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Новини Війна
2 022 10

Дипломатичні представництва країн ЄС в Києві продовжують працювати, - Боррель

Дипломатичні представництва країн ЄС в Києві продовжують працювати, - Боррель

Посольства та консульства країн Євросоюзу продовжуватимуть надавати допомогу своїм громадянам та взаємодіяти з органами влади України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС та його країни-члени координують дії з огляду на поточні загрози Україні. Наші дипломатичні місії не закриваються. Вони залишаються у Києві та продовжують діяльність для підтримки громадян ЄС та координації з владою України. Штатна присутність та поради щодо подорожей для громадян ЄС уточняються, якщо необхідно, враховуючи обставини з безпеки", - йдеться у заяві.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, та дипломатичним зусиллям для деескалації напруги. Ми нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну у відповідь", - додав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили поточну безпекову ситуацію, - Кулеба провів розмову з Боррелем

Автор: 

консульство (308) посольство (942) Євросоюз (13315) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
В Кремле заерзали: США взяли "одичалых" в плотное кольцо разведки и продолжают прокачивать ВСУ

https://www.youtube.com/watch?v=Ep-bUn7YBHY
Дякую.
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12.02.2022 21:07
+1
За останні 3 доби вони вже 8 разів евакуйовувались і повертались 🤣
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12.02.2022 21:06
+1
Привичка...
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12.02.2022 21:17
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За останні 3 доби вони вже 8 разів евакуйовувались і повертались 🤣
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12.02.2022 21:06 Відповісти
Привичка...
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12.02.2022 21:17 Відповісти
Знаєте. коли дійсно запахне смаленим? Коли десятки надбюджетних літаків сенаторів США разом з їхніми помічниками роззосередяться по всіх наявних аєродромах України.є
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12.02.2022 21:20 Відповісти
Зевова теж евакуйовував своїх у Ростов 8 раз?
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12.02.2022 21:47 Відповісти
В Кремле заерзали: США взяли "одичалых" в плотное кольцо разведки и продолжают прокачивать ВСУ

https://www.youtube.com/watch?v=Ep-bUn7YBHY
Дякую.
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12.02.2022 21:07 Відповісти
керікерукфукерре
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12.02.2022 21:08 Відповісти
Скоро Масленица, блины, куда дипломатам отъезжать ?
Им интереснее глянуть как ***** отъехало.
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12.02.2022 21:19 Відповісти
///
В пятницу, когда Байден предупреждал о "вторжении Путина",Зе, Ермак и Данилов пропили 11 000 грн
По информации , после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов ужинали в элитном гольф-клубе "Superior Golf & Spa Resort", где и остались ночевать.
"Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30. 35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале. Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили", - рассказал источник об отдыхе высокопоставленных гостей. Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.
В распоряжении оказалось фото "алкогольного" чека вечеринки президента и команды из ресторана "Albatross", который находится на территории клуба. Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.
К примеру, в "Albatross" готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба 650 гривен.
Элита страны распивала "Prosecco Treviso Miol Bartolomioi", "Chateau Citran" и "Chateau de Sancerre". В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен. Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.
Правда вечеринка продлилась недолго.
"Ужинать сели где-то в 19:00, а в 21:00 по номерам ушли. Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали".
Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.
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12.02.2022 21:39 Відповісти
Бенкет під час чуми.А так як євреям то невластиво то одне з двох - або чуми нема,або для них то не бенкет.
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13.02.2022 12:16 Відповісти
 
 