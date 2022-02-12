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Российские дипломаты начали покидать Украину, - росСМИ

Российские дипломаты начали покидать Украину, - росСМИ

Сотрудники российской дипломатической миссии покидают Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, свидетельствуют сложности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.

По словам источника, "на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти по тому же пути".

"Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД РФ) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Элизабет Трасс", - напомнил он.

Читайте также: Глава делегации ЕС в Украине Маасикас покинул Киев, - СМИ

Ранее источники Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС сообщили, что Матти Маасикас срочно покидает Киев и возвращается в Брюссель. Но эта информация не подтвердилась.

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Лавров (2290) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+72
Співчуваючих вони з собою не заберуть? А як же криси, вони їх лишають напризволяще? Прямо фашисти.
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12.02.2022 08:31
+48
_Сколько дней у мира осталось до момента когда пролог Третьей Всемирной перейдёт в кульминацию?..

_Боже... безумное человечество выколысало очередных рейх и гитлера. Теперь уже с ЯО.
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12.02.2022 08:32
+48
Козломордих треба мочити так, щоб співчуваючі і не мріяли залишатися тут.
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12.02.2022 08:38
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Співчуваючих вони з собою не заберуть? А як же криси, вони їх лишають напризволяще? Прямо фашисти.
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12.02.2022 08:31 Ответить
сочувствующих переизберем на выборах, если не поедут в ростов раньше
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12.02.2022 08:34 Ответить
Козломордих треба мочити так, щоб співчуваючі і не мріяли залишатися тут.
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12.02.2022 08:38 Ответить
Причому по всьому світі. Де б **** кацапська не знаходилась, вона повинна здохнути.
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12.02.2022 12:44 Ответить
Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ? Діти багатьох дітей зараз не вдома, хтось на З. Україні, подалі від можливої війни. Діти прекрасно займаються онлайн, це треба їхати повертатись через всю країну, наражати себе на небезпеку заразитись в поїзді вірусом? Наприклад, школа знаходитья поруч від військового літовища в Василькові, а аеродроми - це перша ціль ракет та бомб. Вже навіть російські дипломати покидають Київ. Це нагадує мені сталіна, коли його попереджували про війну, а він не вірив і в перший день німці знищили радянську непідготовлену армію. Де логіка?
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12.02.2022 09:48 Ответить
Да что за хрень ты несешь ,ботва пригожинская ,начиная от *неподготовленной совковой армии*и заканчивая руинами то ли Грозного ,то ли Сирии?
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12.02.2022 10:26 Ответить
Всё, увидел арабскую вязь
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12.02.2022 10:28 Ответить
рашик, що не влаштовує? Так, це фото з Сирії, де ваші "вагнеровці" бомбили міста, як збираються бомбити в Україні.
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12.02.2022 10:34 Ответить
Де вагнерівці розкинули мізками по доколишніх дахах і канавах
після удару Томагавків.
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12.02.2022 11:22 Ответить
они может и розкинули, но жители тоже остались в том же состоянии, что и нападающие. И от городов остался пепел.
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12.02.2022 14:56 Ответить
Підтримую-нехай все лапатні смердючі свині смердять вдома запарєбрікам.
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12.02.2022 08:32 Ответить
Три і єдині крейсери паРашки нібито знирщувачі піндосовських авіаносців забрели у Середземне море. Скількии хвилин чи секунд їм там жити.?
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12.02.2022 09:27 Ответить
назад нe пускать
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12.02.2022 09:53 Ответить
_Сколько дней у мира осталось до момента когда пролог Третьей Всемирной перейдёт в кульминацию?..

_Боже... безумное человечество выколысало очередных рейх и гитлера. Теперь уже с ЯО.
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12.02.2022 08:32 Ответить
_И за это мерзавцу обаме вручена... премия мира! Какое безумие.
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12.02.2022 08:35 Ответить
Гітлера заміни на Путіна і буде тобі щастя!
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12.02.2022 09:52 Ответить
евреи тоже так думают. . .. но они не верят что именно евреи спровоцировали "пролетарскую" революцию и только в Росии и Германии они удались. . . обе страньі в результате проиграли - создав Гитлера и Сталина в каждой из єтих стран.
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12.02.2022 10:21 Ответить
а де ті їхні єврейські революціонери ? Меморіал хотів їм пантеон поставити в Комунарці, фюрер не дав - розпустив Меморіал. Видно, нагадує йому 4 інтернаціонал Троцького
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12.02.2022 12:45 Ответить
а кто же будет, как в 41-м вручать Зе бамагу об обьявлении войны?
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12.02.2022 08:33 Ответить
Та захарова ему в инсте в коментах напишет и все. Диджитализация, мля..
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12.02.2022 08:35 Ответить
Диджитализация. СМС-кой примет.
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12.02.2022 08:37 Ответить
вот для чего отлично подойдет "Дия"
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12.02.2022 08:54 Ответить
Тю, а з якого переляку на фото табличка з Білорусі? На Повітрофлотський далеко їхати?
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12.02.2022 08:36 Ответить
А какая разница?
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12.02.2022 08:38 Ответить
Мойша, вам з глыбіні ямы і праз дзірку ў падлозе Парашы вядома лепш, чым нам, ва Украіне. Так, што, адна лычка, гатовы паспрабаваць стаць акупантамам і здохнуць разам з дзецьмі з-за Лукі і Х..ла?
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12.02.2022 09:43 Ответить
Расплылись по плинтусу мыслью. А в мыслях - заворот кишок... ЗЫ... Тихановская - проект пыни . Мавр сделал свое дело и - в кусты . А лично бацька сделал ей воздушный коридор. Выявленным лохам-цветочникам , при помощи Тихановской, ща достраивают новую буцыгарню.
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12.02.2022 13:06 Ответить
тем кто не сбежал с Украины то недалеко
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12.02.2022 09:40 Ответить
там амбасада федеративної білорусіі, бо в них же країна федерацій і білорусія одна з них
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12.02.2022 12:13 Ответить
Здається, їх мали викинути в першу ж чергу.
А зара слідкуйте за ватяним кодлом. Чи вони почнуть відлітати..
Зелені депутати вже встигли і самі сховатись і грошики убезпечити..
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12.02.2022 08:36 Ответить
головне на кордоні всі продукти забрати, особливо сало
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12.02.2022 09:58 Ответить
Упсссс,марон, так тебя *читает* практически исключительно рашистская ботва ...
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12.02.2022 10:36 Ответить
і шо все сало на підїзді до кордону зжеруть, щоб не відібрали?
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12.02.2022 10:40 Ответить
В понеділок буде видно на сесії.
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12.02.2022 20:39 Ответить
Наблюдаем за попами в Лавре. Если они начнут бежать, то тогда да.
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12.02.2022 08:39 Ответить
В Лаврі нема попів, там полковники ФСБ
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12.02.2022 08:51 Ответить
А он то же самое сказал.
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12.02.2022 09:21 Ответить
а зачем им от своих бежать?
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12.02.2022 10:43 Ответить
Чтобы от них не зажмуриться.
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12.02.2022 11:33 Ответить
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12.02.2022 08:49 Ответить
шо ти хотiв сказати?
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12.02.2022 09:54 Ответить
Надо держать зелёную плесень, а то здрыснет и ищи-свищи потом
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12.02.2022 08:51 Ответить
Турчинов знов очолить парламeнт що розбiгся. людина пeрeвiрeна.
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12.02.2022 09:55 Ответить
Та Турчинову, Ярошу, генералам опаленим боями на Донбасі пора брати всю владу в руки.
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12.02.2022 11:37 Ответить
Как и тщательно их сейчас охранять.
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12.02.2022 12:01 Ответить
да это просто праздник какой-то
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12.02.2022 08:52 Ответить
Нехай щастить.
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12.02.2022 08:54 Ответить
Навіщо відпускають обмінний фонд?
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12.02.2022 08:55 Ответить
Пусть с собой прихватит Бойко, Киву, Рабиновича и прочих сочувствующих идиотов иначе мы их тут просто расстреляем
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12.02.2022 09:02 Ответить
кума забув
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12.02.2022 09:56 Ответить
С такими сами управимся(за предательство в военное время).
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12.02.2022 12:03 Ответить
А наша "еліта"в якій локації?
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12.02.2022 09:02 Ответить
лжееліта, як і завжди, у локації брехуни та злодії
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12.02.2022 13:23 Ответить
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, свидетельствуют сложности при записи на прием в консульства и посольство"

Роспомойка РИА со слов неизвестных граждан Украины об эвакуации сотрудников роспосольств...
Бред какой-то. Москалей сцаными тряпками из Украины не выгнать.
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12.02.2022 09:08 Ответить
Мне кажется, что россия немного переиграла с запугиванием всех. Ну кто в россии бережет, жалеет своих граждан, чтобы так ими опекаться? Старый лозунг - бабы еще нарожают действителен и сейчас. Они свой самолет хотели сбить вместо малазийского боинга, а тут о сотрудниках посольства подумали. Путен решил играть до последнего, чтобы его уговаривали и пошли на уступки, потому что если влезет в войну с Украиной, расеи крышка...
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12.02.2022 09:12 Ответить
Вже не дуже і "нарождают"
Вымирает «глубинная Россия»

Все показатели, характеризующие естественное движение населения, значительно ухудшились. Так, в 2020 году число родившихся детей уменьшилось на 38%, зато число умерших выросло на 28%.

Число родившихся оказалось меньше, чем в 2019 году, в 75 из 85 российских регионов. Позитивный тренд был зафиксирован в десяти субъектах Федерации, среди которых наилучшие показатели - в Московской области (прирост числа родившихся детей на 14,4%) и Чеченской Республике (прирост на 11,6%).

В 45 регионах зафиксировано государственными статистиками увеличение числа умерших. В оставшихся, соответственно, число умерших уменьшилось, причем опять-таки наилучшие показатели - в Курганской области (снижение на 6,9%), Алтайском крае (снижение на 6,8%) и Республике Бурятия (снижение на 9,5%). В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. При этом в 40 субъектах это превышение было значительно больше - до 2,5 раз.

В целом «рекордсменом» по естественной убыли населения оказалась расположенная неподалеку от Москвы Тульская область, где показатель составил 10,5. И лишь два субъекта продемонстрировали двузначный естественный прирост населения - Республика Ингушетия (12,2) и Чеченская Республика (14,4).
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12.02.2022 10:02 Ответить
Ну нарожают меньше, это просто статистика, нам украинцам хорошо.
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12.02.2022 10:13 Ответить
07.09.2021 18:33:00
Демография на грани депопуляции

https://www.ng.ru/nauka/2021-09-07/9_8245_demography.html?print=Y Версия для печати

https://www.ng.ru/discuss/?ID=719325&TYPE=articles Обсудить на форуме

По расчетам академиков, прирост смертности в РФ за год пандемии составил более 800 тысяч человек
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12.02.2022 10:16 Ответить
Ну и что что смертности - но прирост же!
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12.02.2022 10:50 Ответить
отрицательный рост, *****
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12.02.2022 14:48 Ответить
Вы думаете лаптеунтия не устоит перед светлой и неопознанной третьей силой добра?
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12.02.2022 12:06 Ответить
Думаю , что **** хочет рашу забрать с собой в гроб - он придёт в ад со своей страной 😀😀
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12.02.2022 12:41 Ответить
Как в индийском фильме Приключения Али-бабы и 40 разбойников, какдух пещеры когда Али-баба умирал, то сказал, "Али-баба я ухожу с тобой".
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12.02.2022 19:57 Ответить
А я бы заварил решётки вокруг посольства и никого не выпускал, да ещё бетоном залить, чтобы в муках здохли.
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12.02.2022 09:12 Ответить
Прекрасно! Плиз, со всеми манатками и с концами! И чтоб в следующий мой приезд во Львов на воротах вашего гадюшника висело объявление «Продаётся». Дебилы, .лять
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12.02.2022 09:17 Ответить
щоб висiло "клуб украiнськоi культури". Льввяни вжe мають досвiд з русским культурним цeнтром.
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12.02.2022 09:59 Ответить
це й будинок не продається, бо він є власністю ОСББ.Це так "малчик" Андрійко Садовий для них організував
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12.02.2022 10:18 Ответить
Это они боятся, что на нас нападет Польша или Венгрия!
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12.02.2022 09:23 Ответить
не, они боятся, что на Украину нападёт Украина!
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12.02.2022 09:37 Ответить
а вони самe так на чат-рулeтцi кажуть "ви озброюютeсь значить зiбралися на святу парашку нападать"
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12.02.2022 10:00 Ответить
Ну значит война так война.почему не эвакуируют стратегические заводы,склады,документацию...
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12.02.2022 09:25 Ответить
Данiлов сказав "нeмає потрeби". мабуть всe вжe чeрeз дiю на москву пeрeдали.
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12.02.2022 10:02 Ответить
нєх.... щастить!!
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12.02.2022 09:45 Ответить
Пусть заберут шуфрича, киву, медведчука, рабиновича, бойко и т.д.
В случаи войны, кто знает, что с ними будет.
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12.02.2022 09:52 Ответить
Есть такая кацапская пословица "там хорошо, где нас нет", и она очень правильная, вот где нету кацапов, там очень хорошо.
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12.02.2022 09:56 Ответить
Рушничком дорога і не повертайтесь парашні!
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12.02.2022 09:57 Ответить
Вот гопник плешивый разошёлся - страху нагоняет аж жуть! Этих кацапских дипломатов наза в Украину больше не пускайте. Пусть они в мацкве повыздыхают
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12.02.2022 10:04 Ответить
Дай ,Боже,що б звалили росдиверсанти,покидьки з Білорусі,фсбешники відкрити і законсервовані,щури-запроданці (невеликої ціни і швидкоскрепи)!!!!!
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12.02.2022 10:29 Ответить
Орда монгольська, когда ты уже нажрешься...
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12.02.2022 10:33 Ответить
Бей кацапов, спасай Украину!
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12.02.2022 11:02 Ответить
Шо значит покидают? Стреноживать, и садить в качестве живого щита на объекты, которые наиболее вероятно будут атакованы кацапней и показывать это по всем ТВ-каналам!
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12.02.2022 11:11 Ответить
Российские диплододоки. Так вернее.
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12.02.2022 11:23 Ответить
Диплодоки.
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12.02.2022 18:19 Ответить
ПРЯМО КАК ОПОРОЖНЕНИЕ !)
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13.02.2022 00:40 Ответить
 
 