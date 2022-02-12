Зеленский поблагодарил Трюдо за "значительный финансовый пакет" для Украины от Канады

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьером Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.

"У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деескалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе", - написал он.

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