Дипломатические представительства стран ЕС в Киеве продолжают работать, - Боррель
Посольства и консульства стран Евросоюза будут продолжать оказывать помощь своим гражданам и взаимодействовать с органами власти Украины.
Об этом идет речь в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех 27 стран-членов Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС и его страны-члены координируют действия, учитывая текущие угрозы Украине. Наши дипломатические миссии не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают деятельность для поддержки граждан ЕС и координации с властями Украины. Штатное присутствие и советы относительно путешествий для граждан ЕС уточняются, если необходимо, учитывая обстоятельства по безопасности", - говорится в заявлении.
"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, и дипломатическим усилиям для деэскалации напряжения. Мы напоминаем, что какая-либо дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь массивные ответные последствия и высокую цену", - добавил Боррель.
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Дякую.
Им интереснее глянуть как ***** отъехало.
В пятницу, когда Байден предупреждал о "вторжении Путина",Зе, Ермак и Данилов пропили 11 000 грн
По информации , после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов ужинали в элитном гольф-клубе "Superior Golf & Spa Resort", где и остались ночевать.
"Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30. 35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале. Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили", - рассказал источник об отдыхе высокопоставленных гостей. Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.
В распоряжении оказалось фото "алкогольного" чека вечеринки президента и команды из ресторана "Albatross", который находится на территории клуба. Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.
К примеру, в "Albatross" готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба 650 гривен.
Элита страны распивала "Prosecco Treviso Miol Bartolomioi", "Chateau Citran" и "Chateau de Sancerre". В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен. Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.
Правда вечеринка продлилась недолго.
"Ужинать сели где-то в 19:00, а в 21:00 по номерам ушли. Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали".
Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.