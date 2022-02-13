Украинское правительство обеспечено средствами оперативной связи с американцами, - Бутусов
Украинское правительство обеспечено средствами связи, чтобы иметь возможность оперативно получать информацию от наших союзников из США.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил во время своего стрима на канале "Бутусов Плюс".
Он напомнил, что на днях спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
"Американские чиновники в Украине также сообщили всем украинским официальным органам об этой дате. (...) Опять же, хочу сказать, что даже средствами связи обеспечено украинское правительство для оперативной связи с американцами, нашими союзниками в НАТО", – сообщил Бутусов.
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что в случае атаки москвы
на время боевых действий
накладывается запрет на воровство бюджетных денег
а потом посмотрим
в случае чего - стоимость грн будет близкой к нулю
но запрет на воровство нужен на время отстрела братьев с севера
Единственным выходом из ситуации, может стать немедленная массовая постановка на учет в центры занятости.
Все как один, станем на учёт в центры занятости - пусть зеленые и гетьманцев уху едят.
- Йес.
- Где монгольские полчища путина?
- Перешли границу и атакуют в сторону Киева.
- Наше правительство и рада срочно вылетают к вам,самолёт уже прогрелся,ждём только маму гетьманцева и ее контейнер с золотом,никак не допрет до аэропорта.
и скорее всего раньше, чем вы думаете
Чи не час нині, коли ху»ло стягнуло все, що має, до України, врешті звільнити хоча б Курили та Сахалін?
Крыса в углу. Напасть-значит сдохнуть. Не напасть-конец имиджа мачо-геостратега.
Его ждет проигрыш по всем позициям. Оно по любому - труп, вместе с кацапо-вояками..
Никакого реального вторжения не будет. Кремляди не самоубийцы.