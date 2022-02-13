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Український уряд забезпечений засобами оперативного зв'язку з американцями, - Бутусов
Український уряд забезпечений засобами зв'язку для того, щоб мати можливість оперативно отримувати інформацію від наших союзників зі США.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив під час свого стріму на каналі "Бутусов Плюс".
Він нагадав, що днями спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу, 16 лютого.
"Американські посадовці в Україні так само повідомили усі українскьі офіціні органи про цю дату. (...) Знову ж таки, хочу сказати, що навіть засобами зв'язку забезпечений український уряд для оперативного зв'язку з американцями, нашими союзниками у НАТО", - повідомив Бутусов.
Топ коментарі
+17 Игорь Монахов
показати весь коментар13.02.2022 12:22
+10 Alex Bender
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+10 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар13.02.2022 12:06
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что в случае атаки москвы
на время боевых действий
накладывается запрет на воровство бюджетных денег
а потом посмотрим
в случае чего - стоимость грн будет близкой к нулю
но запрет на воровство нужен на время отстрела братьев с севера
Единственным выходом из ситуации, может стать немедленная массовая постановка на учет в центры занятости.
Все как один, станем на учёт в центры занятости - пусть зеленые и гетьманцев уху едят.
- Йес.
- Где монгольские полчища путина?
- Перешли границу и атакуют в сторону Киева.
- Наше правительство и рада срочно вылетают к вам,самолёт уже прогрелся,ждём только маму гетьманцева и ее контейнер с золотом,никак не допрет до аэропорта.
и скорее всего раньше, чем вы думаете
Чи не час нині, коли ху»ло стягнуло все, що має, до України, врешті звільнити хоча б Курили та Сахалін?
Крыса в углу. Напасть-значит сдохнуть. Не напасть-конец имиджа мачо-геостратега.
Его ждет проигрыш по всем позициям. Оно по любому - труп, вместе с кацапо-вояками..
Никакого реального вторжения не будет. Кремляди не самоубийцы.