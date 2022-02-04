Макрон відвідає Україну 8 лютого, - Никифоров

Президент Франції Емануель Макрон планує відвідати Україну 8 лютого.

Цю інформацію підтвердив Укрінформу прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, Макрон пданує візит в Україну", – зазначив Никифоров. Він також підтвердив, що візит має відбутися 8 лютого.

Раніше ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

У четвер, 3 лютого, Макрон провів телефонні розмови з Путіним, а потім з Зеленським, в ході яких ішлося про зниження напруженості навколо України.