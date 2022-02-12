Стрим с Юрием Бутусовым: Нападет ли Россия 16 февраля? ВИДЕО

Сегодня в 21:00 в стриме на канале "Бутусов Плюс" можно узнать, возможно ли полномасштабное вторжение России в Украину 16 февраля.

В прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов проговорит следующие темы:

Возможные сценарии и вероятность. Помощь западных партнеров. Что делать Украине?

Вопросы можно писать в комментариях на ютубе.

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"Буду отвечать на них вживую. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Также жду дружеских советов, конструктивной критики и пожеланий по темам и форматам", - призывает Бутусов в фейсбуке.