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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинское правительство обеспечено средствами оперативной связи с американцами, - Бутусов

Украинское правительство обеспечено средствами оперативной связи с американцами, - Бутусов

Украинское правительство обеспечено средствами связи, чтобы иметь возможность оперативно получать информацию от наших союзников из США.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил во время своего стрима на канале "Бутусов Плюс".

Он напомнил, что на днях спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

"Американские чиновники в Украине также сообщили всем украинским официальным органам об этой дате. (...) Опять же, хочу сказать, что даже средствами связи обеспечено украинское правительство для оперативной связи с американцами, нашими союзниками в НАТО", – сообщил Бутусов.

Читайте также: Стрим с Юрием Бутусовым: Нападет ли Россия 16 февраля? ВИДЕО

связь (322) США (26422) Бутусов Юрий (4348)


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Топ комментарии
+17
Все похоже на то, что русня все таки нападет. Стянуты на границу ударные вертолеты, танки и очень много мостоукладчиков, понтонных мостов. И кто-бы что не говорил а на на военный шантаж это не похоже как не крути...сумно *** но ни-че - прорвемся и в этот раз !!!
Крыса в углу. Напасть-значит сдохнуть. Не напасть-конец имиджа мачо-геостратега.
Его ждет проигрыш по всем позициям. Оно по любому - труп, вместе с кацапо-вояками..
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13.02.2022 12:22
+10
обеспечивать связью агентов Кремля во власти (*************, ермачка) - это конечно очень умно.
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13.02.2022 11:57
+10
Рускій, готовся дістати по єпалу.
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13.02.2022 12:06
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13.02.2022 11:57 Ответить
Будуть союзники передавати ЗСУ всі дані в режимі реального часу. Одна дрібниця -чим збивати таку кількість цілей.
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13.02.2022 12:16 Ответить
У нас ракет в рази більше ніж потенційних цілей. І протитанкових і ПВО.
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13.02.2022 12:27 Ответить
обеспечивать связью агентов Кремля во власти (*************, ермачка) - это конечно очень умно.
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13.02.2022 11:57 Ответить
Правда ЗЕ-єрмаки хотіли б такий зв'язок мати сампе з кремлем... щоб не їздити "кататися на пісках" Оману...
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13.02.2022 13:17 Ответить
Надо было не османским ишакам выдавать, а командирам районных ТРО, и воякам (от командира батальона). И не телефоны, а терминалы Старлинк (спутниковый интернет Элона Маска), что бы снимки с целеуказаниями передавать и приказы. А то они потом начнуть ныть что "зв'язку не було".
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13.02.2022 13:21 Ответить
Можете на время облоги прекратить свою сраную предвыборную компанию?
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13.02.2022 16:08 Ответить
Спутниковый телефон ослику выдали...как бы не продал он его на ОЛХ...
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13.02.2022 11:58 Ответить
Да он же не Барыга.
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13.02.2022 14:04 Ответить
Це добре-але нажаль ніякі засоби зв'язку не додають розуму...
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13.02.2022 11:59 Ответить
Американцы сдрыснули, аж пятки сверкают.
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13.02.2022 12:02 Ответить
они за углом стоят все, вам с той стороны плохо видно
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13.02.2022 12:04 Ответить
Рускій, готовся дістати по єпалу.
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13.02.2022 12:06 Ответить
надо взять подписку было с Зекоманды,

что в случае атаки москвы
на время боевых действий

накладывается запрет на воровство бюджетных денег

а потом посмотрим
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13.02.2022 12:03 Ответить
каких денег ?))
в случае чего - стоимость грн будет близкой к нулю
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13.02.2022 12:07 Ответить
подупадет стоимость, конечно не так как рубль, но немного упадет
но запрет на воровство нужен на время отстрела братьев с севера
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13.02.2022 12:14 Ответить
Маланці не договороспроможні
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13.02.2022 12:57 Ответить
Непрямі методи: Податківці почали облік громадян, що повністю та вчасно сплачують комуналку. Перевірятимуть цих багатіїв та сплату ними податків з доходів.
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13.02.2022 12:04 Ответить
также в эту категорию отнесли официально безработных, которые не стали><не стают на учёт в центры занятости. По ним будет запущена углубленная проверка с использованием современного программно-аппаратного комплекса, так как есть основания полагать, что не ставшие на учёт безработные - это неофициальные самозанятые лица.

Единственным выходом из ситуации, может стать немедленная массовая постановка на учет в центры занятости.

Все как один, станем на учёт в центры занятости - пусть зеленые и гетьманцев уху едят.
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13.02.2022 15:47 Ответить
- Але,это Америка?
- Йес.
- Где монгольские полчища путина?
- Перешли границу и атакуют в сторону Киева.
- Наше правительство и рада срочно вылетают к вам,самолёт уже прогрелся,ждём только маму гетьманцева и ее контейнер с золотом,никак не допрет до аэропорта.
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13.02.2022 12:05 Ответить
гетманцев поедет на восток, к начальнику
и скорее всего раньше, чем вы думаете
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13.02.2022 12:16 Ответить
Це їм не завадить зрадити країну.
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13.02.2022 12:07 Ответить
засобы кеша не останавливайте!!!
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13.02.2022 12:12 Ответить
Если 16 вторжения не будет, тогда это типа деза?
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13.02.2022 12:14 Ответить
І дай то боже.
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13.02.2022 12:17 Ответить
а, к примеру, 19-го чем хуже? конкретный час не так важен, как сама возможность!
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13.02.2022 12:20 Ответить
Напали еще в 2014, ты все пропустил
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13.02.2022 12:32 Ответить
деза, это когда русские танки под Киевом, а дол@#$бы ничего не делают, только воют, что он в 2014 напал
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13.02.2022 15:49 Ответить
Кіт Вчений@TedTeddycat ·12 ч

Чи не час нині, коли ху»ло стягнуло все, що має, до України, врешті звільнити хоча б Курили та Сахалін?
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13.02.2022 12:17 Ответить
Кто?они пообсцикались и драпа дают чем подальше от Украины
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13.02.2022 12:54 Ответить
Поки російські війська на кордонах доти буде цей інформаційний психоз.
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13.02.2022 12:17 Ответить
Они всегда там были. США разгоняют панику чтоб был повод вооружить Украину. Путин сыкливый пес, он нападает только на бесзащитных. Он в 2014 боялся, сейчас темболее ...
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13.02.2022 12:29 Ответить
Так але не в білорусії під самий наш кордон, правда вже відлига і якщо вони звідти техніку не заберуть то там вона й потоне.
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13.02.2022 12:35 Ответить
Та чем то правительство только не обеспечено.Главное,чтоб они успели спастись.
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13.02.2022 12:21 Ответить
Все похоже на то, что русня все таки нападет. Стянуты на границу ударные вертолеты, танки и очень много мостоукладчиков, понтонных мостов. И кто-бы что не говорил а на на военный шантаж это не похоже как не крути...сумно *** но ни-че - прорвемся и в этот раз !!!
Крыса в углу. Напасть-значит сдохнуть. Не напасть-конец имиджа мачо-геостратега.
Его ждет проигрыш по всем позициям. Оно по любому - труп, вместе с кацапо-вояками..
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13.02.2022 12:22 Ответить
Гимн учи кацапстана , или уже выучил !? падло ты апосцанное , про памперсы оно мне чешет тут!!! дела очень серьезные а оно *** шутит- если не дай Бог что то произойдет то я знаю что мне делать а вот тебе что делать я не знаю..
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13.02.2022 12:34 Ответить
А нафигаим связь,ведь при перврм выстреле 99% правительства смоются из Украины.
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13.02.2022 12:42 Ответить
Чем быстрее они свалят тем лучше
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13.02.2022 13:26 Ответить
Головне, щоб не зливали операції з ОПУ, а то буде, як з вагнерівцями та Ізоляцією…. Знову дєрьмак буде рулити силовиками, а потім тюрма..
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13.02.2022 12:43 Ответить
***** непередбачуване
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13.02.2022 12:45 Ответить
Все это запугивание со стороны Байдена служит лишь принуждению Украины к выполнению минских соглашений о капитуляции.
Никакого реального вторжения не будет. Кремляди не самоубийцы.
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13.02.2022 12:59 Ответить
Они убийцы, для них народ - пыль под ногами.
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13.02.2022 13:06 Ответить
Они убийцы, но атака против Украины убьет их империю
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13.02.2022 13:09 Ответить
И оружие тоже дают для капитуляции? Ты поц или просто рузкий?
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13.02.2022 13:07 Ответить
Оружие дают только британцы, а байда присылает не нужные патроны на массу
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13.02.2022 13:08 Ответить
"ге нужные патроны" ..... все с обой ясно мокшебот. Иди домой в ерзань
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13.02.2022 13:12 Ответить
Байдан может и считает это спектаклем, но кремлевская крыса сможет воспользоваться ситуацией!
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13.02.2022 13:10 Ответить
Это совместный пуйло/Байден спектакль
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13.02.2022 14:02 Ответить
США нужен повод для введения санкций на рашу. ВСУ будет попытка освобождения Донецка. Раша сует на границу войска в поддержку Дырляндии. Если русня рыпается - акт агресси, вводятся санкции. Байден говорил если хоть один росийский военный перейдет границу, это будет актом агрессии. Никакой войны не будет, хутин в 14 боялся, а сейчас тем более.
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13.02.2022 13:23 Ответить
ВСУ будет попытка освобождения Донецка.?
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13.02.2022 15:31 Ответить
 
 