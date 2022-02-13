Путін та Лукашенко скоординували свої позиції щодо України
Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі скоординували позиції на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Лукашенка за підсумками телефонної розмови 12 лютого.
"Очільники держав обговорили питання міжнародних відносин, зокрема ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей і переговорів", - йдеться в інформації.
У пресслужбі Кремля уточнили: ішлося також про відмову США та НАТО прийняти російські "гарантії безпеки" (а фактично ультиматум щодо права Росії визначати майбутнє сусідніх держав) для розрядки напруженості у регіоні.
"Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двосторонньої співпраці, а також ситуація навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії. Домовлено про подальші особисті контакти", - говориться у повідомленні.
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9 февр.Две новости.
Обе из России.
1.Более 75% школьных учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда(12.8 т.р).
2.В это же время в Чечне в год выделяют около 1млрд.р. на изгнание джиннов и борьбу с колдуньями.
Просто безумие какое-то.
Байден чітко і дуже жорстко пояснив Путіну,що крім дипломатії США готові до «будь-яких інших сценаріїв». У перекладі це означає до війни з Росією.І питання тут не в Україні. Воно у тому, хто візьме гору: демократія чи тоталітаризм.
Ми - лише поле бою. Але вирішальне. І переможне!
https://focus.ua/*******-novosti/506299-30-km-ot-ukrainy-rossiya-perebrosila-k-granicam-desyatki-boevyh-vertoletov-video
якось вже пофік)
FIM-92 «Стінгер» (FIM-92 Stinger - в перекладі «жало») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносний зенітно-ракетний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%C2%BB класу «земля-повітря» з розробки американської компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics General Dynamics .
FIM-92 «Стінгер» є найбільш масовим засобом боротьби з повітряними цілями, що перебувають на озброєнні іноземних армій. За американськими даними на рахунку цього переносного ЗРК є близько 270 збитих літаків та вертольотів за станом на 2014 рік
А вот бедную Украину никак облагородить два ублюдка не могут.... все не спят и переживают и как это там Украина и ее народ без нашего к ней внимания......
зря это Лу подписывается, но
одобрения от пока прямого не дал
осторожничает из последних сил
не більше..
--Ну что Вова блеф неудался?
--Да обосрался, ******* проклятые американцы
-- Так что теперь? По домам отсюда свой метеллолом? Или оставишь мне?
-- Да чо гонятьтуда сюда, пусть хоть создает видимость грозной силы твоей
В Сенат США внесли законопроект об ответственности Беларуси в случае поддержки вторжения России в Украину.
Законопроект предполагает, что санкции будут введены против любой страны, которая будет содействовать РФ в любых актах военной агрессии.
Они сами выбрали себе судьбу .
Не захотели , не смогли освободить свою землю и свергнуть этого молодящегося старпёра , пусть теперь гибнут за паРашу !
Соберите самые важные вещи:
- паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документы об образовании, трудовые или пенсионные справки, свидетельство о собственности и т.д.).
- деньги (наличные, банковские карты).
- зарядное устройство для мобильного телефона.
- радио, фонарик, сигнальный фонарь, компас, часы, небольшой набор инструментов, нож, мусорный пакет, блокнот, карандаш, нитки, иголка, спички, зажигалка.
- теплая одежда (предпочтительно термоодеяла), нижнее белье и удобная обувь.
- гигиенические принадлежности.
- аптечка первой помощи, включая лекарства и рецепты для ежедневного использования.
- инструменты для приготовления пищи, обогрева и хранения.
- запас воды на три дня и продукты, которые можно хранить долгое время без необходимости дополнительного приготовления пищи.
Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, аптечку следует формировать по мере необходимости, однако существует несколько основных наборов для оказания первой помощи
- сухой спирт и медицинский спирт.
- 2 пары резиновых перчаток.
- клапан с плёнкой для искусственного дыхания.
- жгут с гемостатическим веществом для гипса.
- средства для остановки кровотечения - турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством.
- марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты.
- эластичные бинты с возможностью фиксации.
- пластыри разных размеров.
- атравматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшем.
- большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего.
- антисептические средства - дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки.
Это кто же вам, падлам угрожает?? Вы же сами постоянно лезете в чужой огород! А получив ответку, обижаетесь и возмущатесь.
Хуже москалей тварей нет!
Нехта пишет - границу с Беларусью закрыли мужчин с 18 до 60 лет уже не выпускают , готовьтесь мокши , вас ждёт тоже самое !
Между короткими приступами паники, знакомые массово оформляют разрешение на оружие и отовариваются в оружейных магазинах. Гламурные знакомые тусят в тирах. В сети народ подсчитал стоимость российский танков в местных пунктах приема металлолома. Обожаю вас!