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Новости Агрессия России против Украины Война
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Израиль увеличивает количество авиарейсов для вывоза своих граждан из Украины

Израиль увеличивает количество авиарейсов для вывоза своих граждан из Украины

Из-за угрозы нового вторжения России на украинскую территорию израильские авиакомпании начали увеличивать количество рейсов для вывоза своих граждан из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.

В частности, об увеличении количества рейсов из Киева заявили израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia. Израильские чиновники считают, что окно для эвакуации граждан из Украины может закрыться до утра, 16 февраля. По данным МИД Израиля, в Украине проживает 10-15 тысяч израильтян.

Читайте также: С 14 февраля с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине может быть приостановлено, - Гончаренко

Также сообщается, что 12 февраля премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации по Украине. Правительство призвало израильтян немедленно покинуть территорию Украины до 16 февраля. Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил военным готовиться к сценарию, при котором понадобится их помощь для эвакуации израильтян из Украины.

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Израиль (1920) эвакуация (2064) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+37
От і треба переписати громадян Ізраїлю. Які тягнуть з українців бабки і тікають відчувши загрозу. ЦЕ не громадяни України. А аферисти. Нехай навіть не повертаються.
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13.02.2022 11:46
+20
Правильно. Валите нах***р
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13.02.2022 11:45
+18
А Бєню і Зєлю заберуть?
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13.02.2022 11:50
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Ти не сци вернемся,а хто не захоче я буду *******
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13.02.2022 12:30 Ответить
шефіри з рабіновичами вже в аеропорту? чи їх "залишають" для саботажів в Києві?
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13.02.2022 12:08 Ответить
Заберите всех и не возвращайтесь НИКОГДА!!!!!!! Кстати, диаспору тоже забирайте на хер!!!!
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13.02.2022 12:10 Ответить
А еще Израиль принципиально не поставляет Украине вооружение и запрещает Прибалтике реэкспорт в Украину. Ну что ж, крысы бегут, это хорошо.
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13.02.2022 12:12 Ответить
Гарна новина. Орбан натякає на вихід з ЄС. Ще б з НАТО вийшли...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/13/7323813/
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13.02.2022 12:12 Ответить
А Украина хочет в ЕС и НАТО, это даже в Конституции закреплено. Значит ошибочный курс?
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13.02.2022 12:15 Ответить
Не ошибочный. Венгрия на подпитке у параши и воду каламутит в Европе - ностальгия за империей
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13.02.2022 12:58 Ответить
Нет, Венгрия не мутит ничего, она не хочет мигрантов сирийских и прочих, и правильно делает, хотя ЕС заставляет их принимать. А тяга до паРаши не только у венгров есть, а и у немцев, у французов. Да и мало ли у кого ещё может появиться если случится остановка газовых поставок...
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13.02.2022 13:20 Ответить
Кстати, где-то тут на просторах цензора, была статься, что трудовые мигранты прислали за прошлый год в Украину 15 миллиардов долларов. Тоже предатели. Как и иностранцы, что тут в Украине инвестировали в её экономику и создали рабочие места. Крысы, все они крысы... ибо бегут , бросая всё нажитое непосильным трудом, спасая свои жирные иностранные жуопы...
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13.02.2022 12:13 Ответить
Тікайте розчищайте дорогу ***** допомогайте йому. Щоб ***** міг сказати іх там нєт всі дружбани Украіни повтікалиможна починати
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13.02.2022 12:13 Ответить
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в настоящий момент в спешном порядке вывозит за границу валюту и эвакуирует свою семью. Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3150714721916494&id=100009339910671 сообщил блогер Юрий Гаврилечко.

По его данным, для вывоза валюты Порошенко обратился в Нацбанк, желая арендовать у них спецавтомобили.

"Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - поделился подробностями Гаврилечко.

После того как этот план раскрыли в СБУ и заблокировали аренду, продолжает блогер, замглавы ОП Андрею Смирнову был объявлен выговор за то, что он не предусмотрел подобных действий пятого президента.

Впрочем, как пишет блогер, выход из ситуации Порошенко нашел, попросив помощи у Рината Ахметова.

«Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе», - подытожил блогер.
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13.02.2022 12:15 Ответить
Ну про десяток літаків Ющенка для вуликів вже чули.
Давай ісчо (с)
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13.02.2022 12:19 Ответить
У тебе пропав нюх, ти не відчуваєш запаху гівна від своїх висерів. Здай тест на ПЦР
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13.02.2022 18:07 Ответить
Вроде тут слышал,с месяц назад кто-то сказал, если эти начнут уезжать значит намечается.
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13.02.2022 12:20 Ответить
Самая знающая нация ( государство) в мире.. с наиболее развитой чувствительностью в пятой точке..
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13.02.2022 12:24 Ответить
зеленського чмиря з іудейським урядом також вивезуть?
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13.02.2022 12:24 Ответить
Обалдеть можно. Значит американцы, бриты, я не знаю...канадцы... и т.д.- нормально.А вот те кто в Израиль- крысы, предатели, катитесь и не возвращайтесь??? и прочие. Вы в себе, нет? Евреи и евреи, точно такие же люди- есть хорошие, есть плохие. Нет никакой разницы, всё индивидуально и отдельный подход к каждому- по его поступкам. Всё остальное- нацизм!
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13.02.2022 12:27 Ответить
То не євреї...а жиди.!
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13.02.2022 12:33 Ответить
А американцы, бриты и прочие, которые делают тоже самое, кто?
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13.02.2022 12:35 Ответить
В Украине у многих такая "философия", если это так можно назвать... С одной стороны - приезжайте, инвестируйте, мы всем рады, с другой - зависть на деньги и возможности, ощущение что их эксплуатируют и ,как следствие, ненависть( фиги держат за спиной )...
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13.02.2022 12:43 Ответить
А евреи как могут запретить чужое оружие поставлять? Что за глупость!? Они не пуп земли.
В Украину поступает оружие тоннами, и никто евреев не спрашивает.
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13.02.2022 17:48 Ответить
речь идет о запрете поставок в Украину еврейского оружия!

Вы придуриваететсь сейчас??
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13.02.2022 17:56 Ответить
Я не предуриваюсь. Может вы придуриваетесь, раз после "запрета" Израилем, в Украину поступает оружие тоннами? Как такое тогда возможно, если Израиль решает что-то в этом вопросе? Ваша реальность, таки не совпадает с моей).
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13.02.2022 18:00 Ответить
израиль дожен отвечать за себя, а не за весь мир. Мир поставляет, израиль отказал.
Вопросы??
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13.02.2022 18:12 Ответить
Дело Израиля. За это его кусать- принизить себя до уровня вымогателей.
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13.02.2022 18:16 Ответить
да кому эти жиды всрались. Речь о морали.
Есть нормальные страны, а есть подонки.
Кто стоит в одной линейке: россия - германия -и.... израиль.
Ой, где-то мы уж это видели, эту "святую" троицу...Напомнить, где и когда?
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13.02.2022 18:20 Ответить
При обсерании страны, которая временно не осмеливается поставлять вооружение, моральная сторона точно не на стороне обсерающих.
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13.02.2022 18:27 Ответить
жду с придыханием, когда Израиль станет на нашу сторону
вот прям шляпу сниму
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13.02.2022 18:33 Ответить
Какое ты отношение от украинцев ожидаешь? Израиль как и Германия ничем не помогли Украине. Германия хоть каски обещала а Израиль целуется с Кремлевскими фашистами.
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13.02.2022 18:46 Ответить
Израиль это конкретная страна, которая "подшефная" номер1 США. Она никогда всерьёз против них не пойдёт. Всё их "не помагание" Украине, связанно с договорённостями с РФией по Сирии. Они не могут открыто помогать, в связи со своим нац. интересами. Ведь их земля, находится в том регионе. Но оружие, которое они совместно со Штатами разрабатывали уже в Украине. Понимать немножко нужно в геополитике, прежде чем окрашивать всё в чёрные или белые цвета, махая с плеча.
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13.02.2022 18:54 Ответить
Израиль принимает участие в разработках и производстве многого оружия из США, которое было поставлено в Украину. А если вы про конкретно полностью произведенное оружие в Израиле, то дело такое.... личное. Вы не имеете право обвинять Израиль, если он чего-то не поставил. Это его внутреннее дело если угодно. Это уже наглость, поливать грязью из-за этого.
Обязанности нет нахаляву чего-то дарить, а оскорблять если не подарили- это вымогательство называется. Всё равно что попрошайка просит у тебя копеечку, но если ты ему отказываешь- он набрасывается на тебя с оскорблениями в связи с этим. Нравятся вам такие злобные попрошайки? Да, Украина- это никакая не попрошайка, но до тех пор пока не требует, ни обязует, и ни кидается на тех кто осмелился не подать.
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13.02.2022 18:15 Ответить
ваши любимые жиды имели наглость обвинить нас в трагедии бабиного яра (Нас, а не немцев!!! япросто в щоке был), и до сих пор не признали голодомор, который же сами и организовали.
По моему, хуже осокорбления не придумаешь.
А оружие - то уже вишенка на торте.
Поэтому моральное право оскорблять их у нас есть.
А если бы был президент с яйцами, создал бы комиссию - и в межд. суд.
И такие бы факты всплыли, что ничего бы богообранным не помогло бы.
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13.02.2022 18:25 Ответить
Это не правда. Они обвинили немцев в первую очередь. Перебили даже всех, кто выжил кто избежал плен, и кто не избежал. Они обвиняют только Шухевича и Мельника( и ежи с ними).
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13.02.2022 18:29 Ответить
Это не правда.
лень искать линки. Обвинили они именно нас. Какая-то их падаль помню сказала что "мы должны покаяться". С тех пор ненавижу эту нацию.
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13.02.2022 18:34 Ответить
валите все с Украины, меньше уродов будет нам мешать мочить кацапню
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13.02.2022 12:37 Ответить
Поэтому все западные посольства сбежали во Львов
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13.02.2022 12:52 Ответить
Цінічно фу втікачам
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13.02.2022 12:44 Ответить
Ігруна на роялі самі знаєте чим краще б забрали. На істарічєскую родіну нах...
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13.02.2022 12:59 Ответить
А хто на заміні!?
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13.02.2022 13:03 Ответить
Бачу,антисемітизм в Україні розквітає буйним цвітом.Так,антисемітизм (за словами Єйнштейна) це тінь єврейства,але поки євреї знаходились в цій тіні антисемітизм не проявляв себе так явно як тепер.Але як тільки євреї вилізли з тіні і почали займати найвищі посади країни,стали публічними - він тут як тут.
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13.02.2022 13:06 Ответить
Ти майже точно повторяєш тези з "Mein Kampf"...
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13.02.2022 14:54 Ответить
Я сразу после избрания Зеленского сказал, что это приведёт к росту антисемитизма в Украине
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13.02.2022 15:31 Ответить
взагалі дивно, що сруль всіх своїх не вивіз ще аж в 2014-ому році, а тягнули гуму аж до сьогодні....
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13.02.2022 13:31 Ответить
А твое нутро какое?антисемит сраный.Ты за Украину готов умереть а?Героям у них слава.Вот пойди и умри за Украину в Донбассе
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13.02.2022 14:33 Ответить
За Украину мы не собираемся умирать .....а собираемся убивать врагов,на всех направлениях....
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13.02.2022 14:54 Ответить
Чем меньше в Украине будет этих недобитых ворюг-жидяр , тем чище будет воздух!!
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13.02.2022 13:43 Ответить
Назад не впускати - у нас немає подвійного громадянства. Думають, що від долі можливо втекти, щас
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13.02.2022 13:45 Ответить
Хасидів в Умані ще повно. В тім числі й жінок.
Якщо вони виїдуть, то це буде показник 100% ймовірности війни...
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13.02.2022 14:21 Ответить
хорошая новость!
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13.02.2022 14:59 Ответить
обратно их не пускать!
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13.02.2022 15:00 Ответить
Подвійне громадянство у нас заборонене, назад не пускати
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13.02.2022 15:18 Ответить
Штирлиц сделал свое дело, пришло время для эвакуации?
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13.02.2022 15:22 Ответить
А евреи это зелеботы? Или и шоколадные тоже? Ну, так стингеры, шилки и ДШКМ к концу ВПП, Здесь их земля родная, украинская, тут и спочинут в ней...
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13.02.2022 16:23 Ответить
Ой классно ..... Теперь очередь арабов.
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13.02.2022 17:01 Ответить
Попутного ветрат вам ворюгам -жидярам!! И что бы век вас не видеть!!
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13.02.2022 18:40 Ответить
Главное чтобы Зеленский со своей командой не уехал в Израиль в самый неподходящий момент.
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13.02.2022 18:40 Ответить
Незабудьте забрати своїх Бєню і Зєлю !
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13.02.2022 20:10 Ответить
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