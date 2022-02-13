Український уряд забезпечений засобами оперативного зв'язку з американцями, - Бутусов

Український уряд забезпечений засобами зв'язку для того, щоб мати можливість оперативно отримувати інформацію від наших союзників зі США.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив під час свого стріму на каналі "Бутусов Плюс".

Він нагадав, що днями спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу, 16 лютого.

"Американські посадовці в Україні так само повідомили усі українскьі офіціні органи про цю дату. (...) Знову ж таки, хочу сказати, що навіть засобами зв'язку забезпечений український уряд для оперативного зв'язку з американцями, нашими союзниками у НАТО", - повідомив Бутусов.

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