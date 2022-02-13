Путин и Лукашенко скоординировали свои позиции по отношению к Украине

Владимир Путин и Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, скоординировали позиции на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Лукашенко по итогам телефонного разговора 12 февраля.

"Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в частности ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля уточнили: речь шла также об отказе США и НАТО принять российские "гарантии безопасности" (а фактически ультиматум по поводу права России определять будущее соседних государств) для разрядки напряженности в регионе.

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России. Договорились о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

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