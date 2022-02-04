Трюдо та Макрон обговорили скупчення російських військ поблизу України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив накопичення російських військ поблизу України із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це за підсумками розмови заявили у офісі глави уряду Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр Трюдо та президент Макрон поділилися своїми занепокоєннями стосовно агресивних та дестабілізаційних дій Росії в та навколо України, а також наголосили на потребі для Росії конструктивно долучитися до пошуку дипломатичного розв’язання", - розповіли у Трюдо.

Двоє лідерів наголосили, що "будь-яке подальше військове вторгнення до України матиме високу ціну та серйозні наслідки, в тому числі координовані санкції".

"Прем’єр-міністр Трюдо зауважив, що сила союзу НАТО полягає у його єдності. Він звернув увагу на важливість подальшої координації та діалогу між союзниками й партнерами", - йдеться у поширеному повідомленні.

