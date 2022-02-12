Дипломатичні представництва країн ЄС в Києві продовжують працювати, - Боррель

Посольства та консульства країн Євросоюзу продовжуватимуть надавати допомогу своїм громадянам та взаємодіяти з органами влади України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС та його країни-члени координують дії з огляду на поточні загрози Україні. Наші дипломатичні місії не закриваються. Вони залишаються у Києві та продовжують діяльність для підтримки громадян ЄС та координації з владою України. Штатна присутність та поради щодо подорожей для громадян ЄС уточняються, якщо необхідно, враховуючи обставини з безпеки", - йдеться у заяві.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, та дипломатичним зусиллям для деескалації напруги. Ми нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну у відповідь", - додав Боррель.

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