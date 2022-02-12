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Стрим с Юрием Бутусовым: Нападет ли Россия 16 февраля? ВИДЕО

Сегодня в 21:00 в стриме на канале "Бутусов Плюс" можно узнать, возможно ли полномасштабное вторжение России в Украину 16 февраля.

В прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов проговорит следующие темы:

  1. Возможные сценарии и вероятность.
  2. Помощь западных партнеров.
  3. Что делать Украине?

Вопросы можно писать в комментариях на ютубе.

Смотрите также: Стрим с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. ВИДЕО

"Буду отвечать на них вживую. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Также жду дружеских советов, конструктивной критики и пожеланий по темам и форматам", - призывает Бутусов в фейсбуке.

Автор: 

россия (95515) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+27
найбільшою дурницею було вибрати клоуна під час війни.
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12.02.2022 20:48
+23
або раніше напалуть або пізніше, або жиденько обдристаються та й не нападуть взагалі.... ці свинособаки ще ті тварюки

Искусство в массы!

Альфред Кох

"УЛЬТИМАТУМ" Театральная пьеса в одном действии :

- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну, это, мы ведь на самом серьёзе говорим! Нападём.
- И мы не шутим: нападайте!
- Вот и нападём. А вы нам ни хрена ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А чо вы сможете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще до конца не решили, как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только совещаться и болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?

- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...

- Сойдет-сойдет! Мы знаем, что сойдет, потому что вы политкорректные слабаки.
- Ну раз так, раз мы слабаки, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите, как будете реагировать на наше нападение!
- Нет, вы сначала нападите, тогда сразу и узнаете.
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете, как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А чо это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас на случай нашего нападения на Украину?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- А вот хер вам! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы что это, вы это сейчас над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем! Мы такие !
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То-то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие же мы храбрые? Мы слабый гнилой Запад. Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые и великие, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки взять и напасть на Украину, чтобы вы точно усвоили, что мы великие.
- Решайте сами, что вам делать: нападать или не нападать. Вы же великие.
- Да уж вас не спросимся... А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
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12.02.2022 20:48
+23
Найпростіше - за 3 роки, ракетна програма Пороха забезпечила б нас вагомим захистом.
Далі - не було б дєрьмака, демченко та інших, які є відкритимо агентами кремля і ймовірно, зливали всю інфу про нашу армію і озброєння кацапам.
І багато чого іншого.
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12.02.2022 20:55
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А почему нападение 16.02.2022 было бы логичнее 15.02.22
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13.02.2022 00:32 Ответить
Сретение ?
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13.02.2022 08:41 Ответить
Вибачте але до ср#ки усі ці гадання "нападе, не нападе. Нападе не нападе".... хочь так, хочь так треба зміцнювати ЗСУ й розвивати тер-оборону й озброєння. Рашиссти невідчепляться доти доки не побачать що шансів 0.00% виграти війну. Ця війна надовго.
Україна Переможе!
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13.02.2022 01:18 Ответить
Все, що ви написали, треба було писати в минулому часі, а не в теперішньому. Нині вже нічого не допоможе, якщо не змінити президента та міністра оборони.
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13.02.2022 08:36 Ответить
Ви з анекдоту "відкрив усі букви але незміг відгавати слово"....
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13.02.2022 11:12 Ответить
Ще можна встигнути накопати рвів та замінувати важливі напрямки, щоб не було бліц-крига.Треба долучатись населенню, як це було в Маріуполі
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13.02.2022 15:26 Ответить
у альтернативноразумных её и сейчас нет
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13.02.2022 01:45 Ответить
вот кацапская провокация на 16 февраля:
https://risu.ua/svyashchenik-rusofil-z-pochayeva-veze-do-kiyeva-lyudej-na-masovij-zahid_n125987
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13.02.2022 06:03 Ответить
Повідомляю секрет Полішинеля. 14 лютого дурдума московського каганату прийме рішення про визнання ЛДНР, куди вже перекинуто десятки тисяч вагнерівців з інших регіонів. Одразу туди будуть введені регулярні московські війська.
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13.02.2022 09:33 Ответить
Для того, щоб вони не почали розширення зони навколо Донецька і закріплюватися у донецькому аеропорту ці території мали б бути замінованими, а населення прилеглих населених пунктів евакуйовано. Але хабадні саботажники звісно такого наказу не дадуть. Відбудуться локальні бої, які будуть оглошені підставою для нанесення ударів по арсеналах, позиціях ПВО і групах прилеглих українських військ, які хабадні саботажники ретельно підставлять під удар.
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13.02.2022 09:54 Ответить
Читаю коментарии и думаю, какими же кончеными людьми нужно быть, чтобы пока враг у ворот, весли тут предвыборную агитацию за какогото корупционера, оскорблять большинство, которое так же будет сидеть в окопах и сеить пораженчиские настроения.

Украина одна, мы все в одном окопе. делать такое - подыгрывать *****. Все равно что сидеть втроем окопе и одному обсирать двух. Тем более мне, который посчитал обеих кандидатов недрстойными, кажется что ктото должен попустить свои ботофермы, иначе он ценой развала страны и единства собирает голоса, на чем и проиграл выборы. Так ничему и не научился.

Зрадафильство это предательство народа и страны, граничащее с криминалом. Попуститесь, ватаны.
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13.02.2022 17:47 Ответить
а разве маниакальное желание зельца посадить пороха это не зрада и не *********** граничащее с криминалом . и бесконечное отмазывание всех этих трухиных и слив вагнера ***** это не зрада и при чем тут ..ботофермы.. если у зеленых каждый день новый зашквар вылазит как шило из мешка
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14.02.2022 06:22 Ответить
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