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Новини
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Російські дипломати почали покидати Україну, - росЗМІ

Російські дипломати почали покидати Україну, - росЗМІ

Співробітники російської дипломатичної місії залишають Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "РИА Новости" із посиланням на інформоване джерело.

"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств в Україні почали їхати в Росію. Про це, зокрема, свідчать труднощі при записі на прийом до консульств і посольства", — сказав він.

За словами джерела, "на тлі офіційно оголошеної рядом західних країн евакуації це наводить на думку про те, що Москва вирішила піти тим самим шляхом".

"До речі, на можливість такого сценарію натякав (глава МЗС РФ) Сергій Лавров у ході пресконференції за підсумками переговорів із Елізабет Трасс", - нагадав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольства 7 країн закликали своїх громадян "чим скоріше" покинути Україну

Раніше джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що Матті Маасікас терміново залишає Київ та повертається до Брюсселя. Але ця інформація не підтвердилася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава делегації ЄС в Україні Маасікас залишив Київ, - ЗМІ

Автор: 

Лавров (1576) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+72
Співчуваючих вони з собою не заберуть? А як же криси, вони їх лишають напризволяще? Прямо фашисти.
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12.02.2022 08:31
+48
_Сколько дней у мира осталось до момента когда пролог Третьей Всемирной перейдёт в кульминацию?..

_Боже... безумное человечество выколысало очередных рейх и гитлера. Теперь уже с ЯО.
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12.02.2022 08:32
+48
Козломордих треба мочити так, щоб співчуваючі і не мріяли залишатися тут.
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12.02.2022 08:38
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Співчуваючих вони з собою не заберуть? А як же криси, вони їх лишають напризволяще? Прямо фашисти.
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12.02.2022 08:31 Відповісти
сочувствующих переизберем на выборах, если не поедут в ростов раньше
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12.02.2022 08:34 Відповісти
Козломордих треба мочити так, щоб співчуваючі і не мріяли залишатися тут.
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12.02.2022 08:38 Відповісти
Причому по всьому світі. Де б **** кацапська не знаходилась, вона повинна здохнути.
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12.02.2022 12:44 Відповісти
Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ? Діти багатьох дітей зараз не вдома, хтось на З. Україні, подалі від можливої війни. Діти прекрасно займаються онлайн, це треба їхати повертатись через всю країну, наражати себе на небезпеку заразитись в поїзді вірусом? Наприклад, школа знаходитья поруч від військового літовища в Василькові, а аеродроми - це перша ціль ракет та бомб. Вже навіть російські дипломати покидають Київ. Це нагадує мені сталіна, коли його попереджували про війну, а він не вірив і в перший день німці знищили радянську непідготовлену армію. Де логіка?
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12.02.2022 09:48 Відповісти
Да что за хрень ты несешь ,ботва пригожинская ,начиная от *неподготовленной совковой армии*и заканчивая руинами то ли Грозного ,то ли Сирии?
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12.02.2022 10:26 Відповісти
Всё, увидел арабскую вязь
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12.02.2022 10:28 Відповісти
рашик, що не влаштовує? Так, це фото з Сирії, де ваші "вагнеровці" бомбили міста, як збираються бомбити в Україні.
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12.02.2022 10:34 Відповісти
Де вагнерівці розкинули мізками по доколишніх дахах і канавах
після удару Томагавків.
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12.02.2022 11:22 Відповісти
они может и розкинули, но жители тоже остались в том же состоянии, что и нападающие. И от городов остался пепел.
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12.02.2022 14:56 Відповісти
Підтримую-нехай все лапатні смердючі свині смердять вдома запарєбрікам.
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12.02.2022 08:32 Відповісти
Три і єдині крейсери паРашки нібито знирщувачі піндосовських авіаносців забрели у Середземне море. Скількии хвилин чи секунд їм там жити.?
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12.02.2022 09:27 Відповісти
назад нe пускать
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12.02.2022 09:53 Відповісти
_Сколько дней у мира осталось до момента когда пролог Третьей Всемирной перейдёт в кульминацию?..

_Боже... безумное человечество выколысало очередных рейх и гитлера. Теперь уже с ЯО.
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12.02.2022 08:32 Відповісти
_И за это мерзавцу обаме вручена... премия мира! Какое безумие.
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12.02.2022 08:35 Відповісти
Гітлера заміни на Путіна і буде тобі щастя!
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12.02.2022 09:52 Відповісти
евреи тоже так думают. . .. но они не верят что именно евреи спровоцировали "пролетарскую" революцию и только в Росии и Германии они удались. . . обе страньі в результате проиграли - создав Гитлера и Сталина в каждой из єтих стран.
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12.02.2022 10:21 Відповісти
а де ті їхні єврейські революціонери ? Меморіал хотів їм пантеон поставити в Комунарці, фюрер не дав - розпустив Меморіал. Видно, нагадує йому 4 інтернаціонал Троцького
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12.02.2022 12:45 Відповісти
а кто же будет, как в 41-м вручать Зе бамагу об обьявлении войны?
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12.02.2022 08:33 Відповісти
Та захарова ему в инсте в коментах напишет и все. Диджитализация, мля..
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12.02.2022 08:35 Відповісти
Диджитализация. СМС-кой примет.
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12.02.2022 08:37 Відповісти
вот для чего отлично подойдет "Дия"
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12.02.2022 08:54 Відповісти
Тю, а з якого переляку на фото табличка з Білорусі? На Повітрофлотський далеко їхати?
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12.02.2022 08:36 Відповісти
А какая разница?
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12.02.2022 08:38 Відповісти
Мойша, вам з глыбіні ямы і праз дзірку ў падлозе Парашы вядома лепш, чым нам, ва Украіне. Так, што, адна лычка, гатовы паспрабаваць стаць акупантамам і здохнуць разам з дзецьмі з-за Лукі і Х..ла?
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12.02.2022 09:43 Відповісти
Расплылись по плинтусу мыслью. А в мыслях - заворот кишок... ЗЫ... Тихановская - проект пыни . Мавр сделал свое дело и - в кусты . А лично бацька сделал ей воздушный коридор. Выявленным лохам-цветочникам , при помощи Тихановской, ща достраивают новую буцыгарню.
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12.02.2022 13:06 Відповісти
тем кто не сбежал с Украины то недалеко
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12.02.2022 09:40 Відповісти
там амбасада федеративної білорусіі, бо в них же країна федерацій і білорусія одна з них
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12.02.2022 12:13 Відповісти
Здається, їх мали викинути в першу ж чергу.
А зара слідкуйте за ватяним кодлом. Чи вони почнуть відлітати..
Зелені депутати вже встигли і самі сховатись і грошики убезпечити..
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12.02.2022 08:36 Відповісти
головне на кордоні всі продукти забрати, особливо сало
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12.02.2022 09:58 Відповісти
Упсссс,марон, так тебя *читает* практически исключительно рашистская ботва ...
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12.02.2022 10:36 Відповісти
і шо все сало на підїзді до кордону зжеруть, щоб не відібрали?
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12.02.2022 10:40 Відповісти
В понеділок буде видно на сесії.
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12.02.2022 20:39 Відповісти
Наблюдаем за попами в Лавре. Если они начнут бежать, то тогда да.
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12.02.2022 08:39 Відповісти
В Лаврі нема попів, там полковники ФСБ
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12.02.2022 08:51 Відповісти
А он то же самое сказал.
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12.02.2022 09:21 Відповісти
а зачем им от своих бежать?
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12.02.2022 10:43 Відповісти
Чтобы от них не зажмуриться.
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12.02.2022 11:33 Відповісти
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12.02.2022 08:49 Відповісти
шо ти хотiв сказати?
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12.02.2022 09:54 Відповісти
Надо держать зелёную плесень, а то здрыснет и ищи-свищи потом
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12.02.2022 08:51 Відповісти
Турчинов знов очолить парламeнт що розбiгся. людина пeрeвiрeна.
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12.02.2022 09:55 Відповісти
Та Турчинову, Ярошу, генералам опаленим боями на Донбасі пора брати всю владу в руки.
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12.02.2022 11:37 Відповісти
Как и тщательно их сейчас охранять.
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12.02.2022 12:01 Відповісти
да это просто праздник какой-то
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12.02.2022 08:52 Відповісти
Нехай щастить.
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12.02.2022 08:54 Відповісти
Навіщо відпускають обмінний фонд?
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12.02.2022 08:55 Відповісти
Пусть с собой прихватит Бойко, Киву, Рабиновича и прочих сочувствующих идиотов иначе мы их тут просто расстреляем
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12.02.2022 09:02 Відповісти
кума забув
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12.02.2022 09:56 Відповісти
С такими сами управимся(за предательство в военное время).
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12.02.2022 12:03 Відповісти
А наша "еліта"в якій локації?
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12.02.2022 09:02 Відповісти
лжееліта, як і завжди, у локації брехуни та злодії
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12.02.2022 13:23 Відповісти
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, свидетельствуют сложности при записи на прием в консульства и посольство"

Роспомойка РИА со слов неизвестных граждан Украины об эвакуации сотрудников роспосольств...
Бред какой-то. Москалей сцаными тряпками из Украины не выгнать.
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12.02.2022 09:08 Відповісти
Мне кажется, что россия немного переиграла с запугиванием всех. Ну кто в россии бережет, жалеет своих граждан, чтобы так ими опекаться? Старый лозунг - бабы еще нарожают действителен и сейчас. Они свой самолет хотели сбить вместо малазийского боинга, а тут о сотрудниках посольства подумали. Путен решил играть до последнего, чтобы его уговаривали и пошли на уступки, потому что если влезет в войну с Украиной, расеи крышка...
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12.02.2022 09:12 Відповісти
Вже не дуже і "нарождают"
Вымирает «глубинная Россия»

Все показатели, характеризующие естественное движение населения, значительно ухудшились. Так, в 2020 году число родившихся детей уменьшилось на 38%, зато число умерших выросло на 28%.

Число родившихся оказалось меньше, чем в 2019 году, в 75 из 85 российских регионов. Позитивный тренд был зафиксирован в десяти субъектах Федерации, среди которых наилучшие показатели - в Московской области (прирост числа родившихся детей на 14,4%) и Чеченской Республике (прирост на 11,6%).

В 45 регионах зафиксировано государственными статистиками увеличение числа умерших. В оставшихся, соответственно, число умерших уменьшилось, причем опять-таки наилучшие показатели - в Курганской области (снижение на 6,9%), Алтайском крае (снижение на 6,8%) и Республике Бурятия (снижение на 9,5%). В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. При этом в 40 субъектах это превышение было значительно больше - до 2,5 раз.

В целом «рекордсменом» по естественной убыли населения оказалась расположенная неподалеку от Москвы Тульская область, где показатель составил 10,5. И лишь два субъекта продемонстрировали двузначный естественный прирост населения - Республика Ингушетия (12,2) и Чеченская Республика (14,4).
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12.02.2022 10:02 Відповісти
Ну нарожают меньше, это просто статистика, нам украинцам хорошо.
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12.02.2022 10:13 Відповісти
07.09.2021 18:33:00
Демография на грани депопуляции

https://www.ng.ru/nauka/2021-09-07/9_8245_demography.html?print=Y Версия для печати

https://www.ng.ru/discuss/?ID=719325&TYPE=articles Обсудить на форуме

По расчетам академиков, прирост смертности в РФ за год пандемии составил более 800 тысяч человек
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12.02.2022 10:16 Відповісти
Ну и что что смертности - но прирост же!
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12.02.2022 10:50 Відповісти
отрицательный рост, *****
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12.02.2022 14:48 Відповісти
Вы думаете лаптеунтия не устоит перед светлой и неопознанной третьей силой добра?
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12.02.2022 12:06 Відповісти
Думаю , что **** хочет рашу забрать с собой в гроб - он придёт в ад со своей страной 😀😀
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12.02.2022 12:41 Відповісти
Как в индийском фильме Приключения Али-бабы и 40 разбойников, какдух пещеры когда Али-баба умирал, то сказал, "Али-баба я ухожу с тобой".
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12.02.2022 19:57 Відповісти
А я бы заварил решётки вокруг посольства и никого не выпускал, да ещё бетоном залить, чтобы в муках здохли.
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12.02.2022 09:12 Відповісти
Прекрасно! Плиз, со всеми манатками и с концами! И чтоб в следующий мой приезд во Львов на воротах вашего гадюшника висело объявление «Продаётся». Дебилы, .лять
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12.02.2022 09:17 Відповісти
щоб висiло "клуб украiнськоi культури". Льввяни вжe мають досвiд з русским культурним цeнтром.
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12.02.2022 09:59 Відповісти
це й будинок не продається, бо він є власністю ОСББ.Це так "малчик" Андрійко Садовий для них організував
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12.02.2022 10:18 Відповісти
Это они боятся, что на нас нападет Польша или Венгрия!
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12.02.2022 09:23 Відповісти
не, они боятся, что на Украину нападёт Украина!
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12.02.2022 09:37 Відповісти
а вони самe так на чат-рулeтцi кажуть "ви озброюютeсь значить зiбралися на святу парашку нападать"
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12.02.2022 10:00 Відповісти
Ну значит война так война.почему не эвакуируют стратегические заводы,склады,документацию...
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12.02.2022 09:25 Відповісти
Данiлов сказав "нeмає потрeби". мабуть всe вжe чeрeз дiю на москву пeрeдали.
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12.02.2022 10:02 Відповісти
нєх.... щастить!!
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12.02.2022 09:45 Відповісти
Пусть заберут шуфрича, киву, медведчука, рабиновича, бойко и т.д.
В случаи войны, кто знает, что с ними будет.
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12.02.2022 09:52 Відповісти
Есть такая кацапская пословица "там хорошо, где нас нет", и она очень правильная, вот где нету кацапов, там очень хорошо.
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12.02.2022 09:56 Відповісти
Рушничком дорога і не повертайтесь парашні!
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12.02.2022 09:57 Відповісти
Вот гопник плешивый разошёлся - страху нагоняет аж жуть! Этих кацапских дипломатов наза в Украину больше не пускайте. Пусть они в мацкве повыздыхают
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12.02.2022 10:04 Відповісти
Дай ,Боже,що б звалили росдиверсанти,покидьки з Білорусі,фсбешники відкрити і законсервовані,щури-запроданці (невеликої ціни і швидкоскрепи)!!!!!
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12.02.2022 10:29 Відповісти
Орда монгольська, когда ты уже нажрешься...
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12.02.2022 10:33 Відповісти
Бей кацапов, спасай Украину!
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12.02.2022 11:02 Відповісти
Шо значит покидают? Стреноживать, и садить в качестве живого щита на объекты, которые наиболее вероятно будут атакованы кацапней и показывать это по всем ТВ-каналам!
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12.02.2022 11:11 Відповісти
Российские диплододоки. Так вернее.
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12.02.2022 11:23 Відповісти
Диплодоки.
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12.02.2022 18:19 Відповісти
ПРЯМО КАК ОПОРОЖНЕНИЕ !)
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13.02.2022 00:40 Відповісти
 
 