Путін та Лукашенко скоординували свої позиції щодо України

Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі скоординували позиції на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Лукашенка за підсумками телефонної розмови 12 лютого.

"Очільники держав обговорили питання міжнародних відносин, зокрема ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей і переговорів", - йдеться в інформації.

У пресслужбі Кремля уточнили: ішлося також про відмову США та НАТО прийняти російські "гарантії безпеки" (а фактично ультиматум щодо права Росії визначати майбутнє сусідніх держав) для розрядки напруженості у регіоні.

"Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двосторонньої співпраці, а також ситуація навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії. Домовлено про подальші особисті контакти", - говориться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь як держава стала ворожою для України. Тон задає Лукашенко, - Кулеба