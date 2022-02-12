Зеленський подякував Трюдо за "значний фінансовий пакет" для України від Канади
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єром Канади Джастіном Трюдо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Зеленського.
"Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників щодо деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна та Канада разом", - написав він.
Топ коментарі
+20 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар12.02.2022 22:15
+10 Леонид Тищенко #456549
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+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар12.02.2022 22:23
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І скільки ви дружите? Коли ти про Трюдо дізнався, блазень? Скільки разів з ним розмовляв та зустрічався? На шашлики вже запросив? А шаурмою пригощав?
ДБЛ! (с)
Але маємо те, що маємо. Зберігамо спокій та не забуваємо змащувати кулемет.
Порівнявши України з порноактрисою з німецького кіно для дорослих, зеГуморист сказав:
"Вона готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку". Джерело:
Сколько еще чудных открытий предстоит мальчику 40 с лишним годиков...
Зеленський просить доказів, що Путін реально планує напад, але сім'ю, як пишуть, просто так у Італію відправив.
Бо у нього ж давне золоте правило: на Путіна свято надійся, але коня прив'язуй)