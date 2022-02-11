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Посольства 7 країн закликали своїх громадян "чим скоріше" покинути Україну

Посольства Великої Британії, Данії, Латвії, Ізраїлю, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" покинути Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднили посольства Данії, сайт МЗС Японії, сайт МЗС Великої Британії, південнокорейське видання Korea Herald, МЗС Латвії, Reuters з посиланням на рішення МЗС Норвегії, ізраїльське видання Times of Israel

Також на сайтах представництв або міністерств цих країн з'явилися інструкції залишити Україну якомога швидше, бажано в проміжку найближчих двох діб. А також радять громадянам не подорожувати в Україну, через те, що консульські послуги будуть суттєво обмежені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди закликають своїх громадян виїхати з України та відкривають центр допомоги у Львові, - посол

Автор: 

посольство (942) евакуація (2304) дипломати (565)


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Топ коментарі
+18
А у нас зеленая пошесть все рассказывает про ***** и бабло на дорогах продолжает пилить как не в чем не бывало. Вместо заниматься вплотную армией и обороной страны.
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11.02.2022 22:26
+10
А как же шашлики и инвестиции?
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11.02.2022 22:25
+10
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11.02.2022 23:20
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Чудово... Усі біжать у Львів.
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11.02.2022 22:24 Відповісти
вже ходять вулицями
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11.02.2022 22:32 Відповісти
сколько их вьехало в Украину-то? какую неделю требуют уехать, а всё никак - людей - не протолкнуться
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11.02.2022 22:47 Відповісти
Американцев - до 30 тысяч. Остальных - хз.
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12.02.2022 00:22 Відповісти
А как же шашлики и инвестиции?
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11.02.2022 22:25 Відповісти
А у нас зеленая пошесть все рассказывает про ***** и бабло на дорогах продолжает пилить как не в чем не бывало. Вместо заниматься вплотную армией и обороной страны.
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11.02.2022 22:26 Відповісти
Янєлох - Лох..... або зрадник.
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12.02.2022 12:24 Відповісти
Хреново((
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11.02.2022 22:28 Відповісти
хреново, бо земля замерзла, проблемно буде прикопувати, а нам кирки гнусявий не роздав
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11.02.2022 22:34 Відповісти
А нах вам два раби , не гоже пану самому для москалів ями копати 🙂
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11.02.2022 23:03 Відповісти
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11.02.2022 23:20 Відповісти
Запад нам помогает и будет помогать только в случае если мы сами в большинстве своем будем оказывать сопротивление кровавым кремлёвским мародерам. Всё зависит от нас.
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11.02.2022 23:38 Відповісти
Я слідкую за заявами і діями польського посольства . Вони - нормальні , не панікери , не мародерять на падінні біржових індексів і не гоняться за сенсаціями. Ну і голова на плечах у поляків є , на відміну від посольств звичайних країн в Україні
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11.02.2022 23:58 Відповісти
Украина не захочет - не переводи стрелки. Это не Украина, а РФия стянула войска, перегнала все десантные корабли в Черное море и тд.
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12.02.2022 00:23 Відповісти
"дигродант" ..да походу ты дыбил!
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12.02.2022 00:41 Відповісти
ни хэра ты не понимаешь! ..достаточно двух процентов бойцов что бы даже у тебя ник поменялся на сифон112
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12.02.2022 00:39 Відповісти
Граждан Израиля из Украины не выпускать. Израиль говорит что все хорошо
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12.02.2022 00:47 Відповісти
serafon112 - по делу что то хрюкнешь? ..или только гауно на вентилятор
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12.02.2022 00:52 Відповісти
Друзья познаются в беде! (с) Народ
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12.02.2022 09:30 Відповісти
все для того чтоб обрушить экономику Украины.
сидят же казли в центре Киева.
какого хрена бояться???
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12.02.2022 10:02 Відповісти
всі на низький старт
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12.02.2022 19:31 Відповісти
 
 