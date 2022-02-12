Дипломатические представительства стран ЕС в Киеве продолжают работать, - Боррель

Посольства и консульства стран Евросоюза будут продолжать оказывать помощь своим гражданам и взаимодействовать с органами власти Украины.

Об этом идет речь в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех 27 стран-членов Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС и его страны-члены координируют действия, учитывая текущие угрозы Украине. Наши дипломатические миссии не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают деятельность для поддержки граждан ЕС и координации с властями Украины. Штатное присутствие и советы относительно путешествий для граждан ЕС уточняются, если необходимо, учитывая обстоятельства по безопасности", - говорится в заявлении.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, и дипломатическим усилиям для деэскалации напряжения. Мы напоминаем, что какая-либо дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь массивные ответные последствия и высокую цену", - добавил Боррель.

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