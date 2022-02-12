Стрим с Юрием Бутусовым: Нападет ли Россия 16 февраля? ВИДЕО
Сегодня в 21:00 в стриме на канале "Бутусов Плюс" можно узнать, возможно ли полномасштабное вторжение России в Украину 16 февраля.
В прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов проговорит следующие темы:
- Возможные сценарии и вероятность.
- Помощь западных партнеров.
- Что делать Украине?
Вопросы можно писать в комментариях на ютубе.
"Буду отвечать на них вживую. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Также жду дружеских советов, конструктивной критики и пожеланий по темам и форматам", - призывает Бутусов в фейсбуке.
Топ комментарии
+27 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий12.02.2022 20:48
+23 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий12.02.2022 20:48
+23 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий12.02.2022 20:55
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Україна Переможе!
https://risu.ua/svyashchenik-rusofil-z-pochayeva-veze-do-kiyeva-lyudej-na-masovij-zahid_n125987
Украина одна, мы все в одном окопе. делать такое - подыгрывать *****. Все равно что сидеть втроем окопе и одному обсирать двух. Тем более мне, который посчитал обеих кандидатов недрстойными, кажется что ктото должен попустить свои ботофермы, иначе он ценой развала страны и единства собирает голоса, на чем и проиграл выборы. Так ничему и не научился.
Зрадафильство это предательство народа и страны, граничащее с криминалом. Попуститесь, ватаны.