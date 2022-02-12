Зеленський подякував Трюдо за "значний фінансовий пакет" для України від Канади

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Зеленського.

"Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників щодо деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна та Канада разом", - написав він.

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