Стрим с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. ВИДЕО

Обзор основных событий недели.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем стриме будет раскрывать ряд тем.

Читайте также: "Армия должна быть боеспособной, а не просто большой. Это советская показуха", - Бутусов об указе Зеленского о повышении обороноспособности армии. ВИДЕО

"В 20:30 буду проводить стрим на своем канале по актуальным событиям этой недели:

  1. Угроза российского вторжения и прогнозы генерала Марка Милли в американских СМИ о том, что российская армия захватит Киев за 3 дня. Является ли это реальностью?
  2. Сборы бригады ТРО Киева, деревянные макеты, мотивация, создание новой базы, добровольцы, почему нужно идти.
  3. Политические проблемы. Молчание власти по делу Трухина, никто не признает, кто именно скрыл сообщение о попытке дать взятку?
  4. Когда Зеленский перестанет поносить Байдена и позволит назначить прокурора САП Клименко?

https://youtu.be/wBy2BC-8rg0

Эфир будет 30 минут. Пишите вопросы, пожалуйста.

Присоединяйтесь, и ставьте лайк каналу, это помогает продвижению видео, буду очень признателен. До встречи", - призвал журналист в фейсбуке.

Читайте также: ГБР должно допросить министра МВД Монастырского и главу Нацполиции Клименко из-за сокрытия доказательств по делу Трухина, - Бутусов. ВИДЕО

06.02.2022 20:32 Ответить
Єдине що я хочу почути від Пана Бутусова, навіщо він валив Порошенка? Якщо він не з кухні кума, то мав передбачати наслідки своєї бурхливої діяльності. Я якщо на таке він не здатен, то гріш ціна у базарний день всім його "стрімам". Що розумного він тоді може сказати?
06.02.2022 20:46 Ответить
06.02.2022 20:41 Ответить
Страница 2 из 2
хОтел бы задать вопрос почему не поднимается тема о том, что тысячи мотивированных патриотов сидят в застенках пете-зеле хунты (да-да первым петя стал сажать патриотов и просто без суда гноить) годАми без суда (бо ничего на них нет) , кода нету у УКаины более мотивированных и умелых защитников... Кто-то дже должен об этом писать, освобождать их...
07.02.2022 01:35 Ответить
Лапоть, может хоть одного "невинного" назовешь?
07.02.2022 07:49 Ответить
