РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9881 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
41 521 66

Россия изменила границы перекрытия Черного и Азовского морей, – журналист Клименко. КАРТА

Журналист Андрей Клименко обнародовал информацию о новых зонах в Черном и Азовском морях, которые будут перекрыты в связи с военными учениями ВМС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Клименко отметил: "Это обновленная информация о действующих перекрытиях районов Черного и Азовского морей по сей день... Внимательно посмотрите на легенду карты.

Филетовым цветом обозначен новый (!) перекрытый 11.02.2022 сроком в месяц крупный морской район, начинающийся с захваченных в 2014 морских газовых месторождений к западу от Крыма и заканчивающийся вблизи Керченского полуострова. Это перекрытие уже действует с 11.02.2022 и будет действовать до 11.03.2022. Там уже проводятся учения ВМФ РФ (о них в конце).

Россия изменила границы перекрытия Черного и Азовского морей, – журналист Клименко 01

Заметим, что Госгидрография Украины, которая была вынуждена по международным правилам распространить это предупреждение, добавила к нему беспрецедентный текст (рус): "В связи с боевыми учениями Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины против её воли, при плавании в районе ограниченном (координати)… судоводителям соблюдать предельную осторожность.).

Сегодняшние учения ВМФ РФ проводятся с интересной целью:

Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской деятельности от возможных военных угроз условного противника.

Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей, а также корабли противоминной обороны..."

Азовское море (1603) ВМФ РФ (180) военные учения (3457) Черное море (1472) Клименко Андрей журналист (60)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показать весь комментарий
12.02.2022 14:26
+26
Volodymyr ·16 ч

Згідно з повідомленнями іноземної преси, у російської еліти залишилося 24-48 годин, щоб урочисто поховати путіна в мавзолеї.

Коли цей час спливе, їх прикопають разом із ним десь у канаві.

А ми спокійно чистимо зброю, готуємося до повернення Криму, Кубані, Воронежа та Ростова.

показать весь комментарий
12.02.2022 14:33
+25
Нормально так...А казали блазню - не віддавай Азов.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.02.2022 14:23 Ответить
Нормально так...А казали блазню - не віддавай Азов.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:24 Ответить
Ти нашу мову довго вчив? "Паляниця" вже виходить?
показать весь комментарий
12.02.2022 14:36 Ответить
Твій Путін *****
показать весь комментарий
12.02.2022 14:37 Ответить
роман трипєрюк. Скрєпно.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:42 Ответить
Супер понти.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:00 Ответить
Азов отдали давно , подписав соответствующий договор с РФ о статусе "совместного использования внутреннего моря". Кто тогда возглавлял МИД Украиньі , напомните !
показать весь комментарий
12.02.2022 15:03 Ответить
Якби Україна одразу ж після вторгнення Росії на Донбас відмовилася від договору з Московією щодо Азовського моря. Азовське море перетворилося б на нейтральні води, яким можна плавати навіть військовим кораблям багатьох країн. Не знаю чому цього не зробили за Порошенка. Він же юрист-міжнародник?
показать весь комментарий
12.02.2022 15:08 Ответить
Из договора можно вьійти , но єто не несет последствий для второй стороньі , если она не хочет вьіходить из договора.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:36 Ответить
є таке поняття як визнання договору недійсним . тоді правових прав і обовязків намає для жодної з сторін
показать весь комментарий
12.02.2022 16:13 Ответить
Согласно этого договора, парашия признает Крым за Украиной.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:55 Ответить
Скажи спасибо соевому потроху. он с ****** дружбаны же.
когда вы прозреете?
показать весь комментарий
12.02.2022 17:59 Ответить
І хто ? А ну вгадай з першого разу ?
показать весь комментарий
12.02.2022 15:14 Ответить
президент - Кучма
премьер - шапкокрад
глава мида - Константин Грищенко
показать весь комментарий
12.02.2022 15:33 Ответить
Та міністр фінансів Порошенко.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:14 Ответить
От Зе это вообще никак не зависело, Украине негде достать флот равный РФовскому...потеря Азова было делом времени и Порох просто его оттягивал...
показать весь комментарий
12.02.2022 16:00 Ответить
Для контролю над морем (Азовом) не потрiбен флот. Потрибнi протикорабельнi ракетнi комплекс на узбережжi. Цiна питання у рази нижча, ефективнiсть - вища.
...от i все.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:27 Ответить
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показать весь комментарий
12.02.2022 14:26 Ответить
Открыли пролив к портам для турков, чтобы пшеницу вывозили?
показать весь комментарий
12.02.2022 14:28 Ответить
Юрій Швець каже що Сі дав втик Ху 😁 за бєсчинства біля України, яка є одним із найважливіших експортерів збіжжя в Піднебесна

Кітайца кусать хочет.... 😏
показать весь комментарий
12.02.2022 15:06 Ответить
Кордони перекриття заважать свободному пароплавству, іноземних судов до поворотного кола розгалуження рекомендованих курсів навпроти порту Чорноморськ. Судна під різними прапорами до цього місця повинні проходити територіальними водами України і навіть Румунії. Це не є звичайною практикою плавання.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:31 Ответить
опять смотрю на карту и думаю и когда мы пророем канал Черное море-Азовское море.....
а кацабы пусть удавятся в том Крыму...
показать весь комментарий
12.02.2022 14:33 Ответить
Ты на карту смотрел? Если козломордые отрежут от Черного моря на**** твой канал кому будет нужен? Кроме того кацапы могут и Мариуполь с Бердянском захватить. Тогда про Азовское море тоже можно забыть
показать весь комментарий
12.02.2022 14:48 Ответить
не тыкай мне .... на карту смотрел и кацапы нас от Черного моря не отрежут..... а вот полуостров Крым давно пора сделать ОСТРОВОМ ТОГДА ВСЕ СРАЗУ ОТПАДЕТ ВСЕ ЭТИ ПЕРЕКРЫТИЯ вопрос воды в Крым станет проблемой исключительно Рашки.... КАНАЛ ЭТО НАШ ПО НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОХОД из ЧЕРНОГО МОРЯ В АЗОВСКОЕ В НАШИ ПОРТЫ И ГРУЗОПОТОКИ.. а Путин Рашка пусть со своим мостом трусится как придурки минирует охраняют с воды неба земли нам то что.... все там охраняет.....а класть голову за Крым нефиг как и за ОРЛДО естественная убыль и гибель придет через 5-10-30-50-70 лет но прийдет.. а ложить свои жизни за кусок земли за предадтелей потом их надо всех убивать расстреливать и казнить...так как оставлять в живых тварей ОРЛДО и Крыма нельзя-- иначе это все будет вечным... иногда ЛУЧШЕ РАЗРУШИТЬ ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ
показать весь комментарий
12.02.2022 14:55 Ответить
Строят канал! В некоторых кругах мона и по сапатке отхватить!
показать весь комментарий
12.02.2022 14:52 Ответить
і поверх цього прекопського судоходного каналу північнокримський з дніпра прокласти аркою,
та все дивуватись чому ж-то по ньому вода не протікає???
показать весь комментарий
12.02.2022 14:57 Ответить
.. а где гарантии, что после того, как вы пророете канал, его не отберут кацапы?? Пока ******* и недогетьман имитируют схватку, а большинство безмолвствует - делать в что либо в Украине бессмысленно
показать весь комментарий
12.02.2022 16:49 Ответить
пока без канала у нас забрали то что дал Бог моря Азовское особенно а канал захватить как вы говорите так то УЖЕ АГРЕССИЯ ВОЙНА.. я о ситуации сегодня БЕЗ КАНАЛА И СИТУАЦИИ ТАКОЙ ЖЕ НО С КАНАЛОМ.. поверьте мне Путин и Рашка кипятком в Космос изойдут им ТАКОЕ НЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ А ЧТОБЫ КАЦАПЫ НЕ ЗАБПРАЛИ то каналу обязано быть предоставлено право Эгиды ООН и передано в совместное управление НАТО и Евросоюзу льготные лоцманские сборы для военных кораблей НАТО проход и вовсе даром я бы в Азовском море и Черном для НАТО выделил бы площадку для их БАЗЫ заправку судов топливо вода.. отдых небольшой ремонт профилактику смену экипажа и не брал бы с них денег даже.... не будущим в НАТО Украине такой вариант был бы куда лучше сегодняшней ситуации мир меняется причем скоротечно а политики живут догмами 100 летней установки Ялты 1944 года и Потсдама 1945 года
показать весь комментарий
12.02.2022 17:05 Ответить
Volodymyr ·16 ч

Згідно з повідомленнями іноземної преси, у російської еліти залишилося 24-48 годин, щоб урочисто поховати путіна в мавзолеї.

Коли цей час спливе, їх прикопають разом із ним десь у канаві.

А ми спокійно чистимо зброю, готуємося до повернення Криму, Кубані, Воронежа та Ростова.

показать весь комментарий
12.02.2022 14:33 Ответить
Першою після Криму і Донбасу треба повернути Стародубщину!
Цей старовинний край- частину Сіверщини анексували так само як і Крим тільки 100 років тому- вибили сірожупанну дивізію УНР, влаштували "референдум на багнетах", і влаштували геноцид українців...
показать весь комментарий
14.02.2022 12:27 Ответить
Українці... Вже зараз воюйте проти росії. https://youtu.be/OJnjy0KhcBk
показать весь комментарий
12.02.2022 14:35 Ответить
Я, простите, вот этого не очень понял: " ...в исключительной морской экономической зоне Украины против её воли..."
Т.е., согласно норм международного морского права, РФ имеет право так делать?
показать весь комментарий
12.02.2022 14:35 Ответить
Нет конечно. Это оккупированная территория если ты не в курсе
показать весь комментарий
12.02.2022 14:40 Ответить
Ну, давай предположим, что ты - специалист по международному морскому праву (если ты так уверенно заявляешь, что "не имеет права")
Тогда скажи мне: Если РФ нарушает нормы международного морского права, то какие санкции предусмотрены за такое нарушение?

Во всех УК всех стран мира, четко прописаны механизмы: Если какой-нибудь гопник буянит, вызывается полиция, ложат гопника мордой в асфальт (возможно наручники), т.е. этим самым прекратив противоправные действия, а дальше, в зависимости от тяжести: или тюрьма, или условка, или штраф по административке.
Т.е. всё четко и понятно.
А в международном морском праве как?
показать весь комментарий
12.02.2022 15:00 Ответить
Ты или поц или рузке троль. Скорее всего 2 в 1.
Зы: ключевое - "оккупирован"
показать весь комментарий
12.02.2022 15:06 Ответить
Ругаться матом (тем более посылать собеседника) - это не украинское. Это "мокшанское". Палишься.
Загнали под лавку - забейся и обтекай молча.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:27 Ответить
Не хочется кормить тебя тупого троля. Но все же не удержусь - моша иди *****
показать весь комментарий
12.02.2022 15:34 Ответить
вона й місток побудувала в порушення права, правил і вимог...
чи ти не чув за нього???
показать весь комментарий
12.02.2022 14:59 Ответить
Економічні води це не територіальні води. Територіальні води 12 миль. А єкономічні води 50 миль бувають 100 миль. У економічних водах дозволяється проводити навчання інших країн, але заборонено рибальство.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:02 Ответить
Товарищ Сухов , про 200-мильную зону вам в школе не говорили ? А откуда 50 и 100 миль , из Википедии RU ? 😀
показать весь комментарий
12.02.2022 15:07 Ответить
Бот владимирт т и владимир сухов с разных акков пишет. Тупой мокшанский бот забыл перелогиниться. Не корми троля
показать весь комментарий
12.02.2022 15:16 Ответить
200 мильна особлива єкономічна зона залишається формальністю для тих морів, де ширина моря менше 200 миль, такі як Чорне море та Балтійське море. Тому в Каспійському їх поділили зірочкою від середньозваженого центру (карти) Каспійського моря до кордонів країн. Ходити морями я почав 1966 р на навчально-вірусному судні "Товариш" тоді економічних зон взагалі не било. Першою встановила 100-мильну зону Ісландія, через що почалися "селедкові війни".
показать весь комментарий
12.02.2022 16:08 Ответить
Спасибо. Я это знаю. И знаю, что вы в адеквате. Мне интересно аргументы "урапатриотов" послушать.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:09 Ответить
Це захват /з подальшою окупацією?/ наших територіальних морських вод. Мошква підкралась до Одеси й Чорноморська.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:19 Ответить
Путін думає що українці побіжуть як біженці, а українці візьмуть вила, сокири, рушниці й мільйонами підуть вбивати російських окупантів. Ось це буде для кремлівського щура найбільшим ударом бо він думає що на нього тут хтось чекає!
показать весь комментарий
12.02.2022 15:00 Ответить
Без Украины россия практически теряет субъектность. Перестает существовать главный имперский постулат о "славянском государстве" и россия предстает перед миром в своем истинном обличии - последнего форпоста Орды, прятавшейся сотни лет за маской "славянства". Без Киева московия - это Улус.
Это история, но там по факту еще хуже для сегодняшнего правящего режима московии .
С уходом Украины к власти там приходят тюрки и кавказские народы и меняется доминирующая религия !! Но и это только пол беды, т.к. гос-во не выдержит смены религии и нравов-обрядов и развал ( как ссср при уходе ком. идеологии) обеспечен на все 120%. (с) Аминь
показать весь комментарий
12.02.2022 15:05 Ответить
На предмет славянского государства, меня интересует, что россия собирается отказаться от двадцати субьектов федерации, которьІе не есть славянскими?
Или бурятьІ, калмьІки, татарьІ, чуваши, чеченцьІ и иже с ними теперь станут славянами?
показать весь комментарий
12.02.2022 15:36 Ответить
РФія йде шляхом минулим, тому приречена. Затягла в свій безглуздий розвал Білорусь і воює з Україною, щоб і її затягнути. Рашисти хочуть підтоптати і погнати всіх українців / і старих, підлітків, інвалідів.../ попереду на війни проти ЄС і інших. Нам треба протриматись! Бажано зразу взяти ініціативу, дати ворогу в зуби, погнати назад і подалі!
показать весь комментарий
12.02.2022 16:02 Ответить
По карте видно , что нужно уничтожить союзными войсками Украины, весь флот российский в Чёрном и Азовском морей, а также Керченский мост
показать весь комментарий
12.02.2022 15:23 Ответить
Еще раз. Россияне - НЕ славяне и никргда ими не были. Залешанский край вначале населяли дикие угро-финские племена, которые затем были цивилизованы Золотой Ордой в ходе нашествия татаро-монголов. Ситуация не поменлась и по сей день.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:50 Ответить
Та ні, слов'яни. І мова в них слов'янська. Ядро етногенезу - кривичі, в'ятичі, радимичі. Угро-фінські племена слов'янізував якраз Київ. Золота Орда причинилася до їхнього державотворення.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:00 Ответить
Кривичі, радимичі, мордва і інші народності Росії-Московії мали різні свої мови /угро- фінська основа/ і не мали слов'янської мови, яку привнесла Київська Русь і Річ Посполита.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:20 Ответить
Хорошо известен и подтверждён факт, что Александр Невский был вначаое заложником, а затем усынрвлен хлнои Батыем и первая московская церьков появилась именно в Караван-сарае, столице Орды. До 1252 года Москва упоминается только один раз - в дважды переписанной Повести Временных Лет.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:58 Ответить
потопити накуй з суші їхні шлюбки
показать весь комментарий
12.02.2022 15:54 Ответить
раша ведет себя как обыкновенный бандит или морской пират.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:56 Ответить
Ті нафтові вішки, які захопила рашка в Чорному морі, були не лише в економічній зоні, а й у територіальних водах України.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:13 Ответить
А ближе к Турции обосрались перенести?
показать весь комментарий
12.02.2022 17:40 Ответить
Дякуємо авторам Харківських угод які зараз на службі у ЗЕ.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:19 Ответить
А говнокандующий, что делает????

Записывает очередной тупой видосик?
Играет хреном на рояле?
Отдыхает в Буковеле?

Вова, поменяй памперс и выйди к народу, пока народ к тебе не пришел.
показать весь комментарий
13.02.2022 10:39 Ответить
 
 