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Новости Война
2 022 10

Дипломатические представительства стран ЕС в Киеве продолжают работать, - Боррель

Дипломатические представительства стран ЕС в Киеве продолжают работать, - Боррель

Посольства и консульства стран Евросоюза будут продолжать оказывать помощь своим гражданам и взаимодействовать с органами власти Украины.

Об этом идет речь в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех 27 стран-членов Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС и его страны-члены координируют действия, учитывая текущие угрозы Украине. Наши дипломатические миссии не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают деятельность для поддержки граждан ЕС и координации с властями Украины. Штатное присутствие и советы относительно путешествий для граждан ЕС уточняются, если необходимо, учитывая обстоятельства по безопасности", - говорится в заявлении.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, и дипломатическим усилиям для деэскалации напряжения. Мы напоминаем, что какая-либо дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь массивные ответные последствия и высокую цену", - добавил Боррель.

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Автор: 

консульство (469) посольство (1079) Евросоюз (17061) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
В Кремле заерзали: США взяли "одичалых" в плотное кольцо разведки и продолжают прокачивать ВСУ

https://www.youtube.com/watch?v=Ep-bUn7YBHY
Дякую.
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12.02.2022 21:07
+1
За останні 3 доби вони вже 8 разів евакуйовувались і повертались 🤣
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12.02.2022 21:06
+1
Привичка...
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12.02.2022 21:17
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За останні 3 доби вони вже 8 разів евакуйовувались і повертались 🤣
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12.02.2022 21:06 Ответить
Привичка...
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12.02.2022 21:17 Ответить
Знаєте. коли дійсно запахне смаленим? Коли десятки надбюджетних літаків сенаторів США разом з їхніми помічниками роззосередяться по всіх наявних аєродромах України.є
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12.02.2022 21:20 Ответить
Зевова теж евакуйовував своїх у Ростов 8 раз?
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12.02.2022 21:47 Ответить
В Кремле заерзали: США взяли "одичалых" в плотное кольцо разведки и продолжают прокачивать ВСУ

https://www.youtube.com/watch?v=Ep-bUn7YBHY
Дякую.
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12.02.2022 21:07 Ответить
керікерукфукерре
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12.02.2022 21:08 Ответить
Скоро Масленица, блины, куда дипломатам отъезжать ?
Им интереснее глянуть как ***** отъехало.
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12.02.2022 21:19 Ответить
///
В пятницу, когда Байден предупреждал о "вторжении Путина",Зе, Ермак и Данилов пропили 11 000 грн
По информации , после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов ужинали в элитном гольф-клубе "Superior Golf & Spa Resort", где и остались ночевать.
"Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30. 35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале. Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили", - рассказал источник об отдыхе высокопоставленных гостей. Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.
В распоряжении оказалось фото "алкогольного" чека вечеринки президента и команды из ресторана "Albatross", который находится на территории клуба. Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.
К примеру, в "Albatross" готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба 650 гривен.
Элита страны распивала "Prosecco Treviso Miol Bartolomioi", "Chateau Citran" и "Chateau de Sancerre". В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен. Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.
Правда вечеринка продлилась недолго.
"Ужинать сели где-то в 19:00, а в 21:00 по номерам ушли. Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали".
Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.
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12.02.2022 21:39 Ответить
Бенкет під час чуми.А так як євреям то невластиво то одне з двох - або чуми нема,або для них то не бенкет.
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13.02.2022 12:16 Ответить
 
 