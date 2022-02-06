Стрім з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Огляд основних подій тижня.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму стрімі розкриватиме низку тем.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Армія має бути боєздатною, а не просто великою. Це - радянська показуха", – Бутусов про указ Зеленського щодо підвищення обороноспроможності армії. ВIДЕО

"О 20:30 буду проводити стрім на своєму каналі по актуальних подіях цього тижня:

Загроза російського вторгнення та прогнози генерала Марка Міллі у американських ЗМІ щодо того, ніби російська армія захопить Київ за 3 дні. Чи є це реальністю? Збори бригади ТРО Києва, дерев'яні макети, мотивація, створення нової бази, добровольці, чому треба йти. Політичні проблеми. Мовчання влади по справі Трухіна, ніхто не визнає, хто саме приховав повідомлення про спробу дати хабар? Коли Зеленський перестане ганьбити Байдена та дозволить призначити прокурора САП Клименка?

https://youtu.be/wBy2BC-8rg0

Ефір буде 30 хвилин. Пишіть питання, будь ласка.

Приєднуйтесь, і ставте лайк каналу, це допомагає просуванню відео, буду дуже вдячний. До зустрічі", - закликав журналіст на фейсбуці.

Також дивіться: ДБР має допитати міністра МВС Монастирського та голову Нацполіції Клименка через приховування доказів у справі Трухіна, - Бутусов. ВIДЕО