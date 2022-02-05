Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами

Канада отправила в Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами, которые научат украинских военнослужащих работать с ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Канады.

"Среди отправленного снаряжения средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что самолетом C-177 Globemaster, вылетевшим с базы Трентон, в Украину также прибудут канадские военнослужащие, которые "помогут в интеграции снаряжения" и научат украинских силовиков работать с ним.

Как отмечается, канадские инструкторы останутся в Украине для проведения дополнительного наставничества украинских военнослужащих.

"Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта партия оборудования поможет украинским вооруженным силам защититься от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее", - отметили в Министерстве обороны Канады.

