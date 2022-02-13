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Ізраїль збільшує кількість авіарейсів для вивезення своїх громадян з України

Ізраїль збільшує кількість авіарейсів для вивезення своїх громадян з України

Через загрозу нового вторгнення Росії на українську територію ізраїльські авіакомпанії почали збільшувати кількість рейсів для вивезення своїх громадян з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Times of Israel.

Зокрема, про збільшення кількості рейсів з Києва заявили ізраїльські авіакомпанії El Al, Israir і Arkia. Ізраїльські чиновники вважають, що вікно для евакуації громадян з України може закритися до ранку середи, 16 лютого. За даними МЗС Ізраїлю, в Україні проживають 10-15 тисяч ізраїльтян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 14 лютого з 16:00 по Києву повітряний рух в Україні може бути припинено, - Гончаренко

Також повідомляється, що 12 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації щодо України. Уряд закликав ізраїльтян негайно залишити територію Україну до 16 лютого. А міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц доручив військових готуватися до сценарію, за якого знадобиться їх допомога для евакуації ізраїльтян з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак авіакомпанії SkyUp здійснив вимушену посадку в Кишиневі через "ситуацію в Україні"

Ізраїль (1637) евакуація (2304) авіасполучення (3064)


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Топ коментарі
+37
От і треба переписати громадян Ізраїлю. Які тягнуть з українців бабки і тікають відчувши загрозу. ЦЕ не громадяни України. А аферисти. Нехай навіть не повертаються.
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13.02.2022 11:46
+20
Правильно. Валите нах***р
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13.02.2022 11:45
+18
А Бєню і Зєлю заберуть?
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13.02.2022 11:50
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Ти не сци вернемся,а хто не захоче я буду *******
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13.02.2022 12:30 Відповісти
шефіри з рабіновичами вже в аеропорту? чи їх "залишають" для саботажів в Києві?
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13.02.2022 12:08 Відповісти
Заберите всех и не возвращайтесь НИКОГДА!!!!!!! Кстати, диаспору тоже забирайте на хер!!!!
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13.02.2022 12:10 Відповісти
А еще Израиль принципиально не поставляет Украине вооружение и запрещает Прибалтике реэкспорт в Украину. Ну что ж, крысы бегут, это хорошо.
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13.02.2022 12:12 Відповісти
Гарна новина. Орбан натякає на вихід з ЄС. Ще б з НАТО вийшли...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/13/7323813/
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13.02.2022 12:12 Відповісти
А Украина хочет в ЕС и НАТО, это даже в Конституции закреплено. Значит ошибочный курс?
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13.02.2022 12:15 Відповісти
Не ошибочный. Венгрия на подпитке у параши и воду каламутит в Европе - ностальгия за империей
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13.02.2022 12:58 Відповісти
Нет, Венгрия не мутит ничего, она не хочет мигрантов сирийских и прочих, и правильно делает, хотя ЕС заставляет их принимать. А тяга до паРаши не только у венгров есть, а и у немцев, у французов. Да и мало ли у кого ещё может появиться если случится остановка газовых поставок...
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13.02.2022 13:20 Відповісти
Кстати, где-то тут на просторах цензора, была статься, что трудовые мигранты прислали за прошлый год в Украину 15 миллиардов долларов. Тоже предатели. Как и иностранцы, что тут в Украине инвестировали в её экономику и создали рабочие места. Крысы, все они крысы... ибо бегут , бросая всё нажитое непосильным трудом, спасая свои жирные иностранные жуопы...
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13.02.2022 12:13 Відповісти
Тікайте розчищайте дорогу ***** допомогайте йому. Щоб ***** міг сказати іх там нєт всі дружбани Украіни повтікалиможна починати
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13.02.2022 12:13 Відповісти
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в настоящий момент в спешном порядке вывозит за границу валюту и эвакуирует свою семью. Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3150714721916494&id=100009339910671 сообщил блогер Юрий Гаврилечко.

По его данным, для вывоза валюты Порошенко обратился в Нацбанк, желая арендовать у них спецавтомобили.

"Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - поделился подробностями Гаврилечко.

После того как этот план раскрыли в СБУ и заблокировали аренду, продолжает блогер, замглавы ОП Андрею Смирнову был объявлен выговор за то, что он не предусмотрел подобных действий пятого президента.

Впрочем, как пишет блогер, выход из ситуации Порошенко нашел, попросив помощи у Рината Ахметова.

«Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе», - подытожил блогер.
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13.02.2022 12:15 Відповісти
Ну про десяток літаків Ющенка для вуликів вже чули.
Давай ісчо (с)
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13.02.2022 12:19 Відповісти
У тебе пропав нюх, ти не відчуваєш запаху гівна від своїх висерів. Здай тест на ПЦР
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13.02.2022 18:07 Відповісти
Вроде тут слышал,с месяц назад кто-то сказал, если эти начнут уезжать значит намечается.
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13.02.2022 12:20 Відповісти
Самая знающая нация ( государство) в мире.. с наиболее развитой чувствительностью в пятой точке..
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13.02.2022 12:24 Відповісти
зеленського чмиря з іудейським урядом також вивезуть?
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13.02.2022 12:24 Відповісти
Обалдеть можно. Значит американцы, бриты, я не знаю...канадцы... и т.д.- нормально.А вот те кто в Израиль- крысы, предатели, катитесь и не возвращайтесь??? и прочие. Вы в себе, нет? Евреи и евреи, точно такие же люди- есть хорошие, есть плохие. Нет никакой разницы, всё индивидуально и отдельный подход к каждому- по его поступкам. Всё остальное- нацизм!
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13.02.2022 12:27 Відповісти
То не євреї...а жиди.!
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13.02.2022 12:33 Відповісти
А американцы, бриты и прочие, которые делают тоже самое, кто?
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13.02.2022 12:35 Відповісти
В Украине у многих такая "философия", если это так можно назвать... С одной стороны - приезжайте, инвестируйте, мы всем рады, с другой - зависть на деньги и возможности, ощущение что их эксплуатируют и ,как следствие, ненависть( фиги держат за спиной )...
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13.02.2022 12:43 Відповісти
А евреи как могут запретить чужое оружие поставлять? Что за глупость!? Они не пуп земли.
В Украину поступает оружие тоннами, и никто евреев не спрашивает.
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13.02.2022 17:48 Відповісти
речь идет о запрете поставок в Украину еврейского оружия!

Вы придуриваететсь сейчас??
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13.02.2022 17:56 Відповісти
Я не предуриваюсь. Может вы придуриваетесь, раз после "запрета" Израилем, в Украину поступает оружие тоннами? Как такое тогда возможно, если Израиль решает что-то в этом вопросе? Ваша реальность, таки не совпадает с моей).
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13.02.2022 18:00 Відповісти
израиль дожен отвечать за себя, а не за весь мир. Мир поставляет, израиль отказал.
Вопросы??
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13.02.2022 18:12 Відповісти
Дело Израиля. За это его кусать- принизить себя до уровня вымогателей.
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13.02.2022 18:16 Відповісти
да кому эти жиды всрались. Речь о морали.
Есть нормальные страны, а есть подонки.
Кто стоит в одной линейке: россия - германия -и.... израиль.
Ой, где-то мы уж это видели, эту "святую" троицу...Напомнить, где и когда?
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13.02.2022 18:20 Відповісти
При обсерании страны, которая временно не осмеливается поставлять вооружение, моральная сторона точно не на стороне обсерающих.
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13.02.2022 18:27 Відповісти
жду с придыханием, когда Израиль станет на нашу сторону
вот прям шляпу сниму
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13.02.2022 18:33 Відповісти
Какое ты отношение от украинцев ожидаешь? Израиль как и Германия ничем не помогли Украине. Германия хоть каски обещала а Израиль целуется с Кремлевскими фашистами.
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13.02.2022 18:46 Відповісти
Израиль это конкретная страна, которая "подшефная" номер1 США. Она никогда всерьёз против них не пойдёт. Всё их "не помагание" Украине, связанно с договорённостями с РФией по Сирии. Они не могут открыто помогать, в связи со своим нац. интересами. Ведь их земля, находится в том регионе. Но оружие, которое они совместно со Штатами разрабатывали уже в Украине. Понимать немножко нужно в геополитике, прежде чем окрашивать всё в чёрные или белые цвета, махая с плеча.
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13.02.2022 18:54 Відповісти
Израиль принимает участие в разработках и производстве многого оружия из США, которое было поставлено в Украину. А если вы про конкретно полностью произведенное оружие в Израиле, то дело такое.... личное. Вы не имеете право обвинять Израиль, если он чего-то не поставил. Это его внутреннее дело если угодно. Это уже наглость, поливать грязью из-за этого.
Обязанности нет нахаляву чего-то дарить, а оскорблять если не подарили- это вымогательство называется. Всё равно что попрошайка просит у тебя копеечку, но если ты ему отказываешь- он набрасывается на тебя с оскорблениями в связи с этим. Нравятся вам такие злобные попрошайки? Да, Украина- это никакая не попрошайка, но до тех пор пока не требует, ни обязует, и ни кидается на тех кто осмелился не подать.
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13.02.2022 18:15 Відповісти
ваши любимые жиды имели наглость обвинить нас в трагедии бабиного яра (Нас, а не немцев!!! япросто в щоке был), и до сих пор не признали голодомор, который же сами и организовали.
По моему, хуже осокорбления не придумаешь.
А оружие - то уже вишенка на торте.
Поэтому моральное право оскорблять их у нас есть.
А если бы был президент с яйцами, создал бы комиссию - и в межд. суд.
И такие бы факты всплыли, что ничего бы богообранным не помогло бы.
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13.02.2022 18:25 Відповісти
Это не правда. Они обвинили немцев в первую очередь. Перебили даже всех, кто выжил кто избежал плен, и кто не избежал. Они обвиняют только Шухевича и Мельника( и ежи с ними).
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13.02.2022 18:29 Відповісти
Это не правда.
лень искать линки. Обвинили они именно нас. Какая-то их падаль помню сказала что "мы должны покаяться". С тех пор ненавижу эту нацию.
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13.02.2022 18:34 Відповісти
валите все с Украины, меньше уродов будет нам мешать мочить кацапню
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13.02.2022 12:37 Відповісти
Поэтому все западные посольства сбежали во Львов
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13.02.2022 12:52 Відповісти
Цінічно фу втікачам
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13.02.2022 12:44 Відповісти
Ігруна на роялі самі знаєте чим краще б забрали. На істарічєскую родіну нах...
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13.02.2022 12:59 Відповісти
А хто на заміні!?
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13.02.2022 13:03 Відповісти
Бачу,антисемітизм в Україні розквітає буйним цвітом.Так,антисемітизм (за словами Єйнштейна) це тінь єврейства,але поки євреї знаходились в цій тіні антисемітизм не проявляв себе так явно як тепер.Але як тільки євреї вилізли з тіні і почали займати найвищі посади країни,стали публічними - він тут як тут.
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13.02.2022 13:06 Відповісти
Ти майже точно повторяєш тези з "Mein Kampf"...
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13.02.2022 14:54 Відповісти
Я сразу после избрания Зеленского сказал, что это приведёт к росту антисемитизма в Украине
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13.02.2022 15:31 Відповісти
взагалі дивно, що сруль всіх своїх не вивіз ще аж в 2014-ому році, а тягнули гуму аж до сьогодні....
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13.02.2022 13:31 Відповісти
А твое нутро какое?антисемит сраный.Ты за Украину готов умереть а?Героям у них слава.Вот пойди и умри за Украину в Донбассе
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13.02.2022 14:33 Відповісти
За Украину мы не собираемся умирать .....а собираемся убивать врагов,на всех направлениях....
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13.02.2022 14:54 Відповісти
Чем меньше в Украине будет этих недобитых ворюг-жидяр , тем чище будет воздух!!
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13.02.2022 13:43 Відповісти
Назад не впускати - у нас немає подвійного громадянства. Думають, що від долі можливо втекти, щас
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13.02.2022 13:45 Відповісти
Хасидів в Умані ще повно. В тім числі й жінок.
Якщо вони виїдуть, то це буде показник 100% ймовірности війни...
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13.02.2022 14:21 Відповісти
хорошая новость!
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13.02.2022 14:59 Відповісти
обратно их не пускать!
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13.02.2022 15:00 Відповісти
Подвійне громадянство у нас заборонене, назад не пускати
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13.02.2022 15:18 Відповісти
Штирлиц сделал свое дело, пришло время для эвакуации?
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13.02.2022 15:22 Відповісти
А евреи это зелеботы? Или и шоколадные тоже? Ну, так стингеры, шилки и ДШКМ к концу ВПП, Здесь их земля родная, украинская, тут и спочинут в ней...
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13.02.2022 16:23 Відповісти
Ой классно ..... Теперь очередь арабов.
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13.02.2022 17:01 Відповісти
Попутного ветрат вам ворюгам -жидярам!! И что бы век вас не видеть!!
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13.02.2022 18:40 Відповісти
Главное чтобы Зеленский со своей командой не уехал в Израиль в самый неподходящий момент.
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13.02.2022 18:40 Відповісти
Незабудьте забрати своїх Бєню і Зєлю !
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13.02.2022 20:10 Відповісти
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