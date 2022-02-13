Украинское правительство обеспечено средствами оперативной связи с американцами, - Бутусов

Украинское правительство обеспечено средствами связи, чтобы иметь возможность оперативно получать информацию от наших союзников из США.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил во время своего стрима на канале "Бутусов Плюс".

Он напомнил, что на днях спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

"Американские чиновники в Украине также сообщили всем украинским официальным органам об этой дате. (...) Опять же, хочу сказать, что даже средствами связи обеспечено украинское правительство для оперативной связи с американцами, нашими союзниками в НАТО", – сообщил Бутусов.

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