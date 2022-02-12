Зеленский поблагодарил Трюдо за "значительный финансовый пакет" для Украины от Канады
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьером Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.
"У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деескалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе", - написал он.
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+20 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий12.02.2022 22:15
+10 Леонид Тищенко #456549
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+9 Rostyslav Komarnytsky
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І скільки ви дружите? Коли ти про Трюдо дізнався, блазень? Скільки разів з ним розмовляв та зустрічався? На шашлики вже запросив? А шаурмою пригощав?
ДБЛ! (с)
Але маємо те, що маємо. Зберігамо спокій та не забуваємо змащувати кулемет.
Порівнявши України з порноактрисою з німецького кіно для дорослих, зеГуморист сказав:
"Вона готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку". Джерело:
Сколько еще чудных открытий предстоит мальчику 40 с лишним годиков...
Зеленський просить доказів, що Путін реально планує напад, але сім'ю, як пишуть, просто так у Італію відправив.
Бо у нього ж давне золоте правило: на Путіна свято надійся, але коня прив'язуй)