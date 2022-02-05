Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та інструкторами

Канада відправила в Україну літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами, які навчать українських військовослужбовців працювати з ним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Канади.

"Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що літаком C-177 Globemaster, який вилетів з бази Трентон, в Україну також прибудуть канадські військовослужбовці, які "допоможуть в інтеграції спорядження" та навчать українських силовиків працювати з ним.

Як зазначається, канадські інструктори залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських військовослужбовців.

"Канада твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Ця партія обладнання допоможе українським Збройним Силам захиститися від російських загроз та військового нарощування в Україні та навколо неї", - зазначили у Міністерстві оборони Канади.

