Макрон посетит Украину 8 февраля, - Никифоров

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину 8 февраля.

Эту информацию подтвердил Укринформу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, Макрон планирует визит в Украину", – отметил Никифоров. Он также подтвердил, что визит должен пройти 8 февраля.

Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.

В четверг, 3 февраля, Макрон провел телефонные разговоры с Путиным, а затем с Зеленским, в ходе которых говорилось о снижении напряженности вокруг Украины.

