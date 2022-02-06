Стрім з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. ВIДЕО
Огляд основних подій тижня.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму стрімі розкриватиме низку тем.
"О 20:30 буду проводити стрім на своєму каналі по актуальних подіях цього тижня:
- Загроза російського вторгнення та прогнози генерала Марка Міллі у американських ЗМІ щодо того, ніби російська армія захопить Київ за 3 дні. Чи є це реальністю?
- Збори бригади ТРО Києва, дерев'яні макети, мотивація, створення нової бази, добровольці, чому треба йти.
- Політичні проблеми. Мовчання влади по справі Трухіна, ніхто не визнає, хто саме приховав повідомлення про спробу дати хабар?
- Коли Зеленський перестане ганьбити Байдена та дозволить призначити прокурора САП Клименка?
https://youtu.be/wBy2BC-8rg0
Ефір буде 30 хвилин. Пишіть питання, будь ласка.
Приєднуйтесь, і ставте лайк каналу, це допомагає просуванню відео, буду дуже вдячний. До зустрічі", - закликав журналіст на фейсбуці.
