УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
839 9

Макрон відвідає Україну 8 лютого, - Никифоров

Президент Франції Емануель Макрон планує відвідати Україну 8 лютого.

Цю інформацію підтвердив Укрінформу прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, Макрон пданує візит в Україну", – зазначив Никифоров. Він також підтвердив, що візит має відбутися 8 лютого.

Раніше ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пожалівся Макрону, що Київ робить "провокаційні заяви, які йдуть у розріз з мінськими домовленостями"

У четвер, 3 лютого, Макрон провів телефонні розмови з Путіним, а потім з Зеленським, в ході яких ішлося про зниження напруженості навколо України.

Франція (3164) Макрон Емманюель (1602) Сергій Никифоров (163)
СВОДИТЬ Макрона в Софиевский собор по примеру Джонсона и к стене Памяти Михайловского собора
расказать , что московиты ВОРЫ И УБИЙЦЫ
показати весь коментар
04.02.2022 10:43 Відповісти
Не лучшее время для шашлыков
показати весь коментар
04.02.2022 10:59 Відповісти
Сначала к х...лу. Значит Макрон скорее на стороне раши.
показати весь коментар
04.02.2022 11:01 Відповісти
Жабоеды уже давно на стороне параши, вспомните план Медведева-Саркози
показати весь коментар
04.02.2022 11:43 Відповісти
Два актера - Ступка и Зеленский. Так вот Б. Ступка в роли Гетмана Украины выглядит более убедительно, чем Зеленский в должности президента
показати весь коментар
04.02.2022 11:05 Відповісти
ФАтіт шастать, Бубочка втомилась. Чи це той шастальник, що треба, від уйла вісточку тарабанить?
показати весь коментар
04.02.2022 11:05 Відповісти
Vot interesno skolko francuzi peredali oruzyja dlia Ukraini?Nemci eto uze poniatno,a vot pocemu snix nesprosit.Imejet francuzi xorosego sto predlozit takze.Vot razgovor sovsem pustoj s nimi polucajetsia
показати весь коментар
04.02.2022 11:51 Відповісти
Ili drugoj vopros pocemu do six por nepoprosili u nix vojenoj pomoci xotiabi oruzejem?
показати весь коментар
04.02.2022 11:54 Відповісти
По-моєму, в Україні і так "макрон", більше 43 тисяч хворих за добу...
показати весь коментар
04.02.2022 11:58 Відповісти
 
 