новозеландцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Новозеландці, які зараз перебувають в Україні, повинні негайно поїхати комерційним шляхом, якщо це безпечно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дипломати почали покидати Україну, - росЗМІ

посольство (942) евакуація (2304) дипломати (565)


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Топ коментарі
+18
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev·12 ч

Dear Americans and UK nationals, please, don't leave Ukraine within 48 hours. You have an unique chance to watch how Budapest Memorandum and security guarantees given to Ukraine in 1994 works.

Уважаемые граждане США и Великобритании, пожалуйста, не покидайте Украину в течение 48 часов. У вас есть уникальная возможность увидеть, как работает Будапештский меморандум и гарантии безопасности, данные Украине в 1994 году.
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12.02.2022 12:06
+12
Так агент Бубочка вже про все подбав - відремонтовано основні магістралі від лінії розмежування в глиб української території.
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12.02.2022 11:50
+7
з ним уже працюють ТЕКСТИ.орг



За останніх два тижні величезний табір поблизу Єльні практично спорожнів. Техніку, що там була, перекидають ближче до кордонів України. Сьогодні ввечері буде оновлення нашого проєкту.

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12.02.2022 11:37
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Новий інструмент від "Беллінгскета"

ефективно дозволяє будь-кому, хто має підключення до Інтернету, відстежувати, коли і де розгортаються певні військові радарні системи.

Ви можете отримати доступ до інструмента https://ollielballinger.users.earthengine.app/view/bellingcat-radar-interference-tracker тут і його вихідного коду https://code.earthengine.google.com/9324be725bfd7b93a16be6b042eaeadd тут , а повний посібник із використання інструмента докладно описано далі в цій статті. https://www.bellingcat.com/resources/2022/02/11/radar-interference-tracker-a-new-open-source-tool-to-locate-active-military-radar-systems/

Інструмент RIT вже виявився корисним у наданні підказок щодо потенційного переміщення військ і техніки на заході Росії, де відбулося величезне нарощування сил, оскільки перспектива війни з сусідньою Україною стала очевидною.

Наприклад, у вересні минулого року він виявив, схоже, два сильних сигнали https://www.google.com/maps/@51.4979528,39.1684263,1597m/data=!3m1!1e3 поблизу російських міст Погоново та Ліски.

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12.02.2022 11:36 Відповісти
з ним уже працюють ТЕКСТИ.орг



За останніх два тижні величезний табір поблизу Єльні практично спорожнів. Техніку, що там була, перекидають ближче до кордонів України. Сьогодні ввечері буде оновлення нашого проєкту.

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12.02.2022 11:37 Відповісти
"Как раз время вторгнуться", проселок раскис, будут двигаться по дорогам, минировать надо и накрыть рзсо, артиллерией и расстрелять из засад остатки росфашистов. Авиацию прежде лупить надо.
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12.02.2022 11:43 Відповісти
Так агент Бубочка вже про все подбав - відремонтовано основні магістралі від лінії розмежування в глиб української території.
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12.02.2022 11:50 Відповісти
Ну предположим, хреновые, но дороги для военной техники подходят и без ремонта, а накрыть их огнём будет легко.
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12.02.2022 11:56 Відповісти
А якими дорогами легше пересуватися, тими, які погані, чи тими, які щойно відремонтовано? Я б ще розумів ремонт доріг від центру до лінії розмежування, якби збиралися наступати з метою визволення Донбасу. А так - на думку приходить лише допомога кацапським колонам. Дороги теба ремонтувати у західному напрямку. Для створення логістики з отримання допомоги. Як і аеропорти будувати у західній частині. Але про що це я? 🤔 Навіть якщо припустити, що шкідництво зелених не має під собою зради, то воно все ж є шкідництво з корисливих мотивів - відмивання коштів.
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12.02.2022 12:11 Відповісти
Танкам і уралам все одно, з ямами дороги чи без ям
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12.02.2022 12:58 Відповісти
Можливо. Але нахіба тоді гроші вбухувати у непотрібну дорогу, а не у потрібне озброєння?
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12.02.2022 13:34 Відповісти
В Україні кажуть що треба робить дороги коли вони розбиті. І кажуть що нащо їх взагалі було ремонтувати як тільки відремонтували.
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12.02.2022 13:46 Відповісти
Не правда. Українці кажуть, що дороги потрібно робити тоді, коли армія здатна не допустити руху ворожих колон по цих дорогах. Уловлюєте? Мова не про те, що будувати не потрібно, а про пріоритети.
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12.02.2022 13:51 Відповісти
Тоді українці ще 50 років будуть по землі ходить, бо на переозброєння армії для протистояння росіі треба до 400-500 млрд долл.
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12.02.2022 14:18 Відповісти
По вашому, армію озбрлювати не треба? Навіть тоді, коли загроза вторгнення найвища? Краще будувати дороги і зустрічати ворога з квітами? Поміняйте нік. У вас у серці не Україна. Вам все одно, аби лиш дороги були.
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12.02.2022 14:53 Відповісти
Знаєтесь з кацапським аґентами? 😊Своїх шукаєте? 😉
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12.02.2022 13:35 Відповісти
А нам як тому соловью, нам якт тому пуй2лосців дупу,, а зруштлою все попуйлу.
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12.02.2022 11:54 Відповісти
Могут себе позволить.
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12.02.2022 11:45 Відповісти
Валіть вже всі нах."Друзі".Цензор сіє паніку .
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12.02.2022 11:47 Відповісти
а то шо?бункер ***** раскачивается?
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12.02.2022 11:49 Відповісти
Не пцйла, а зеленого підпуйловника.
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12.02.2022 11:51 Відповісти
и правильно делают...чем нам пригодятся посольства этих стран в случае нападения рахи?
а раз ты не нужен-не надо путаться под ногами.
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12.02.2022 11:47 Відповісти
Чем меньше мирних, тем удобнее воевать. Тем более, что маскали любят брать заложников и прятаться женшинами.
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12.02.2022 11:51 Відповісти
Результат непродуманной информационной политики правительства,покатушек царя-батющки на лыжах,позорный срач с опозицией,не дающих повода для оптимизма дипломатам.Нет видимости и ощущении согласованной стратегии,все делается задним числом и с непонятной позицией.
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12.02.2022 11:57 Відповісти
https://newsua.one/users/%C5%**%E5%ED%E0+%CA%F3%E4%F0%E5%ED%EA%EE.html Елена Кудренко



Ну не торгуются так долго, если действительно имеют намерения выполнить все свои угрозы. Не цепляются так долго за каждую возможность выменять хоть какие-то для себя побрякушки.

Кстати, давно пришло время не просто верить, но и проверять. На поверку та же Эстония, отдавшая нам вооружение, уже доказала делом свое величие. Польша, пробивающая свою позицию по этой войне, уже превзошла всех балаболов, только заявляющих о своей крутости. Британия, блестящая, мощная, последовательная Британия, показывает решительность там, где другие только виляют хвостом перед Путиным.

Говорят, Макрон шел в тоненьких туфлях по заснеженному летному полю к машине, в Москве - возможно, его сразу захотели унизить. Этот белый длинный стол, высмеянный в сети... Орбан, по ту сторону ковра, в пяти метрах от тушки Путина, приехавший просить... Просящие - изначально проигрывают.

У меня ребенок в младшей школе. Я поначалу пыталась научить его дипломатии с теми, кто может его обидеть. А он без разговоров бьёт. Ни черта не боится. Сегодня я ему говорю: не понимают, так действительно бей на звук. К черту дипломатию. Я тебя поддержу, потому что кому-то дипломатией без толку что-то доказывать. Они сами доказали, что понимают только тогда, когда повозишь их мордой по асфальту.

Мне обидно за то, что нас наше недоразумение на посту президента не защищает подобным образом. Не возит обидчика мордой по асфальту. Что за нас макроны что-то кому-то обещают - хотя, безусловно, будут посланы к черту украинским народом. Мы не просили помогать нам капитулировать.

Это ведь им страшно. Это они загнали себя в угол. У них не осталось иных козырей, кроме как хвастаться военной дубинкой. И что-то мне подсказывает, что реалии покажут нам другую Россию. Можно сколько угодно придумывать себе репутацию второй армии мира, непобедимых и отчаянных, но я повторюсь: таким вещам хватит верить. Их надо проверять. Как их спортсменов на допинг, проверять и разочаровываться.

Возможное вторжение в Украину - это та самая проверка на допинг для российской "армии". Уверена, мы сделаем множество интересных открытий.
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12.02.2022 11:58 Відповісти
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev·12 ч

Dear Americans and UK nationals, please, don't leave Ukraine within 48 hours. You have an unique chance to watch how Budapest Memorandum and security guarantees given to Ukraine in 1994 works.

Уважаемые граждане США и Великобритании, пожалуйста, не покидайте Украину в течение 48 часов. У вас есть уникальная возможность увидеть, как работает Будапештский меморандум и гарантии безопасности, данные Украине в 1994 году.
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12.02.2022 12:06 Відповісти
сильний допис.
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12.02.2022 16:30 Відповісти
Если все сбегут, кто же останется в Украине. А как же "триллион долларов для Украины"? Это же на долгие годы. Кацапы не будут нападать годами, а Запад будет пугать десятилетиями. И все ради того чтобы Европа не отбивалась от рук США и рейтинга Байдена?
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12.02.2022 12:10 Відповісти


США пугают Украину: Нападение России «начнется с воздушной атаки»

Джо Байден призвал американцев срочно покинуть Украину. Затем советник президента США по национальной безопасности призвал всех американцев покинуть Украину в течение ближайших 24 - 48 часов. Ранее с аналогичным призывом выступил госдеп США.

Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие часы, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд.

По его словам, российское вторжение «может начаться в любое время», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом, по словам Салливана, остается неясным, отдал ли Путин окончательный приказ о начале вторжения или нет.

«Мы пока не получали каких-либо документов, говорящих о том, что Путин отдал приказ о вторжении в Украину», - сказал он.
«Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено более 100 000 солдат, российское вторжение может привести к захвату больших участков Украины, в том числе Киева», - нагнал страху Салливан.

Укажем в этой связи, что опыт человечества учит тому, что война, как и стихийное бедствие не зависят от воли людей. Ни от Путина, ни от Байдена, ни от другого. Она может начаться, вопреки нежеланию всего мира, а может и нет, даже если кремлевский крысеныш этого очень сильно захочет. Просто не сможет, например из-за того, что неожиданно сдохнет.

Еще в середине 2000-х годов в Пентагоне прошла научная конференция, на которой один из американских генералов в своем докладе отметил, что за всю свою историю США не участвовали ни в одной заранее запланированной войне. Все войны случались от сложившихся обстоятельств, которые и заставляли предпринимать военные шаги.

Это видно и на примере Украины. Все время поднимая ставки в надежде взять Украину без войны, делая упор на шантаж и доведя своими ультиматумами ситуацию до крайней точки, при этом не получив желаемого, Путин фактически загнал себя в капкан.

Теперь, хочет он того или не хочет, нужно сделать шаг - или война, или придется отползти с позором обратно в нору. На ситуацию теперь влияет не столько воля отдельных личностей, сколько сама динамика событий и складывающиеся обстоятельства.

Со своей стороны отметим, что пораженческие, запугивающие заявления со стороны США ничем не помогают Украине, а наоборот, усиливают насаждаемое Москвой чувство безысходности.

Украина очень большая страна с 50 миллионным населением. Украина обладает армией и весьма эффективным вооружением. Украинцев поддерживает НАТО, США и Европа.

С таким запасом прочности пугать, что 100 тысячная группировка агрессоров может захватить за 48 часов Киев - это по меньшей мере несерьезно, а по большом счету - преступно.

Чечня, не имея и сотой доли того оружия (ПВО вообще не было), что имеется у Украины, с населением в 50 раз меньшем чем в Украине, без какой-либо помощи из вне, смогла разгромить 100 тысячную группировку российских войск в ходе штурма Джохара (Грозного).

В маленькую Чечню (16 тыс. кв. км.) вторглось более 120 тысяч российских солдат и 6 тысяч единиц бронетехники. В дальнейшем Россия нарастила свою группировку в Чечне до 240 тысяч. И несмотря на это, плохо вооруженные чеченские ополчены смогли выиграть войну.

У армии и народа Украины есть все средства и возможности сломать хребет русской орде. Есть человеческий ресурс, есть мировая поддержка, есть оружие, есть армия. Имея все это, заранее планировать поражение и готовится к партизанской войне - преступление и пораженчество.

Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»

Еще один опыт. Русские плохо выдерживают плотный контактный бой. Нельзя сидеть под ракетами и бомбами. Если нет возможности нейтрализовать ракетные и артиллерийские позиции врага надо сближать расстояние и атаковать.

Ни в коем случае нельзя сдавать города. Город самое удобное место для войны и разгрома противника. Разрушенные здания можно отстроить, но отвоевать город будет очень трудно.

Если Россия начнет вторжение ни в коем случае нельзя ограничивать себя границами. Нужно убрать границы как в своих головах, так и на театре военных действий. Ведь речь идет о самом существовании государства.

Если враг вторгся на твою территорию, то надо перенести войну на территорию России. Нельзя играть по правилам диктуемым врагом. Если русские бомбят украинские города, то удары должны быть нанесены по российским городам. Если русские захватывает украинские города, то украинские войска имеют полное право сделать то же самое с российскими.

Ни в коем случае нельзя играть с русскими в джентльменов. Они воспринимают такое поведение как слабость и это их только раззадоривает.

Нужно понять одну простую вещь. Как украинские солдаты и генералы нарисуют войну в своей голове, так они и будут воевать. Поэтому в голове должна быть победа и уверенность в разгроме врага, а не мысли о том, мол, «вот русские сейчас захватят Киев, и мы будет вести партизанскую войну».

Все эти пассажи Байдена, американских генералов и разного рода экспертов о безусловном превосходстве мощи российской армии - преступление. И без этой болтовни понятно, что у русских больше металлолома.

Когда русские уже вот-вот готовились напасть на Чечню, многие наши бойцы выражали сомнению в способности противостоять танкам. Тогда Джохар сказал свои знаменитые слова - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»

Так и произошло сначала 26 ноября 1994 года, а затем 31 декабря, а затем еще много раз.

Уже в ходе военных действий, на один из вопросов журналиста о том, что российских войск очень много для маленькой Чечни, Джохар ответил «У нас много хорошего леса, из которых можно изготовить качественные гробы для русских оккупантов. Они нам присылают солдат, а мы им гробы».

Украина может победить в этой войне, если вооружится прежде всего уверенностью и проявит стойкость, выдержку и дерзость.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/12/120488/ssha-pugayut-ukrainu-napadenie-rossii-nachnetsya-s-vozdushnoj-ataki.shtml
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12.02.2022 12:11 Відповісти
А сами-то эти Кавказы-Центры чего прячутся, науськивают как надо. Все хотят загрести жар руками украинцев.
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12.02.2022 12:23 Відповісти
Кацапа, тебя когда в два смычка овцелюбы любят, гордишься сраной?
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12.02.2022 14:27 Відповісти
іди до дідька лисого ординець
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12.02.2022 16:42 Відповісти
Такое поведение этих посольств может быть при одном обстоятельстве. Значит они располагают разведданными о том, что ожидается закрытие воздушного движения над Украиной и блокада границ с Запада. Видимо, они боятся надолго застрять в Украине. Если со стороны Белоруси будут захвачены области граничащие с Польшей, а со стороны россии с румынией, то страна будет в блокаде. Это наиболее эффектный сценарий, чем ломиться с донецкого направления. Оттуда может быть только беспокоящий огонь для отвлечения украинских сил.
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12.02.2022 12:15 Відповісти
С донецкого направления и не нужно. Зачем идти через хорошо укреплённые рубежи когда можно обойти. Обойдут с двух сторон и раздавят в котле.
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12.02.2022 12:22 Відповісти
Нормальные герои всегда идут в обход - Бармалей.
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12.02.2022 12:34 Відповісти
А кацапы идут на йух, тем более дорога для них хорошо известная))
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12.02.2022 14:28 Відповісти
НАТО всё время своего существования нападало на СССР и шо ?! За миллиарды укрепляли границу с Китаем и где ?! Китайцы на Урале ... Всем покинуть страну ?! ХЕР В СРАКУ ! Пусть плешивый х@улопутин проверит стол в кабинете - ТАМ ВИЗИТКА ЯРОША !!!
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12.02.2022 12:22 Відповісти
И только обсуждение дырявой жопы кацапа достойно пристального внимания
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12.02.2022 14:30 Відповісти
Чемодан-вокзал- Новая Зеландия пуйло особенно будет охотиться в Украине за новозеландцами...Депилы...
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12.02.2022 13:36 Відповісти
На чолі держави стоїть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F королева Нової Зеландії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II Єлизавета II
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12.02.2022 21:03 Відповісти
Латвия тоже обратилась к своим гражданам. Держитесь!
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12.02.2022 14:40 Відповісти
Польща і лише Польща . Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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12.02.2022 16:10 Відповісти
кацапи з нато розбираються, а серйозність своїх намірів будуть на лохах українцях показувати...які в дупу джавеліни пзрк... раша просто зітре одне два міста з лиця землі... решта висловить занепокоєння...
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12.02.2022 17:47 Відповісти
Хлопцы, держитесь! Пипец как за вас страшно!!!
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12.02.2022 18:08 Відповісти
 
 