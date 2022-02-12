Стрім з Юрієм Бутусовим: Чи нападе Росія 16 лютого? ВIДЕО
Сьогодні о 21:00 у стрімі на каналі "Бутусов Плюс" можна дізнатися, чи можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну 16 лютого.
У прямому ефірі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов проговорить такі теми:
- Можливі сценарії та їхня вірогідність.
- Допомога західних партнерів.
- Що робити Україні?
Питання можна писати у коментарях на ютубі.
"Буду відповідати на них наживо. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки! Також чекаю на дружні поради, конструктивну критику і побажання по темах і форматах", - закликає Бутусов у фейсбуці.
Топ коментарі
+27 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар12.02.2022 20:48
+23 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар12.02.2022 20:48
+23 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар12.02.2022 20:55
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Україна Переможе!
https://risu.ua/svyashchenik-rusofil-z-pochayeva-veze-do-kiyeva-lyudej-na-masovij-zahid_n125987
Украина одна, мы все в одном окопе. делать такое - подыгрывать *****. Все равно что сидеть втроем окопе и одному обсирать двух. Тем более мне, который посчитал обеих кандидатов недрстойными, кажется что ктото должен попустить свои ботофермы, иначе он ценой развала страны и единства собирает голоса, на чем и проиграл выборы. Так ничему и не научился.
Зрадафильство это предательство народа и страны, граничащее с криминалом. Попуститесь, ватаны.