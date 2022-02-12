Россия изменила границы перекрытия Черного и Азовского морей, – журналист Клименко. КАРТА

Журналист Андрей Клименко обнародовал информацию о новых зонах в Черном и Азовском морях, которые будут перекрыты в связи с военными учениями ВМС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Клименко отметил: "Это обновленная информация о действующих перекрытиях районов Черного и Азовского морей по сей день... Внимательно посмотрите на легенду карты.

Филетовым цветом обозначен новый (!) перекрытый 11.02.2022 сроком в месяц крупный морской район, начинающийся с захваченных в 2014 морских газовых месторождений к западу от Крыма и заканчивающийся вблизи Керченского полуострова. Это перекрытие уже действует с 11.02.2022 и будет действовать до 11.03.2022. Там уже проводятся учения ВМФ РФ (о них в конце).

Заметим, что Госгидрография Украины, которая была вынуждена по международным правилам распространить это предупреждение, добавила к нему беспрецедентный текст (рус): "В связи с боевыми учениями Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины против её воли, при плавании в районе ограниченном (координати)… судоводителям соблюдать предельную осторожность.).

Сегодняшние учения ВМФ РФ проводятся с интересной целью:

Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской деятельности от возможных военных угроз условного противника.

Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей, а также корабли противоминной обороны..."