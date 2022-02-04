Макрон посетит Украину 8 февраля, - Никифоров
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину 8 февраля.
Эту информацию подтвердил Укринформу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, Макрон планирует визит в Украину", – отметил Никифоров. Он также подтвердил, что визит должен пройти 8 февраля.
Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.
В четверг, 3 февраля, Макрон провел телефонные разговоры с Путиным, а затем с Зеленским, в ходе которых говорилось о снижении напряженности вокруг Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
расказать , что московиты ВОРЫ И УБИЙЦЫ