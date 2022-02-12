Дипломатичні представництва країн ЄС в Києві продовжують працювати, - Боррель
Посольства та консульства країн Євросоюзу продовжуватимуть надавати допомогу своїм громадянам та взаємодіяти з органами влади України.
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС та його країни-члени координують дії з огляду на поточні загрози Україні. Наші дипломатичні місії не закриваються. Вони залишаються у Києві та продовжують діяльність для підтримки громадян ЄС та координації з владою України. Штатна присутність та поради щодо подорожей для громадян ЄС уточняються, якщо необхідно, враховуючи обставини з безпеки", - йдеться у заяві.
"Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, та дипломатичним зусиллям для деескалації напруги. Ми нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну у відповідь", - додав Боррель.
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Дякую.
Им интереснее глянуть как ***** отъехало.
В пятницу, когда Байден предупреждал о "вторжении Путина",Зе, Ермак и Данилов пропили 11 000 грн
По информации , после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов ужинали в элитном гольф-клубе "Superior Golf & Spa Resort", где и остались ночевать.
"Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30. 35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале. Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили", - рассказал источник об отдыхе высокопоставленных гостей. Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.
В распоряжении оказалось фото "алкогольного" чека вечеринки президента и команды из ресторана "Albatross", который находится на территории клуба. Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.
К примеру, в "Albatross" готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба 650 гривен.
Элита страны распивала "Prosecco Treviso Miol Bartolomioi", "Chateau Citran" и "Chateau de Sancerre". В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен. Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.
Правда вечеринка продлилась недолго.
"Ужинать сели где-то в 19:00, а в 21:00 по номерам ушли. Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали".
Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.