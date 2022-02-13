Ізраїль збільшує кількість авіарейсів для вивезення своїх громадян з України
Через загрозу нового вторгнення Росії на українську територію ізраїльські авіакомпанії почали збільшувати кількість рейсів для вивезення своїх громадян з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Times of Israel.
Зокрема, про збільшення кількості рейсів з Києва заявили ізраїльські авіакомпанії El Al, Israir і Arkia. Ізраїльські чиновники вважають, що вікно для евакуації громадян з України може закритися до ранку середи, 16 лютого. За даними МЗС Ізраїлю, в Україні проживають 10-15 тисяч ізраїльтян.
Також повідомляється, що 12 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації щодо України. Уряд закликав ізраїльтян негайно залишити територію Україну до 16 лютого. А міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц доручив військових готуватися до сценарію, за якого знадобиться їх допомога для евакуації ізраїльтян з України.
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https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/13/7323813/
По его данным, для вывоза валюты Порошенко обратился в Нацбанк, желая арендовать у них спецавтомобили.
"Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - поделился подробностями Гаврилечко.
После того как этот план раскрыли в СБУ и заблокировали аренду, продолжает блогер, замглавы ОП Андрею Смирнову был объявлен выговор за то, что он не предусмотрел подобных действий пятого президента.
Впрочем, как пишет блогер, выход из ситуации Порошенко нашел, попросив помощи у Рината Ахметова.
«Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе», - подытожил блогер.
Давай ісчо (с)
В Украину поступает оружие тоннами, и никто евреев не спрашивает.
Вы придуриваететсь сейчас??
Вопросы??
Есть нормальные страны, а есть подонки.
Кто стоит в одной линейке: россия - германия -и.... израиль.
Ой, где-то мы уж это видели, эту "святую" троицу...Напомнить, где и когда?
вот прям шляпу сниму
Обязанности нет нахаляву чего-то дарить, а оскорблять если не подарили- это вымогательство называется. Всё равно что попрошайка просит у тебя копеечку, но если ты ему отказываешь- он набрасывается на тебя с оскорблениями в связи с этим. Нравятся вам такие злобные попрошайки? Да, Украина- это никакая не попрошайка, но до тех пор пока не требует, ни обязует, и ни кидается на тех кто осмелился не подать.
По моему, хуже осокорбления не придумаешь.
А оружие - то уже вишенка на торте.
Поэтому моральное право оскорблять их у нас есть.
А если бы был президент с яйцами, создал бы комиссию - и в межд. суд.
И такие бы факты всплыли, что ничего бы богообранным не помогло бы.
лень искать линки. Обвинили они именно нас. Какая-то их падаль помню сказала что "мы должны покаяться". С тех пор ненавижу эту нацию.
Якщо вони виїдуть, то це буде показник 100% ймовірности війни...