Стрім з Юрієм Бутусовим: Чи нападе Росія 16 лютого? ВIДЕО

Сьогодні о 21:00 у стрімі на каналі "Бутусов Плюс" можна дізнатися, чи можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

У прямому ефірі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов проговорить такі теми:

Можливі сценарії та їхня вірогідність. Допомога західних партнерів. Що робити Україні?

Питання можна писати у коментарях на ютубі.

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"Буду відповідати на них наживо. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки! Також чекаю на дружні поради, конструктивну критику і побажання по темах і форматах", - закликає Бутусов у фейсбуці.