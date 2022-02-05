Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та інструкторами
Канада відправила в Україну літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами, які навчать українських військовослужбовців працювати з ним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Канади.
"Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що літаком C-177 Globemaster, який вилетів з бази Трентон, в Україну також прибудуть канадські військовослужбовці, які "допоможуть в інтеграції спорядження" та навчать українських силовиків працювати з ним.
Як зазначається, канадські інструктори залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських військовослужбовців.
"Канада твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Ця партія обладнання допоможе українським Збройним Силам захиститися від російських загроз та військового нарощування в Україні та навколо неї", - зазначили у Міністерстві оборони Канади.
А понятие честь расее не известно, они почти всегда снимают знаки различия на форме и на технике. Вот краткий список "побед" этой дикой лапотной орды расеи :
- 1917-22 гг серия быстротекущих захватнических реваншистских войн со странами вышедшими из состава россии (в том числе с Украиной, Польшей, Грузией, Азербайджаном, в Средней Азии и т.д. без исключения) (Первый Володя понимал, что без экономик этих стран советская московия просто сдохнет, на московии просто ничего нет.)
- 1919-21 Гибридная война в Монголии, «где было много русских» , в результате которой «Монгольский всадник-кочевник перепрыгнул из средневековъя, через «пропасть капитализьму», сразу в социализьм».
- 1920 Польше удалось отстоять независимость, разгромив красных орков.
- 1920-1938 Зверские подавления постоянных восстаний против коллективизации в Украине, Беларуси, на Кавказе и в Средней Азии …(что в мировой историографии называлось бы «крестьянские войны»)
- 1936-39 Гибридная война в Испании. По причине окончательного сговора с Гитлером (Пакт Мольотофф-Риббентроппа) и «раздела мира на сферы влияния» Гитлеру достается Испания (шо Паниковскому Мордовская ССР) и Сталин отзывает оттуда «ихтамнебылов», вывозит тысячи испанских детей и коммунистов, в союзе с Германией развязывает Вторую мировую войну и начинает «кошмарить Хвинляндию»…
- 1938 Битва на озере Хасан
- 1939 «Бои на Халхин-Голе»
- 1939 Оккупация Западной Украины (согласно Пакту М.-Р.)
- 1939 Оккупация Западной Беларуси (согласно Пакту М.-Р.)
- 1939, сентябрь, Москва «приступает к началу» Второй Мировой войны, совместно с Вермахтом Красная армия оккупирует Польшу.
- 1939-40 «Зимняя война» с Финляндией (с признаками гибридности)
- 1940 Оккупация части Румынии: включение Бессарабии, Северной Буковины и области Герца в состав СССР .
- 1940 Окупация балтийских стран Литвы, Латвии, Эстонии (согласно Пакту М.-Р.)
- 1941-1945 Типа «Гитлер первый напал» ( которого Сталин же и привел к власти, и вооружил, и накормил украинским хлебом в 1933 м. (Через «III Интернационал» Сталин отдал приказ немецким коммунистам «дружить с нацистами» и голосовать за Гитлера)
- Август 1941-май 1946 «Стояние» оккупационной армии в Иране, который чуть не стал еще одной «советской социалистической республикой». «Исконные земли», х@ли ! (На территории, занятой советскими войсками, вплоть до их вывода, существовали непризнанные государственные образования - Мехабадская Республика (курдская) и Южный Азербайджан. Типа наших (ЛНР и ДНР) Именно с тех пор начинается вся эта свистопляска с курдами)
- 1944-1953 Война с УПА в Украине. Причем УПА действовала не только на западе но и по всей Украине.( Посути это была «незамеченная» вторая украинско-советскороссийская война при том УПА не была побеждена, а прекратила боевые действия по приказу, ради сохранения жизней украинцев) .
- 1946-1949 «народно-освободительная война против монархофашизма» в Греции
- 1950-1953 Корейская война, гибридная (с ихтамнетами и пятой коммуно-корейской колоной воспитанной в москве) приведшая к «торжеству коммунизьма» только на половине Кореи. «В боях за свободу и независимость корейского народа отличился «корейский летчик» Ли Си Цин»
- 1953-1959 Гибридная «вооружённая борьба за власть на Кубе закончившаяся победой восставших» и Карибским кризисом в 1962-м. (Высадку американского десанта в Заливе Свиней сорвали именно «ихтамнебылы» - советские морские пехотинцы)
- 1956 «Освобождение» Венгрии от демократии.
- 1957-1975 Гибридная война во Вьетнаме - около шести тысяч «ихтамнетов». Снова самый известный «еготамнет» - «наэтотразвьетнамский летчик Ли Си Цын» (Американское вмешательство только 1965-1973)
- 1960-65 Гибридность в Конго (в 1971 году переименована в Республику Заир) (Патрис Лумумба, кто ж не помнит улиц его имени во всех крупных городах и университет Дружбы Народов в Москве ! …)
- 1960, 1964, 1969 - Лаос …
- 1962, 1967 - Йемен …
- 1962 - Алжир …
- 1967 - Сирия …
- 1967, 1975, 1984 - Мозамбик …
- 1967-1970 Война ихтамнетов на стороне Египта в арабо-израильских войнах (около 32-х тысяч ихтамнетов с МиГ-21, Ил-28, и прочим «военторгом») Всего в Египте ошивалось, летало и терлось по пустынной местности около 32-х тысяч ( ! ) «ихтамнебылов».
- 1961 Война в Анголе. Грязная гибридная. С 1958 по 197? гг. СССР поставлял вооруженным формированиям МПЛА ихтамнетов, вооружение и технику, и заставлял это делать Болгарию, Чехословакию и Алжир.
- 1967-1975 Камбоджа … В СССР тогда шутили: «Мало им Пол Пота, им целого подавай !» или: «Вона шо в Камбодже твориться ! И это у них только Пол Пота, а прикинь если целый будет !?»
- 1968 «Защита» Чехословакии от чехов и словаков
- 1969 - остров Даманский. Потери СССР 58 человек убитыми и около ста раненными. Кстати, мало кто помнит, что помимо Даманского столкновения были тогда и на границе с Казахстаном и на озере Жаланашколь
- 1972 - Бангладеш
- 1977 - Эфиопия
- 1978 - Никарагуа. Военные специалисты, медики. Официально - 688 человек. Неофициально - больше. Техники поставлено на сумму до двух миллиардов долларов, в том числе авиация, ПВО, танки, РЛС, сторожевые катера, тральщики.
- 1979-1989 Война в Афганистане …
- 1982 - Снова Сирия, Ливан …
- 1987 Чад …
- 1988 Гибридность в Нагорном Карабахе.
- 1989 «Наведения порядка» в Тбилиси, Грузия
- 1990 «Черный январь» в Баку, Азербайджан
- 1990 «Кровавый январь» в Ереване, Армения
- 1991 Кровавая расправа в Вильнюсе, Литва
- 1992 Таджикистан …
- 1992 Гибридная война в Молдове (Приднестровъе)
- 1992-93 Война против Грузии руками абхазов при поддержке ихтамнетов, и авиации « из военторга»
- 1994-96 Первая чеченская война
- 1999-2000 Втоая Чеченская в результате которой москали платят дань «побежденным» чеченцам …
- 2008 Грузинская война
- 2014 Гибридная война в Украине.
- 2015 Опять в Сирии (хотя помогали Асаду с самого начала конфликта в 2011 г)
всі митники потяглися на захід
Яворівський військовий полігон - один із найбільших військових полігонів у Європі. Тепер Міжнародний центр миротворчості і безпеки Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, плацдарм спільних військових навчань Збройних Сил України, армій країн Європи та США.
3 лютого 1940 року ці території постановою Ради Народних Комісарів СРСР і Центральним Комітетом КП (б) У виділено для воєнних потреб. Згідно з документом, потрібно було виділити ділянку площею 27 тисяч 635 га на території Яворівського, Немирівського, Магерівського, Крехівського і Янівського районів Львівської області.
не чекати ж сезону спілості...
адже, незабаром прийде весна і садовитимуть
чтоб было поближе не место, а время...
а, сок, какой у него, когда выпарен % на 35-40, да ещё з млинцями чи лавашем
https://www.flightradar24.com/HOMER61/2ab6accf
Надеюсь, что диаспора, всё-таки сможет продавить леваков Трюдо, помогать Украине так, как это делает Британия или Штаты
Шолом чи польова кухня це озброєння?