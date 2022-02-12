Россия изменила границы перекрытия Черного и Азовского морей, – журналист Клименко. КАРТА
Журналист Андрей Клименко обнародовал информацию о новых зонах в Черном и Азовском морях, которые будут перекрыты в связи с военными учениями ВМС РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Клименко отметил: "Это обновленная информация о действующих перекрытиях районов Черного и Азовского морей по сей день... Внимательно посмотрите на легенду карты.
Филетовым цветом обозначен новый (!) перекрытый 11.02.2022 сроком в месяц крупный морской район, начинающийся с захваченных в 2014 морских газовых месторождений к западу от Крыма и заканчивающийся вблизи Керченского полуострова. Это перекрытие уже действует с 11.02.2022 и будет действовать до 11.03.2022. Там уже проводятся учения ВМФ РФ (о них в конце).
Заметим, что Госгидрография Украины, которая была вынуждена по международным правилам распространить это предупреждение, добавила к нему беспрецедентный текст (рус): "В связи с боевыми учениями Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины против её воли, при плавании в районе ограниченном (координати)… судоводителям соблюдать предельную осторожность.).
Сегодняшние учения ВМФ РФ проводятся с интересной целью:
Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской деятельности от возможных военных угроз условного противника.
Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей, а также корабли противоминной обороны..."
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когда вы прозреете?
премьер - шапкокрад
глава мида - Константин Грищенко
...от i все.
Кітайца кусать хочет.... 😏
а кацабы пусть удавятся в том Крыму...
та все дивуватись чому ж-то по ньому вода не протікає???
Згідно з повідомленнями іноземної преси, у російської еліти залишилося 24-48 годин, щоб урочисто поховати путіна в мавзолеї.
Коли цей час спливе, їх прикопають разом із ним десь у канаві.
А ми спокійно чистимо зброю, готуємося до повернення Криму, Кубані, Воронежа та Ростова.
Цей старовинний край- частину Сіверщини анексували так само як і Крим тільки 100 років тому- вибили сірожупанну дивізію УНР, влаштували "референдум на багнетах", і влаштували геноцид українців...
Т.е., согласно норм международного морского права, РФ имеет право так делать?
Тогда скажи мне: Если РФ нарушает нормы международного морского права, то какие санкции предусмотрены за такое нарушение?
Во всех УК всех стран мира, четко прописаны механизмы: Если какой-нибудь гопник буянит, вызывается полиция, ложат гопника мордой в асфальт (возможно наручники), т.е. этим самым прекратив противоправные действия, а дальше, в зависимости от тяжести: или тюрьма, или условка, или штраф по административке.
Т.е. всё четко и понятно.
А в международном морском праве как?
Зы: ключевое - "оккупирован"
Загнали под лавку - забейся и обтекай молча.
чи ти не чув за нього???
Это история, но там по факту еще хуже для сегодняшнего правящего режима московии .
С уходом Украины к власти там приходят тюрки и кавказские народы и меняется доминирующая религия !! Но и это только пол беды, т.к. гос-во не выдержит смены религии и нравов-обрядов и развал ( как ссср при уходе ком. идеологии) обеспечен на все 120%. (с) Аминь
Или бурятьІ, калмьІки, татарьІ, чуваши, чеченцьІ и иже с ними теперь станут славянами?
Записывает очередной тупой видосик?
Играет хреном на рояле?
Отдыхает в Буковеле?
Вова, поменяй памперс и выйди к народу, пока народ к тебе не пришел.