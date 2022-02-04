Трюдо и Макрон обсудили скопление российских войск вблизи Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил накопление российских войск вблизи Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом по итогам разговора заявили в офисе главы правительства Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр Трюдо и президент Макрон поделились своими беспокойствами по поводу агрессивных и дестабилизационных действий России вокруг Украины, а также отметили необходимость для России конструктивно приобщиться к поиску дипломатического решения", - рассказали у Трюдо.

Два лидера подчеркнули, что "любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет иметь высокую цену и серьезные последствия, в том числе координированные санкции".

"Премьер-министр Трюдо отметил, что сила союза НАТО состоит в его единстве. Он обратил внимание на важность дальнейшей координации и диалога между союзниками и партнерами", - говорится в распространенном сообщении.