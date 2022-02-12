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Новости Война
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Зеленский поблагодарил Трюдо за "значительный финансовый пакет" для Украины от Канады

Зеленский поблагодарил Трюдо за

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьером Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.

"У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деескалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе", - написал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Канада (2073) помощь (7763) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+20
Беня уже карманы приготовил?
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12.02.2022 22:15
+10
ЗЕля подякував Трюдо за пакет і тихенько пішов з ним в ліс ...)
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12.02.2022 22:21
+9
Можливо навіть і сейфи. Все залежить від розміру пакета.
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12.02.2022 22:23
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Беня уже карманы приготовил?
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12.02.2022 22:15 Ответить
Можливо навіть і сейфи. Все залежить від розміру пакета.
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12.02.2022 22:23 Ответить
Прямо друг, а на якому такому підгрунті? Той же не вживає, не курить і на піаніно не грає.
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12.02.2022 22:16 Ответить
Гроші дає на піаніно, вживання, куріння та інші маленькі радощі.
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12.02.2022 22:24 Ответить
Воно тільки за фінансове дякує а за зброю Nlaw і javelin воно не дякує https://www.youtube.com/watch?v=Q7Grdgg8ygE
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12.02.2022 22:20 Ответить
Зброю в кишеню не дуже покладеш. Та й обміняти на порошок та інші веселощі не надто можна.
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12.02.2022 22:25 Ответить
ЗЕля подякував Трюдо за пакет і тихенько пішов з ним в ліс ...)
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12.02.2022 22:21 Ответить
До Бєні з Трухіним.
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12.02.2022 22:26 Ответить
"Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо" Джерело:

І скільки ви дружите? Коли ти про Трюдо дізнався, блазень? Скільки разів з ним розмовляв та зустрічався? На шашлики вже запросив? А шаурмою пригощав?

ДБЛ! (с)
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12.02.2022 22:28 Ответить
Все просто. Кто бабло дает - тот друг. А кто дает оружие для защиты Украины от дикарей - тот раздувает истерию и мешает *********** экономике.
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12.02.2022 22:31 Ответить
******** по другому мыслят, это для них как пол ведра халявной перловки перед выборами
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13.02.2022 08:37 Ответить
Зеленський, як президент, таке собі... Управлінські якості, політичні рішення, кадрова політика - все це впливає на розвиток країни. Ну буває, не пощастило. Але ж в умовах агресії росії, коли йому доведеться приймати стратегічні, військові рішення - ось дійсно жахлива ситуація. Бо як головнокомандуючий, він - гівно, повний нуль. Він же обісреться, заб'ється під стіл і не буде знати, що робити. І зібрав в оточенні таких самих дененератів, які тільки гарно вміють під себе гребсти...
Але маємо те, що маємо. Зберігамо спокій та не забуваємо змащувати кулемет.
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12.02.2022 22:29 Ответить
Что это за Подоляцкий высер!!???
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12.02.2022 22:32 Ответить
Завязывай бухать
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13.02.2022 10:28 Ответить
може й заб`ється, але є в ВСУ є правило не виконувати накази, що суперечать захисту держави, її кордонів та й зброю дали для перевірки у військових умовах її ефективність та актуальність....
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12.02.2022 22:53 Ответить
напоминаю ублюдка зеленского из Квартала 95

Порівнявши України з порноактрисою з німецького кіно для дорослих, зеГуморист сказав:
"Вона готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку". Джерело:
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12.02.2022 22:31 Ответить
Просто оказалось, что п.....ть - не мешки ворочать. Надеюсь, теперь, когда самому приходится "принимать" со всех сторон, собственная шутка уже не выглядит такой забавной.
Сколько еще чудных открытий предстоит мальчику 40 с лишним годиков...
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12.02.2022 22:39 Ответить
сейчас оно подает это как достижение.. говно зеленое
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12.02.2022 22:57 Ответить
Хоть бери петицию пиши ...Украине деньги давать нельзя украдут и это аксиома..только матсредства и только в руки...
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12.02.2022 22:31 Ответить
верховнокомандующий продолжает считать шекели
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12.02.2022 22:35 Ответить
Жив, курилка? Еще не сбежало? Торопись, удача любит убегающих быстро и без лишних слов.
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12.02.2022 22:40 Ответить
Олександр Бригинець@bryhynets ·2 ч

Зеленський просить доказів, що Путін реально планує напад, але сім'ю, як пишуть, просто так у Італію відправив.
Бо у нього ж давне золоте правило: на Путіна свято надійся, але коня прив'язуй)
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12.02.2022 23:23 Ответить
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12.02.2022 23:27 Ответить
а че не сказал что он нагнетает
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13.02.2022 00:32 Ответить
Сам здогадався, чи підказали?
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13.02.2022 07:30 Ответить
Зеля робе вигляд, що він керує...
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13.02.2022 08:23 Ответить
Кремлёвский Фюрер звонил Коломойскому и обещал вдвое больше, об этом узнал Ермак и сказал, что это еще один мощный сигнал, что Украина и Московия вместе
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13.02.2022 08:33 Ответить
******** одобряют
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13.02.2022 10:30 Ответить
 
 