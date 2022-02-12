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Новини Війна
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Зеленський подякував Трюдо за "значний фінансовий пакет" для України від Канади

Зеленський подякував Трюдо за

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Зеленського.

"Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників щодо деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна та Канада разом", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та інструкторами

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Канада (2186) допомога (8294) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+20
Беня уже карманы приготовил?
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12.02.2022 22:15
+10
ЗЕля подякував Трюдо за пакет і тихенько пішов з ним в ліс ...)
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12.02.2022 22:21
+9
Можливо навіть і сейфи. Все залежить від розміру пакета.
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12.02.2022 22:23
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Беня уже карманы приготовил?
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12.02.2022 22:15 Відповісти
Можливо навіть і сейфи. Все залежить від розміру пакета.
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12.02.2022 22:23 Відповісти
Прямо друг, а на якому такому підгрунті? Той же не вживає, не курить і на піаніно не грає.
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12.02.2022 22:16 Відповісти
Гроші дає на піаніно, вживання, куріння та інші маленькі радощі.
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12.02.2022 22:24 Відповісти
Воно тільки за фінансове дякує а за зброю Nlaw і javelin воно не дякує https://www.youtube.com/watch?v=Q7Grdgg8ygE
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12.02.2022 22:20 Відповісти
Зброю в кишеню не дуже покладеш. Та й обміняти на порошок та інші веселощі не надто можна.
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12.02.2022 22:25 Відповісти
ЗЕля подякував Трюдо за пакет і тихенько пішов з ним в ліс ...)
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12.02.2022 22:21 Відповісти
До Бєні з Трухіним.
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12.02.2022 22:26 Відповісти
"Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо" Джерело:

І скільки ви дружите? Коли ти про Трюдо дізнався, блазень? Скільки разів з ним розмовляв та зустрічався? На шашлики вже запросив? А шаурмою пригощав?

ДБЛ! (с)
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12.02.2022 22:28 Відповісти
Все просто. Кто бабло дает - тот друг. А кто дает оружие для защиты Украины от дикарей - тот раздувает истерию и мешает *********** экономике.
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12.02.2022 22:31 Відповісти
******** по другому мыслят, это для них как пол ведра халявной перловки перед выборами
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13.02.2022 08:37 Відповісти
Зеленський, як президент, таке собі... Управлінські якості, політичні рішення, кадрова політика - все це впливає на розвиток країни. Ну буває, не пощастило. Але ж в умовах агресії росії, коли йому доведеться приймати стратегічні, військові рішення - ось дійсно жахлива ситуація. Бо як головнокомандуючий, він - гівно, повний нуль. Він же обісреться, заб'ється під стіл і не буде знати, що робити. І зібрав в оточенні таких самих дененератів, які тільки гарно вміють під себе гребсти...
Але маємо те, що маємо. Зберігамо спокій та не забуваємо змащувати кулемет.
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12.02.2022 22:29 Відповісти
Что это за Подоляцкий высер!!???
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12.02.2022 22:32 Відповісти
Завязывай бухать
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13.02.2022 10:28 Відповісти
може й заб`ється, але є в ВСУ є правило не виконувати накази, що суперечать захисту держави, її кордонів та й зброю дали для перевірки у військових умовах її ефективність та актуальність....
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12.02.2022 22:53 Відповісти
напоминаю ублюдка зеленского из Квартала 95

Порівнявши України з порноактрисою з німецького кіно для дорослих, зеГуморист сказав:
"Вона готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку". Джерело:
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12.02.2022 22:31 Відповісти
Просто оказалось, что п.....ть - не мешки ворочать. Надеюсь, теперь, когда самому приходится "принимать" со всех сторон, собственная шутка уже не выглядит такой забавной.
Сколько еще чудных открытий предстоит мальчику 40 с лишним годиков...
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12.02.2022 22:39 Відповісти
сейчас оно подает это как достижение.. говно зеленое
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12.02.2022 22:57 Відповісти
Хоть бери петицию пиши ...Украине деньги давать нельзя украдут и это аксиома..только матсредства и только в руки...
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12.02.2022 22:31 Відповісти
верховнокомандующий продолжает считать шекели
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12.02.2022 22:35 Відповісти
Жив, курилка? Еще не сбежало? Торопись, удача любит убегающих быстро и без лишних слов.
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12.02.2022 22:40 Відповісти
Олександр Бригинець@bryhynets ·2 ч

Зеленський просить доказів, що Путін реально планує напад, але сім'ю, як пишуть, просто так у Італію відправив.
Бо у нього ж давне золоте правило: на Путіна свято надійся, але коня прив'язуй)
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12.02.2022 23:23 Відповісти
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12.02.2022 23:27 Відповісти
а че не сказал что он нагнетает
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13.02.2022 00:32 Відповісти
Сам здогадався, чи підказали?
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13.02.2022 07:30 Відповісти
Зеля робе вигляд, що він керує...
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13.02.2022 08:23 Відповісти
Кремлёвский Фюрер звонил Коломойскому и обещал вдвое больше, об этом узнал Ермак и сказал, что это еще один мощный сигнал, что Украина и Московия вместе
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13.02.2022 08:33 Відповісти
******** одобряют
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13.02.2022 10:30 Відповісти
 
 