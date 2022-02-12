Российские дипломаты начали покидать Украину, - росСМИ
Сотрудники российской дипломатической миссии покидают Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, свидетельствуют сложности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.
По словам источника, "на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти по тому же пути".
"Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД РФ) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Элизабет Трасс", - напомнил он.
Ранее источники Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС сообщили, что Матти Маасикас срочно покидает Киев и возвращается в Брюссель. Но эта информация не подтвердилась.
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після удару Томагавків.
_Боже... безумное человечество выколысало очередных рейх и гитлера. Теперь уже с ЯО.
А зара слідкуйте за ватяним кодлом. Чи вони почнуть відлітати..
Зелені депутати вже встигли і самі сховатись і грошики убезпечити..
Роспомойка РИА со слов неизвестных граждан Украины об эвакуации сотрудников роспосольств...
Бред какой-то. Москалей сцаными тряпками из Украины не выгнать.
Вымирает «глубинная Россия»
Все показатели, характеризующие естественное движение населения, значительно ухудшились. Так, в 2020 году число родившихся детей уменьшилось на 38%, зато число умерших выросло на 28%.
Число родившихся оказалось меньше, чем в 2019 году, в 75 из 85 российских регионов. Позитивный тренд был зафиксирован в десяти субъектах Федерации, среди которых наилучшие показатели - в Московской области (прирост числа родившихся детей на 14,4%) и Чеченской Республике (прирост на 11,6%).
В 45 регионах зафиксировано государственными статистиками увеличение числа умерших. В оставшихся, соответственно, число умерших уменьшилось, причем опять-таки наилучшие показатели - в Курганской области (снижение на 6,9%), Алтайском крае (снижение на 6,8%) и Республике Бурятия (снижение на 9,5%). В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. При этом в 40 субъектах это превышение было значительно больше - до 2,5 раз.
В целом «рекордсменом» по естественной убыли населения оказалась расположенная неподалеку от Москвы Тульская область, где показатель составил 10,5. И лишь два субъекта продемонстрировали двузначный естественный прирост населения - Республика Ингушетия (12,2) и Чеченская Республика (14,4).
Демография на грани депопуляции
https://www.ng.ru/nauka/2021-09-07/9_8245_demography.html?print=Y Версия для печати
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По расчетам академиков, прирост смертности в РФ за год пандемии составил более 800 тысяч человек
В случаи войны, кто знает, что с ними будет.