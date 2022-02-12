Российские дипломаты начали покидать Украину, - росСМИ

Сотрудники российской дипломатической миссии покидают Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, свидетельствуют сложности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.

По словам источника, "на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти по тому же пути".

"Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД РФ) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Элизабет Трасс", - напомнил он.

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Ранее источники Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС сообщили, что Матти Маасикас срочно покидает Киев и возвращается в Брюссель. Но эта информация не подтвердилась.

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