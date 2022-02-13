УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11806 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 163 53

Український уряд забезпечений засобами оперативного зв'язку з американцями, - Бутусов

Український уряд забезпечений засобами оперативного зв'язку з американцями, - Бутусов

Український уряд забезпечений засобами зв'язку для того, щоб мати можливість оперативно отримувати інформацію від наших союзників зі США.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив під час свого стріму на каналі "Бутусов Плюс".

Він нагадав, що днями спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу, 16 лютого.

"Американські посадовці в Україні так само повідомили усі українскьі офіціні органи про цю дату. (...) Знову ж таки, хочу сказати, що навіть засобами зв'язку забезпечений український уряд для оперативного зв'язку з американцями, нашими союзниками у НАТО", - повідомив Бутусов.

Дивіться: Стрім з Юрієм Бутусовим: Чи нападе Росія 16 лютого?. ВIДЕО

Автор: 

зв’язок (392) США (22525) Бутусов Юрій (3579)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Все похоже на то, что русня все таки нападет. Стянуты на границу ударные вертолеты, танки и очень много мостоукладчиков, понтонных мостов. И кто-бы что не говорил а на на военный шантаж это не похоже как не крути...сумно *** но ни-че - прорвемся и в этот раз !!!
Крыса в углу. Напасть-значит сдохнуть. Не напасть-конец имиджа мачо-геостратега.
Его ждет проигрыш по всем позициям. Оно по любому - труп, вместе с кацапо-вояками..
показати весь коментар
13.02.2022 12:22
+10
обеспечивать связью агентов Кремля во власти (*************, ермачка) - это конечно очень умно.
показати весь коментар
13.02.2022 11:57
+10
Рускій, готовся дістати по єпалу.
показати весь коментар
13.02.2022 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.02.2022 11:57 Відповісти
Будуть союзники передавати ЗСУ всі дані в режимі реального часу. Одна дрібниця -чим збивати таку кількість цілей.
показати весь коментар
13.02.2022 12:16 Відповісти
У нас ракет в рази більше ніж потенційних цілей. І протитанкових і ПВО.
показати весь коментар
13.02.2022 12:27 Відповісти
обеспечивать связью агентов Кремля во власти (*************, ермачка) - это конечно очень умно.
показати весь коментар
13.02.2022 11:57 Відповісти
Правда ЗЕ-єрмаки хотіли б такий зв'язок мати сампе з кремлем... щоб не їздити "кататися на пісках" Оману...
показати весь коментар
13.02.2022 13:17 Відповісти
Надо было не османским ишакам выдавать, а командирам районных ТРО, и воякам (от командира батальона). И не телефоны, а терминалы Старлинк (спутниковый интернет Элона Маска), что бы снимки с целеуказаниями передавать и приказы. А то они потом начнуть ныть что "зв'язку не було".
показати весь коментар
13.02.2022 13:21 Відповісти
Можете на время облоги прекратить свою сраную предвыборную компанию?
показати весь коментар
13.02.2022 16:08 Відповісти
Спутниковый телефон ослику выдали...как бы не продал он его на ОЛХ...
показати весь коментар
13.02.2022 11:58 Відповісти
Да он же не Барыга.
показати весь коментар
13.02.2022 14:04 Відповісти
Це добре-але нажаль ніякі засоби зв'язку не додають розуму...
показати весь коментар
13.02.2022 11:59 Відповісти
Американцы сдрыснули, аж пятки сверкают.
показати весь коментар
13.02.2022 12:02 Відповісти
они за углом стоят все, вам с той стороны плохо видно
показати весь коментар
13.02.2022 12:04 Відповісти
Рускій, готовся дістати по єпалу.
показати весь коментар
13.02.2022 12:06 Відповісти
надо взять подписку было с Зекоманды,

что в случае атаки москвы
на время боевых действий

накладывается запрет на воровство бюджетных денег

а потом посмотрим
показати весь коментар
13.02.2022 12:03 Відповісти
каких денег ?))
в случае чего - стоимость грн будет близкой к нулю
показати весь коментар
13.02.2022 12:07 Відповісти
подупадет стоимость, конечно не так как рубль, но немного упадет
но запрет на воровство нужен на время отстрела братьев с севера
показати весь коментар
13.02.2022 12:14 Відповісти
Маланці не договороспроможні
показати весь коментар
13.02.2022 12:57 Відповісти
Непрямі методи: Податківці почали облік громадян, що повністю та вчасно сплачують комуналку. Перевірятимуть цих багатіїв та сплату ними податків з доходів.
показати весь коментар
13.02.2022 12:04 Відповісти
также в эту категорию отнесли официально безработных, которые не стали><не стают на учёт в центры занятости. По ним будет запущена углубленная проверка с использованием современного программно-аппаратного комплекса, так как есть основания полагать, что не ставшие на учёт безработные - это неофициальные самозанятые лица.

Единственным выходом из ситуации, может стать немедленная массовая постановка на учет в центры занятости.

Все как один, станем на учёт в центры занятости - пусть зеленые и гетьманцев уху едят.
показати весь коментар
13.02.2022 15:47 Відповісти
- Але,это Америка?
- Йес.
- Где монгольские полчища путина?
- Перешли границу и атакуют в сторону Киева.
- Наше правительство и рада срочно вылетают к вам,самолёт уже прогрелся,ждём только маму гетьманцева и ее контейнер с золотом,никак не допрет до аэропорта.
показати весь коментар
13.02.2022 12:05 Відповісти
гетманцев поедет на восток, к начальнику
и скорее всего раньше, чем вы думаете
показати весь коментар
13.02.2022 12:16 Відповісти
Це їм не завадить зрадити країну.
показати весь коментар
13.02.2022 12:07 Відповісти
засобы кеша не останавливайте!!!
показати весь коментар
13.02.2022 12:12 Відповісти
Если 16 вторжения не будет, тогда это типа деза?
показати весь коментар
13.02.2022 12:14 Відповісти
І дай то боже.
показати весь коментар
13.02.2022 12:17 Відповісти
а, к примеру, 19-го чем хуже? конкретный час не так важен, как сама возможность!
показати весь коментар
13.02.2022 12:20 Відповісти
Напали еще в 2014, ты все пропустил
показати весь коментар
13.02.2022 12:32 Відповісти
деза, это когда русские танки под Киевом, а дол@#$бы ничего не делают, только воют, что он в 2014 напал
показати весь коментар
13.02.2022 15:49 Відповісти
Кіт Вчений@TedTeddycat ·12 ч

Чи не час нині, коли ху»ло стягнуло все, що має, до України, врешті звільнити хоча б Курили та Сахалін?
показати весь коментар
13.02.2022 12:17 Відповісти
Кто?они пообсцикались и драпа дают чем подальше от Украины
показати весь коментар
13.02.2022 12:54 Відповісти
Поки російські війська на кордонах доти буде цей інформаційний психоз.
показати весь коментар
13.02.2022 12:17 Відповісти
Они всегда там были. США разгоняют панику чтоб был повод вооружить Украину. Путин сыкливый пес, он нападает только на бесзащитных. Он в 2014 боялся, сейчас темболее ...
показати весь коментар
13.02.2022 12:29 Відповісти
Так але не в білорусії під самий наш кордон, правда вже відлига і якщо вони звідти техніку не заберуть то там вона й потоне.
показати весь коментар
13.02.2022 12:35 Відповісти
Та чем то правительство только не обеспечено.Главное,чтоб они успели спастись.
показати весь коментар
13.02.2022 12:21 Відповісти
Все похоже на то, что русня все таки нападет. Стянуты на границу ударные вертолеты, танки и очень много мостоукладчиков, понтонных мостов. И кто-бы что не говорил а на на военный шантаж это не похоже как не крути...сумно *** но ни-че - прорвемся и в этот раз !!!
Крыса в углу. Напасть-значит сдохнуть. Не напасть-конец имиджа мачо-геостратега.
Его ждет проигрыш по всем позициям. Оно по любому - труп, вместе с кацапо-вояками..
показати весь коментар
13.02.2022 12:22 Відповісти
Гимн учи кацапстана , или уже выучил !? падло ты апосцанное , про памперсы оно мне чешет тут!!! дела очень серьезные а оно *** шутит- если не дай Бог что то произойдет то я знаю что мне делать а вот тебе что делать я не знаю..
показати весь коментар
13.02.2022 12:34 Відповісти
А нафигаим связь,ведь при перврм выстреле 99% правительства смоются из Украины.
показати весь коментар
13.02.2022 12:42 Відповісти
Чем быстрее они свалят тем лучше
показати весь коментар
13.02.2022 13:26 Відповісти
Головне, щоб не зливали операції з ОПУ, а то буде, як з вагнерівцями та Ізоляцією…. Знову дєрьмак буде рулити силовиками, а потім тюрма..
показати весь коментар
13.02.2022 12:43 Відповісти
***** непередбачуване
показати весь коментар
13.02.2022 12:45 Відповісти
Все это запугивание со стороны Байдена служит лишь принуждению Украины к выполнению минских соглашений о капитуляции.
Никакого реального вторжения не будет. Кремляди не самоубийцы.
показати весь коментар
13.02.2022 12:59 Відповісти
Они убийцы, для них народ - пыль под ногами.
показати весь коментар
13.02.2022 13:06 Відповісти
Они убийцы, но атака против Украины убьет их империю
показати весь коментар
13.02.2022 13:09 Відповісти
И оружие тоже дают для капитуляции? Ты поц или просто рузкий?
показати весь коментар
13.02.2022 13:07 Відповісти
Оружие дают только британцы, а байда присылает не нужные патроны на массу
показати весь коментар
13.02.2022 13:08 Відповісти
"ге нужные патроны" ..... все с обой ясно мокшебот. Иди домой в ерзань
показати весь коментар
13.02.2022 13:12 Відповісти
Байдан может и считает это спектаклем, но кремлевская крыса сможет воспользоваться ситуацией!
показати весь коментар
13.02.2022 13:10 Відповісти
Это совместный пуйло/Байден спектакль
показати весь коментар
13.02.2022 14:02 Відповісти
США нужен повод для введения санкций на рашу. ВСУ будет попытка освобождения Донецка. Раша сует на границу войска в поддержку Дырляндии. Если русня рыпается - акт агресси, вводятся санкции. Байден говорил если хоть один росийский военный перейдет границу, это будет актом агрессии. Никакой войны не будет, хутин в 14 боялся, а сейчас тем более.
показати весь коментар
13.02.2022 13:23 Відповісти
ВСУ будет попытка освобождения Донецка.?
показати весь коментар
13.02.2022 15:31 Відповісти
 
 