20 156 103

Стрім з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Огляд основних подій тижня.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму стрімі розкриватиме низку тем.

"О 20:30 буду проводити стрім на своєму каналі по актуальних подіях цього тижня:

  1. Загроза російського вторгнення та прогнози генерала Марка Міллі у американських ЗМІ щодо того, ніби російська армія захопить Київ за 3 дні. Чи є це реальністю?
  2. Збори бригади ТРО Києва, дерев'яні макети, мотивація, створення нової бази, добровольці, чому треба йти.
  3. Політичні проблеми. Мовчання влади по справі Трухіна, ніхто не визнає, хто саме приховав повідомлення про спробу дати хабар?
  4. Коли Зеленський перестане ганьбити Байдена та дозволить призначити прокурора САП Клименка?

https://youtu.be/wBy2BC-8rg0

Ефір буде 30 хвилин. Пишіть питання, будь ласка.

Приєднуйтесь, і ставте лайк каналу, це допомагає просуванню відео, буду дуже вдячний. До зустрічі", - закликав журналіст на фейсбуці.

Автор: 

росія (67998) Бутусов Юрій (3648) тероборона (397) Трухін Олександр (159)
06.02.2022 20:32 Відповісти
Єдине що я хочу почути від Пана Бутусова, навіщо він валив Порошенка? Якщо він не з кухні кума, то мав передбачати наслідки своєї бурхливої діяльності. Я якщо на таке він не здатен, то гріш ціна у базарний день всім його "стрімам". Що розумного він тоді може сказати?
06.02.2022 20:46 Відповісти
06.02.2022 20:41 Відповісти
хОтел бы задать вопрос почему не поднимается тема о том, что тысячи мотивированных патриотов сидят в застенках пете-зеле хунты (да-да первым петя стал сажать патриотов и просто без суда гноить) годАми без суда (бо ничего на них нет) , кода нету у УКаины более мотивированных и умелых защитников... Кто-то дже должен об этом писать, освобождать их...
07.02.2022 01:35 Відповісти
Лапоть, может хоть одного "невинного" назовешь?
07.02.2022 07:49 Відповісти
