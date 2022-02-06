Стрим с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. ВИДЕО

Обзор основных событий недели.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем стриме будет раскрывать ряд тем.

"В 20:30 буду проводить стрим на своем канале по актуальным событиям этой недели:

Угроза российского вторжения и прогнозы генерала Марка Милли в американских СМИ о том, что российская армия захватит Киев за 3 дня. Является ли это реальностью? Сборы бригады ТРО Киева, деревянные макеты, мотивация, создание новой базы, добровольцы, почему нужно идти. Политические проблемы. Молчание власти по делу Трухина, никто не признает, кто именно скрыл сообщение о попытке дать взятку? Когда Зеленский перестанет поносить Байдена и позволит назначить прокурора САП Клименко?

Эфир будет 30 минут. Пишите вопросы, пожалуйста.

Эфир будет 30 минут. Пишите вопросы, пожалуйста.

