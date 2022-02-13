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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін та Лукашенко скоординували свої позиції щодо України

Путін та Лукашенко скоординували свої позиції щодо України

Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі скоординували позиції на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Лукашенка за підсумками телефонної розмови 12 лютого.

"Очільники держав обговорили питання міжнародних відносин, зокрема ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей і переговорів", - йдеться в інформації. 

У пресслужбі Кремля уточнили: ішлося також про відмову США та НАТО прийняти російські "гарантії безпеки" (а фактично ультиматум щодо права Росії визначати майбутнє сусідніх держав) для розрядки напруженості у регіоні.

"Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двосторонньої співпраці, а також ситуація навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії. Домовлено про подальші особисті контакти", - говориться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь як держава стала ворожою для України. Тон задає Лукашенко, - Кулеба

Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23760)


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Топ коментарі
+41
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13.02.2022 10:05
+38
Два дебила это сила!!
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13.02.2022 10:03
+35

9 февр.Две новости.

Обе из России.

1.Более 75% школьных учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда(12.8 т.р).

2.В это же время в Чечне в год выделяют около 1млрд.р. на изгнание джиннов и борьбу с колдуньями.

Просто безумие какое-то.
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13.02.2022 10:04
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Шо то ***** шо то картофельное *****
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13.02.2022 10:01 Відповісти
Аксиома Эскобара.
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13.02.2022 10:36 Відповісти
нет, это Закон Всемирного ***************
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13.02.2022 10:49 Відповісти
Обом дурікам,а особливо лукашенкі потрібно пам'ятати шо трахатимуть обох...
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13.02.2022 10:02 Відповісти
Два дебила это сила!!
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13.02.2022 10:03 Відповісти
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13.02.2022 10:57 Відповісти
Предлагаю заголовок новости поменять на ваш вариант
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13.02.2022 11:30 Відповісти

9 февр.Две новости.

Обе из России.

1.Более 75% школьных учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда(12.8 т.р).

2.В это же время в Чечне в год выделяют около 1млрд.р. на изгнание джиннов и борьбу с колдуньями.

Просто безумие какое-то.
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13.02.2022 10:04 Відповісти
Джин це страшно
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13.02.2022 10:20 Відповісти
Ну почему же. Джин с тоником,да ещё кусочек льда-даже очень неплохо идет....
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13.02.2022 10:48 Відповісти
Изгоняют джинов посредством его потребления, после этого идут в бордели бороться с колдуньям и все этом ночью пока Аллах не видит
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13.02.2022 13:30 Відповісти
Совкові збоченці.
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13.02.2022 10:04 Відповісти
Два старых маразматика,которых уговаривают всем Миром.Но Мир не может понять,что идиота переубедить невозможно.
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13.02.2022 10:50 Відповісти
путін зверху- лука знизу.
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13.02.2022 10:04 Відповісти
Шоу "Хто зверху".
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13.02.2022 11:31 Відповісти
Дві гидоти, таракан і криса ))
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13.02.2022 10:04 Відповісти
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13.02.2022 10:05 Відповісти
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13.02.2022 11:01 Відповісти
Volodymyr Ogrysko@Ogrysko·12 ч

Байден чітко і дуже жорстко пояснив Путіну,що крім дипломатії США готові до «будь-яких інших сценаріїв». У перекладі це означає до війни з Росією.І питання тут не в Україні. Воно у тому, хто візьме гору: демократія чи тоталітаризм.
Ми - лише поле бою. Але вирішальне. І переможне!
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13.02.2022 10:08 Відповісти
На завтра народять новий Мультиматум,бо попередніми уже підтерлись ,а смердіти неперестає...
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13.02.2022 10:09 Відповісти
В российском Белгороде на видео попала массовая переброска боевых ударных вертолетов, которые находятся в 30 км от границы с Украиной. Об этом https://t.me/Radioskaner/2608 сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", где отслеживают передвижение военной техники и обстановку в мире.\
https://focus.ua/*******-novosti/506299-30-km-ot-ukrainy-rossiya-perebrosila-k-granicam-desyatki-boevyh-vertoletov-video

якось вже пофік)

FIM-92 «Стінгер» (FIM-92 Stinger - в перекладі «жало») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносний зенітно-ракетний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%C2%BB класу «земля-повітря» з розробки американської компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics General Dynamics .

FIM-92 «Стінгер» є найбільш масовим засобом боротьби з повітряними цілями, що перебувають на озброєнні іноземних армій. За американськими даними на рахунку цього переносного ЗРК є близько 270 збитих літаків та вертольотів за станом на 2014 рік
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13.02.2022 10:22 Відповісти
Приблизно 20 "Стінгери"ів пропаде коли кожна ракетка попаде!😔😉
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13.02.2022 11:18 Відповісти
абс правда і правильно. Гелікоптери будуть сидіти як клуші. І фронтова авіація. А чи є у касапа сенс бомбардувати великі міста/обєкти інфрастуктури стратегічною авіаціє( проти яких ми практично без силі, це правда)? Якщо вонихотять захопити територію - то це дурня, отримають свої розвалини. Якщо невдастся захопити - уявіть собі санкції і місце Росії у світі. там ( у кремлі теж не дурні)
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13.02.2022 12:47 Відповісти
Внезапные аварии на складах хлора и аммиака никто не отменял, как и прорывов плотин. Но, это возможно по обе стороны границы.
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13.02.2022 13:26 Відповісти
"у кремлі теж не дурні" - хто тебе такую муйню сказал?
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13.02.2022 14:52 Відповісти
Трусіться і гавкайте, атоЗелянападе. З НАТОЮ.
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13.02.2022 10:11 Відповісти
ну все проблемы в России и Белоруссии решены полный коммунизм высокий уровень жизни социальной защиты у всех граждан России и Белоруссии стоят дома золотые унитазы а ванные отделаны сапфиром у каждого человека зарплата не менее 5000 евро автомобиль дом или квартира или + дачка 6 соток пенсии просто некуда девать хоть яхту покупай хоть самолет хоть живи в Штатах полгода почти за даром.. медицина вообще фантастика в России и картофельной стране... оторвало ногу через полчаса и пришили ногу как новая стала....

А вот бедную Украину никак облагородить два ублюдка не могут.... все не спят и переживают и как это там Украина и ее народ без нашего к ней внимания......
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13.02.2022 10:20 Відповісти
легитимизируют возможность нападения с территории беларуси
зря это Лу подписывается, но
одобрения от пока прямого не дал
осторожничает из последних сил
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13.02.2022 10:22 Відповісти
Бацька ще інколи "подає голос".

не більше..
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13.02.2022 10:27 Відповісти
Примерный пересказ

--Ну что Вова блеф неудался?
--Да обосрался, ******* проклятые американцы
-- Так что теперь? По домам отсюда свой метеллолом? Или оставишь мне?
-- Да чо гонятьтуда сюда, пусть хоть создает видимость грозной силы твоей
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13.02.2022 10:30 Відповісти
Усе Путін з Лукою "узгодили" - білоруські новобранці підуть у першому ешелоні і горіть у танках а російські ракетні системи і артбатареї стануть на площах "гарадов" і "весак" і будуть підтримувать їх вогнем прикриваючись за спинами їх батьків
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13.02.2022 10:35 Відповісти
Для двоих авантюра может закончится очень и очень плохо. Поэтому ничего не будет.
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13.02.2022 10:37 Відповісти
А когда наше руководство сформулирует свою позицию по Параше и Бульбандии? Например. Изгнание рашки из ООН, лишения ее права вето, предоставление полной автономии всем народам империи. А Беларусь объявить без блоковым и демилитаризированным государством. Ну а Лукашенко разумеется под суд
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13.02.2022 10:41 Відповісти
Дивлюся я, нам ще й Мінськ доведеться звільняти. Не лише Москву...
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13.02.2022 10:44 Відповісти
распад и неуважение

В Сенат США внесли законопроект об ответственности Беларуси в случае поддержки вторжения России в Украину.
Законопроект предполагает, что санкции будут введены против любой страны, которая будет содействовать РФ в любых актах военной агрессии.
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13.02.2022 10:45 Відповісти
Белорусов жалко. Мало того, что свою страну просрали, так еще и бульбофюрер погонит их на убой в чужую. Никто и цветочков убиенным белорусам не поднесёт
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13.02.2022 10:45 Відповісти
А чего белоруссов то жалеть ???
Они сами выбрали себе судьбу .
Не захотели , не смогли освободить свою землю и свергнуть этого молодящегося старпёра , пусть теперь гибнут за паРашу !
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13.02.2022 13:08 Відповісти
Как быстро Белорусии не стало , как страны- летом демонстрации , сейчас уже Раша. Репрессиями , убийствами, шантажом и главное пропагандой через некоторое время в бывшей Белорусии будут все русские. Жаль. Был народ, нет народа. Лучший разговор с русскими - война до последнего человека , иначе они все равно сделают в ех русским
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13.02.2022 10:47 Відповісти
До последнего россиянца
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13.02.2022 10:57 Відповісти
К сожалению яд источаемый кремлёвской гадиной попал и на беларусов,не на всех но попал на многих.
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13.02.2022 11:05 Відповісти
одного діда будуть ї.ати до обіда,другого діда після обіда.питання:якому дідіу буде хужче? а тому хужче ,у кого дупа вужче!
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13.02.2022 10:51 Відповісти
...когда эти два ТИТАНА начинают что-то координировать, планета прям замирает в ожидании какое решение ими будет принято...
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13.02.2022 10:54 Відповісти
Сколько эти два вурдалака будут кошмарить всех соседей? дешевли их ликвидировать, чем тратить жизни и деньги на их вытребеньки
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13.02.2022 11:01 Відповісти
Скоординировали показания в Гааге.
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13.02.2022 11:02 Відповісти
vot sto eti dva ******** sto mozet skazat Evrope,jesli na nix smotret kak na bomzej s palkoj.Pust svoj narod nakormiti te zyvut kak tam, eto glavnoje.Mne rosija eta bomzi uroven razvytija uma takze bomzovskaja Nedarazvytaja strana vo vsex smyslax jest raska
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13.02.2022 11:13 Відповісти
Два диктатора договорились диктовать свои хотелки Западу.
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13.02.2022 11:18 Відповісти
Что положить в «тревожный чемоданчик»: инструкции от Министерства обороны

Соберите самые важные вещи:

- паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документы об образовании, трудовые или пенсионные справки, свидетельство о собственности и т.д.).

- деньги (наличные, банковские карты).

- зарядное устройство для мобильного телефона.

- радио, фонарик, сигнальный фонарь, компас, часы, небольшой набор инструментов, нож, мусорный пакет, блокнот, карандаш, нитки, иголка, спички, зажигалка.

- теплая одежда (предпочтительно термоодеяла), нижнее белье и удобная обувь.

- гигиенические принадлежности.

- аптечка первой помощи, включая лекарства и рецепты для ежедневного использования.

- инструменты для приготовления пищи, обогрева и хранения.

- запас воды на три дня и продукты, которые можно хранить долгое время без необходимости дополнительного приготовления пищи.
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13.02.2022 11:19 Відповісти
Предметы, которые необходимо иметь в аптечке первой помощи

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, аптечку следует формировать по мере необходимости, однако существует несколько основных наборов для оказания первой помощи

- сухой спирт и медицинский спирт.

- 2 пары резиновых перчаток.

- клапан с плёнкой для искусственного дыхания.

- жгут с гемостатическим веществом для гипса.

- средства для остановки кровотечения - турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством.

- марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты.

- эластичные бинты с возможностью фиксации.

- пластыри разных размеров.

- атравматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшем.

- большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего.

- антисептические средства - дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки.
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13.02.2022 11:20 Відповісти
Один диктатор отримав вказівки від іншого диктатора.
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13.02.2022 11:29 Відповісти
nado brosit vse sili 2-4 grupi brosit stob unictoizit putina ******** luce vsego,a etot balonka 0.Vot zadaca odin unctozit putina bez vizitok
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13.02.2022 11:43 Відповісти
Цікаво коли це їхні позиції були розкоординовані...?)))
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13.02.2022 11:49 Відповісти
Самое надежное средство сдерживания, если бы каждый кто принимает решения четко знал, что первый удар (физическое уничтожение) будет нанесен по нему и его дому и его семье (родным и близким), а также всем, кто окажется рядом!
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13.02.2022 12:00 Відповісти
"вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії" Джерело:
Это кто же вам, падлам угрожает?? Вы же сами постоянно лезете в чужой огород! А получив ответку, обижаетесь и возмущатесь.
Хуже москалей тварей нет!
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13.02.2022 12:40 Відповісти
«Путін та Лукашенко який захопив владу» Булоб дотепніше: « Путін та Лукашенко які захопили владу на Росії та у Білорусі
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13.02.2022 12:50 Відповісти
Неужели в мире нет ни одной спецслужбы, способной пристрелить этих двух выродков, ради мира на планете? Что это за безумие, что в 21 веке, какие-то два уе***а терроризируют Землю?
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13.02.2022 13:01 Відповісти
Щоб вони здохли обидва.
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13.02.2022 13:05 Відповісти
Алька@springuaa·1 ч
Нехта пишет - границу с Беларусью закрыли мужчин с 18 до 60 лет уже не выпускают , готовьтесь мокши , вас ждёт тоже самое !
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13.02.2022 13:38 Відповісти
TO55@_to55_·2 ч
Между короткими приступами паники, знакомые массово оформляют разрешение на оружие и отовариваются в оружейных магазинах. Гламурные знакомые тусят в тирах. В сети народ подсчитал стоимость российский танков в местных пунктах приема металлолома. Обожаю вас!
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13.02.2022 13:41 Відповісти
 
 