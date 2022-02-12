Російські дипломати почали покидати Україну, - росЗМІ
Співробітники російської дипломатичної місії залишають Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "РИА Новости" із посиланням на інформоване джерело.
"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств в Україні почали їхати в Росію. Про це, зокрема, свідчать труднощі при записі на прийом до консульств і посольства", — сказав він.
За словами джерела, "на тлі офіційно оголошеної рядом західних країн евакуації це наводить на думку про те, що Москва вирішила піти тим самим шляхом".
"До речі, на можливість такого сценарію натякав (глава МЗС РФ) Сергій Лавров у ході пресконференції за підсумками переговорів із Елізабет Трасс", - нагадав він.
Раніше джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що Матті Маасікас терміново залишає Київ та повертається до Брюсселя. Але ця інформація не підтвердилася.
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після удару Томагавків.
_Боже... безумное человечество выколысало очередных рейх и гитлера. Теперь уже с ЯО.
А зара слідкуйте за ватяним кодлом. Чи вони почнуть відлітати..
Зелені депутати вже встигли і самі сховатись і грошики убезпечити..
Роспомойка РИА со слов неизвестных граждан Украины об эвакуации сотрудников роспосольств...
Бред какой-то. Москалей сцаными тряпками из Украины не выгнать.
Вымирает «глубинная Россия»
Все показатели, характеризующие естественное движение населения, значительно ухудшились. Так, в 2020 году число родившихся детей уменьшилось на 38%, зато число умерших выросло на 28%.
Число родившихся оказалось меньше, чем в 2019 году, в 75 из 85 российских регионов. Позитивный тренд был зафиксирован в десяти субъектах Федерации, среди которых наилучшие показатели - в Московской области (прирост числа родившихся детей на 14,4%) и Чеченской Республике (прирост на 11,6%).
В 45 регионах зафиксировано государственными статистиками увеличение числа умерших. В оставшихся, соответственно, число умерших уменьшилось, причем опять-таки наилучшие показатели - в Курганской области (снижение на 6,9%), Алтайском крае (снижение на 6,8%) и Республике Бурятия (снижение на 9,5%). В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. При этом в 40 субъектах это превышение было значительно больше - до 2,5 раз.
В целом «рекордсменом» по естественной убыли населения оказалась расположенная неподалеку от Москвы Тульская область, где показатель составил 10,5. И лишь два субъекта продемонстрировали двузначный естественный прирост населения - Республика Ингушетия (12,2) и Чеченская Республика (14,4).
Демография на грани депопуляции
https://www.ng.ru/nauka/2021-09-07/9_8245_demography.html?print=Y Версия для печати
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По расчетам академиков, прирост смертности в РФ за год пандемии составил более 800 тысяч человек
В случаи войны, кто знает, что с ними будет.