Російські дипломати почали покидати Україну, - росЗМІ

Співробітники російської дипломатичної місії залишають Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "РИА Новости" із посиланням на інформоване джерело.

"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств в Україні почали їхати в Росію. Про це, зокрема, свідчать труднощі при записі на прийом до консульств і посольства", — сказав він.

За словами джерела, "на тлі офіційно оголошеної рядом західних країн евакуації це наводить на думку про те, що Москва вирішила піти тим самим шляхом".

"До речі, на можливість такого сценарію натякав (глава МЗС РФ) Сергій Лавров у ході пресконференції за підсумками переговорів із Елізабет Трасс", - нагадав він.

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Раніше джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що Матті Маасікас терміново залишає Київ та повертається до Брюсселя. Але ця інформація не підтвердилася.

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