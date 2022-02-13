Израиль увеличивает количество авиарейсов для вывоза своих граждан из Украины

Из-за угрозы нового вторжения России на украинскую территорию израильские авиакомпании начали увеличивать количество рейсов для вывоза своих граждан из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.

В частности, об увеличении количества рейсов из Киева заявили израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia. Израильские чиновники считают, что окно для эвакуации граждан из Украины может закрыться до утра, 16 февраля. По данным МИД Израиля, в Украине проживает 10-15 тысяч израильтян.

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Также сообщается, что 12 февраля премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации по Украине. Правительство призвало израильтян немедленно покинуть территорию Украины до 16 февраля. Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил военным готовиться к сценарию, при котором понадобится их помощь для эвакуации израильтян из Украины.

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