Стрим с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. ВИДЕО
Обзор основных событий недели.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем стриме будет раскрывать ряд тем.
"В 20:30 буду проводить стрим на своем канале по актуальным событиям этой недели:
- Угроза российского вторжения и прогнозы генерала Марка Милли в американских СМИ о том, что российская армия захватит Киев за 3 дня. Является ли это реальностью?
- Сборы бригады ТРО Киева, деревянные макеты, мотивация, создание новой базы, добровольцы, почему нужно идти.
- Политические проблемы. Молчание власти по делу Трухина, никто не признает, кто именно скрыл сообщение о попытке дать взятку?
- Когда Зеленский перестанет поносить Байдена и позволит назначить прокурора САП Клименко?
https://youtu.be/wBy2BC-8rg0
Эфир будет 30 минут. Пишите вопросы, пожалуйста.
Присоединяйтесь, и ставьте лайк каналу, это помогает продвижению видео, буду очень признателен. До встречи", - призвал журналист в фейсбуке.
Топ комментарии
+22 Alex Dev #442192
показать весь комментарий06.02.2022 20:32 Ответить Ссылка
+17 Андрій Жагун #497899
показать весь комментарий06.02.2022 20:46 Ответить Ссылка
+12 Бандерівець
показать весь комментарий06.02.2022 20:41 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Makar Baboker
показать весь комментарий07.02.2022 01:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий07.02.2022 07:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль