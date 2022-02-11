Посольства 7 країн закликали своїх громадян "чим скоріше" покинути Україну

Посольства Великої Британії, Данії, Латвії, Ізраїлю, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" покинути Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднили посольства Данії, сайт МЗС Японії, сайт МЗС Великої Британії, південнокорейське видання Korea Herald, МЗС Латвії, Reuters з посиланням на рішення МЗС Норвегії, ізраїльське видання Times of Israel

Також на сайтах представництв або міністерств цих країн з'явилися інструкції залишити Україну якомога швидше, бажано в проміжку найближчих двох діб. А також радять громадянам не подорожувати в Україну, через те, що консульські послуги будуть суттєво обмежені.

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